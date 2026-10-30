Suzuki XL7 2026 giá từ gần 570 triệu đồng, thêm bản tiêu chuẩn 'đấu' Mitsubishi Xpander

Suzuki Việt Nam vừa chính thức ra mắt thị trường bản nâng cấp XL7 2026. Mẫu xe có hai phiên bản với sự khác biệt về trang bị tiện ích, trong khi thiết kế gần như tương đồng.

So với đời trước, ngoại thất Suzuki XL7 2026 được điều chỉnh một số khu vực nhằm tạo nên vẻ hiện đại và cứng cáp hơn. Phần đầu xe “dễ nhìn” hơn trước với cụm lưới tản nhiệt hình thang thiết kế lại, cụm đèn trước sắc nét hơn, đèn sương mù vuông vức.

Ngoại thất Suzuki XL7 2026 khỏe khoắn, hiện đại và bắt mắt hơn - Ảnh: Suzuki

Một số chi tiết khác cũng có sự thay đổi như tay nắm cửa, ốp hông và thanh giá nóc được phối màu đen đồng bộ. Mẫu xe sử dụng bộ vành hợp kim 16 inch màu đen (bản GLX), thân xe có nhiều đường nét sắc cạnh, ăng-ten vây cá mập tiếp tục được duy trì.

Cụm đèn hậu ở phiên bản GLX được bổ sung viền trang trí màu xám khói trong khi trên bản tiêu chuẩn GL dạng thường.

Kích thước xe vẫn giữ nguyên như đời trước - Ảnh: Suzuki

Không gian nội thất chỉ thay đổi rất nhẹ với một số chi tiết ốp trang trí trên bảng táp-lô và vô-lăng, cổng sạc USB-C được bổ sung dưới khu vực để đồ. Ở trung tâm là màn hình giải trí kích thước 10 inch hỗ trợ kết nối Apple CarPlay và Android Auto không dây. Ghế ngồi chỉnh cơ, đồng hồ kỹ thuật số dạng cơ kết hợp màn hình LCD nhỏ.

Suzuki XL7 2026 sử dụng động cơ xăng 1.5L kết hợp motor hybrid nhẹ (MHEV) trên cả hai phiên bản. Đi kèm với hộp số tự động 4 cấp và hệ dẫn động cầu trước, động cơ trên mẫu MPV đô thị có công suất cực đại 103 mã lực và mô-men xoắn cực đại 138 Nm.

Mẫu xe được bổ sung thêm phiên bản tiêu chuẩn giá rẻ - Ảnh: Suzuki

Về an toàn, Suzuki XL7 2026 trang bị hệ thống chống bó cứng phanh (ABS), phân phối lực phanh điện tử (EBD), cân bằng điện tử, camera lùi kết hợp cảm biến lùi và hai túi khí. Như vậy, Suzuki XL7 vẫn chưa sở hữu gói công nghệ hỗ trợ lái ADAS. Đây là một điểm thua thiệt của XL7 so với một số đối thủ như Hyundai Stargazer hay Toyota Veloz Cross.

Suzuki XL7 2026 bắt đầu bàn giao những chiếc xe đầu tiên đến tay khách hàng từ tháng 11. Phiên bản tiêu chuẩn XL7 GL lần đầu tiên được bổ sung có giá bán lẻ đề xuất 569,9 triệu đồng, phiên bản XL7 GLX có giá 599,9 triệu đồng không thay đổi so với đời trước.

Khoang lái được nâng cấp nhẹ - Ảnh: Suzuki

Đối với phiên bản XL7 GLX, người tiêu dùng khi lựa chọn xe có hai tông màu sẽ cần chi trả thêm 8 triệu đồng, ở mức 607,9 triệu đồng. Riêng phiên bản tiêu chuẩn XL7 GL chỉ có tùy chọn một tông màu sơn.

Hãng xe Nhật Bản cho biết, người tiêu dùng mua mẫu xe XL7 trong tháng 11/2026 sẽ được tặng phiếu nhiên liệu 950 lít, tương đương 25 triệu đồng và có thể quy đổi thành tiền mặt. Theo đó, giá bán lẻ thực tế của phiên bản XL7 GL chỉ còn 544,9 triệu đồng và phiên bản XL7 GLX còn 574,9 triệu đồng.

Suzuki XL7 vẫn dùng động cơ 1.5L kết hợp công nghệ mild-hybrid - Ảnh: Suzuki

Ở phân khúc MPV đô thị cấu hình 5+2 chỗ ngồi, Suzuki XL7 là đối thủ cạnh tranh trực tiếp của Hyundai Stargazer, Honda BR-V, Toyota Veloz Cross, Mitsubishi Xpander và Kia Carens.