Suzuki XL7 2026: Bảng giá lăn bánh và ưu đãi mới nhất tháng 11

Suzuki Việt Nam vừa chính thức ra mắt thị trường bản nâng cấp mới của mẫu xe MPV cỡ nhỏ XL7. Mẫu xe được bổ sung thêm phiên bản tiêu chuẩn với mức giá bán lẻ dễ tiếp cận hơn đối với người tiêu dùng.

Cụ thể, phiên bản XL7 GL được phân phối với giá bán lẻ khuyến nghị 569,9 triệu đồng, thấp hơn 30 triệu đồng so với phiên bản cao cấp. Phiên bản XL7 GLX có mức giá bán lẻ khuyến nghị 599,9 triệu đồng, bằng với giá của bản tiền nhiệm.

Suzuki XL7 2026 được bổ sung thêm phiên bản tiêu chuẩn giá thấp - Ảnh: Suzuki

Sau khi tính đủ các chi phí bắt buộc như lệ phí trước bạ, phí đăng kiểm, lệ phí đăng ký biển số, bảo hiểm trách nhiệm dân sự và phí đường bộ (tạm tính nộp lần đầu 1 năm), phiên bản XL7 GL sẽ có giá lăn bánh từ gần 630 triệu đồng đến cao nhất 655 triệu đồng. Trong khi đó, phiên bản XL7 GLX có tổng chi phí lăn bánh từ 663 - 689 triệu đồng.

Tuy nhiên, Suzuki Việt Nam cho biết đang áp dụng chính sách ưu đãi 25 triệu đồng cho người tiêu dùng mua các phiên bản XL7 mới. Đây là mức giảm giá được quy đổi từ khoản hỗ trợ 950 lít xăng.

Sau khi trừ khoản giảm giá này, tổng chi phí cuối cùng mà người tiêu dùng cần chi trả để đủ điều kiện lăn bánh mẫu xe Suzuki XL7 2026 sẽ còn từ 605 - 663 triệu đồng.

Suzuki XL7 định vị ở phân khúc MPV đô thị cỡ nhỏ. Mẫu xe có cấu hình 5+2 chỗ ngồi, trang bị động cơ xăng 1.5L kết hợp motor hybrid nhẹ (MHEV) trên cả hai phiên bản. Đi kèm với hộp số tự động 4 cấp và hệ dẫn động cầu trước, động cơ trên mẫu MPV đô thị có công suất cực đại 103 mã lực và mô-men xoắn cực đại 138 Nm.

Thiết kế của XL7 2026 có một số điều chỉnh cả ở ngoại thất lẫn nội thất, qua đó giúp mẫu xe có giao diện ưa nhìn hơn trước.

Khoang lái được nâng cấp nhẹ - Ảnh: Suzuki

Mẫu xe trang bị màn hình giải trí kích thước 10 inch hỗ trợ kết nối Apple CarPlay và Android Auto không dây. Ghế ngồi chỉnh cơ, đồng hồ kỹ thuật số dạng cơ kết hợp màn hình LCD nhỏ, cổng sạc USB-C được bổ sung dưới khu vực để đồ.

Về an toàn, Suzuki XL7 2026 trang bị hệ thống chống bó cứng phanh (ABS), phân phối lực phanh điện tử (EBD), cân bằng điện tử, camera lùi kết hợp cảm biến lùi và hai túi khí. Như vậy, Suzuki XL7 vẫn chưa sở hữu gói công nghệ hỗ trợ lái ADAS. Đây là một điểm thua thiệt của XL7 so với một số đối thủ như Hyundai Stargazer hay Toyota Veloz Cross.