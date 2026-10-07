Suzuki trình làng môtô cổ điển 776cc, giá gần 290 triệu đồng

Suzuki bổ sung tùy chọn màu đỏ Candy Daring, kết hợp thân xe màu đỏ với vành vàng cùng các họa tiết sọc đen vàng, tạo diện mạo nổi bật và mang đậm phong cách mô tô thể thao cổ điển. Mẫu môtô phong cách cổ điển này có giá niêm yết 11.149 USD (tương đương 289,78 triệu đồng).

Suzuki GSX-8TT 2027.

Suzuki GSX-8TT 2027 với cấu hình gần như được giữ nguyên hoàn toàn so với đời cũ. Ngoài màu sơn mới, các thông số kỹ thuật và trang bị của xe không có thay đổi đáng kể. Bình xăng, yếm trước và yếm sau được phủ màu đỏ Candy Daring, trong khi bộ vành màu vàng tạo điểm nhấn tương phản mạnh. Sự kết hợp này khiến GSX-8TT 2027 có diện mạo khác biệt đáng kể so với các lựa chọn màu trước đây.

Về sức mạnh, Suzuki GSX-8TT 2027 tiếp tục sử dụng động cơ 2 xi lanh song song, dung tích 776cc, làm mát bằng chất lỏng và sử dụng 4 van trên mỗi xi lanh. Động cơ có trục khuỷu 270 độ, cho công suất khoảng 82,9 mã lực và mô-men xoắn cực đại 78 Nm. Cấu hình này hướng đến khả năng cung cấp lực kéo mạnh ở dải vòng tua thấp, đồng thời tạo ra cảm giác vận hành đặc trưng của động cơ 2 xi lanh song song.

Xe sử dụng khung thép kết hợp hệ thống treo KYB ở cả phía trước và phía sau. So với mẫu naked bike GSX-8T, GSX-8TT được bổ sung hệ thống quây phía trước và cánh gió phía dưới, qua đó tạo diện mạo gợi nhớ những mẫu mô tô đua cuối thập niên 1970. Thiết kế này giúp GSX-8TT có cá tính riêng thay vì đơn thuần là một phiên bản thay đổi màu sắc của GSX-8T.

Danh sách trang bị điện tử trên Suzuki GSX-8TT 2027 cũng khá đầy đủ. Xe được trang bị màn hình màu TFT 5 inch, hệ thống sang số nhanh hai chiều, kiểm soát lực kéo, các chế độ lựa chọn công suất, cổng sạc USB Type-C và pin lithium. Đây là những tính năng giúp GSX-8TT đáp ứng tốt hơn nhu cầu sử dụng hiện đại, đồng thời duy trì sự cân bằng giữa phong cách cổ điển và công nghệ đương đại.

Khả năng vận hành của GSX-8TT tiếp tục nhận được đánh giá tích cực nhờ đặc tính động cơ và sự cân bằng của khung xe. Động cơ 2 xi lanh cung cấp mô-men xoắn mạnh ngay ở vòng tua thấp, trong khi khoảng 3.000 vòng/phút mang đến cảm giác tăng tốc khá phấn khích. Sức mạnh được truyền tải tương đối mượt mà thay vì quá đột ngột, giúp xe dễ kiểm soát hơn trong nhiều điều kiện vận hành.

Khả năng vào cua cũng là một điểm mạnh của Suzuki GSX-8TT. Sự phân bổ trọng lượng hợp lý kết hợp hệ thống treo KYB giúp xe phản hồi nhanh với thao tác điều khiển của người lái. Chiều cao yên 810 mm cũng không quá khó tiếp cận đối với người có vóc dáng trung bình. Người lái cao khoảng 1m7 thường có thể đặt cả hai chân xuống mặt đường, qua đó tạo cảm giác tự tin hơn khi dừng xe hoặc di chuyển trong đô thị.