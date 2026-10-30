Suzuki triệu hồi xe Satria F150 tại Việt Nam vì nguy cơ rò rỉ nhiên liệu

Ngày 29/10/2026, Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia, Bộ Công Thương thông báo chương trình thu hồi xe mô tô Suzuki Satria F150 do Công ty TNHH Việt Nam Suzuki chịu trách nhiệm thực hiện.

Chương trình áp dụng đối với các xe Suzuki Satria F150 được sản xuất trong giai đoạn từ tháng 6 đến tháng 7/2025, do Việt Nam Suzuki nhập khẩu và phân phối tại thị trường trong nước.

Tổng số xe thuộc diện ảnh hưởng là 120 chiếc, gồm hai mã kiểu loại FU150MFSM4 và FU150MFZM4.

Theo thông tin doanh nghiệp cung cấp, toàn bộ 120 xe đã được xuất hóa đơn cho 38 đại lý trong thời gian từ ngày 22/8/2025 đến 5/1/2026. Trong đó, 119 xe đã bán cho khách hàng, còn 1 xe chưa bán.

Theo thông báo, nguyên nhân của đợt triệu hồi liên quan đến phần mối hàn trên khung xe.

Trong một số trường hợp, mối hàn có thể tiếp xúc với bình xăng. Qua quá trình sử dụng, sự tiếp xúc này có khả năng làm ảnh hưởng bề mặt bình xăng và dẫn tới rò rỉ nhiên liệu.

Nhà sản xuất xác định nguyên nhân xuất phát từ thiết lập thiết kế và quy trình sản xuất chưa phù hợp.

Khuyết tật này có thể làm nhiên liệu rò rỉ trong quá trình sử dụng, ảnh hưởng đến an toàn cũng như tài sản của người điều khiển phương tiện.

Đối với xe thuộc diện triệu hồi, khách hàng cần đưa phương tiện tới các trạm dịch vụ của đại lý Suzuki Việt Nam để kiểm tra.

Quy trình xử lý tùy thuộc tình trạng thực tế của bình xăng.

Nếu bình xăng chưa bong sơn, kỹ thuật viên sẽ mài phẳng phần mối hàn trên khung xe, sơn dặm phần bị lộ, đồng thời lắp thêm tấm đệm giữa bình xăng và khung xe, thay bu-lông mới.

Nếu bình xăng bị bong sơn nhưng chưa rò rỉ, bình xăng sẽ được sơn dặm trước khi thực hiện các bước khắc phục trên.

Trường hợp bình xăng đã bị bong sơn và có hiện tượng rò rỉ nhiên liệu, bình xăng sẽ được thay mới, kèm gioăng bơm xăng và các chi tiết liên quan.

Sau khi sửa chữa, xe sẽ được kiểm tra lại để bảo đảm không còn rò rỉ nhiên liệu, bơm xăng và đèn báo lỗi động cơ hoạt động bình thường, các chi tiết được lắp đúng kỹ thuật.

Thời gian khắc phục dự kiến khoảng 0,9 giờ mỗi xe nếu chỉ cần mài mối hàn hoặc khoảng 1,1 giờ nếu phải mài mối hàn và thay bình xăng.

Chương trình bắt đầu từ ngày 26/10/2026 và dự kiến kết thúc vào 25/10/2027.

Toàn bộ chi phí phụ tùng và nhân công trong chương trình triệu hồi do nhà sản xuất chi trả. Khách hàng không phải trả chi phí sửa chữa.

Tuy nhiên, nhà sản xuất và nhà nhập khẩu không chi trả các khoản chi phí đi lại, vận chuyển phương tiện của khách hàng trong quá trình tham gia chương trình.

Đối với chiếc xe chưa bán cho khách hàng, đại lý có trách nhiệm thực hiện đầy đủ việc kiểm tra, sửa chữa trước khi bàn giao và không được giao xe khi chưa khắc phục lỗi.

Với 119 xe đã đến tay người tiêu dùng, Việt Nam Suzuki sẽ gửi thông báo thu hồi, tin nhắn tới chủ xe, đồng thời yêu cầu các đại lý chủ động liên hệ khách hàng để đưa phương tiện tới kiểm tra.

Chương trình được triển khai theo yêu cầu của nhà sản xuất PT Suzuki Indomobil Motor tại Indonesia.

Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia khuyến cáo người sở hữu Suzuki Satria F150 thuộc diện ảnh hưởng nên sớm đưa xe đến trạm dịch vụ ủy quyền gần nhất để được kiểm tra và xử lý.