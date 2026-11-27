Theo công bố của Suzuki, All-new Ignis là mẫu xe điện cỡ nhỏ đầu tiên của hãng dành cho thị trường toàn cầu. Xe được phát triển hướng đến khách hàng có nhu cầu di chuyển trong đô thị và muốn chuyển từ ô tô động cơ đốt trong sang xe điện.

All-new Ignis là mẫu xe điện cỡ nhỏ đầu tiên của hãng Suzuki dành cho thị trường toàn cầu, sẽ mở bán năm 2027.

Mẫu xe mới có nhiều nét kế thừa triết lý phát triển xe nhỏ gọn của Suzuki, đồng thời chịu ảnh hưởng từ dòng xe điện mini e SKY mà hãng giới thiệu tại Nhật Bản. Tuy nhiên, All-new Ignis được điều chỉnh hệ thống truyền động và khung gầm thông qua các chương trình thử nghiệm thực tế tại châu Âu và nhiều khu vực khác, nhằm phù hợp điều kiện vận hành ở các thị trường quốc tế.

Về vận hành, xe sử dụng bộ pin lithium sắt photphat dung lượng 26 kWh, kết hợp một động cơ điện công suất tối đa 67 kW, tương đương khoảng 91 mã lực và mô-men xoắn cực đại 133 Nm. động cơ đặt phía trước, truyền động hai bánh (2WD).

All-new Ignis được phát triển trên nền tảng xe điện chuyên dụng HEARTECT-e, tích hợp cụm truyền động eAxle gồm động cơ điện, bộ biến tần và hộp giảm tốc. Bộ pin bố trí dưới sàn xe nhằm tối ưu không gian cabin và phân bổ trọng lượng.

Xe có chiều dài 3.570 mm, rộng 1.565 mm, cao 1.635 mm, chiều dài cơ sở 2.460 mm và cấu hình bốn chỗ ngồi, bán kính vòng quay nhỏ nhất chỉ 4,5m. Với kích thước nhỏ gọn, mẫu xe hướng đến khả năng xoay trở linh hoạt trong đô thị.

Về trang bị an toàn, xe trang bị hệ thống phanh đĩa thông gió phía trước và hệ thống phanh tang trống ở phía sau (Leading-Trailing), xe sử dụng cỡ lốp 175/65R15.

Hiện Suzuki chưa công bố phạm vi hoạt động sau mỗi lần sạc, giá bán cũng như đầy đủ thông tin về các phiên bản thương mại. Theo kế hoạch, All-new Ignis sẽ được bán lần lượt tại châu Âu và một số thị trường khác từ mùa hè năm 2027.

Việc phát triển mẫu xe điện cỡ nhỏ cho thị trường quốc tế cho thấy Suzuki đang mở rộng chiến lược điện hóa, bên cạnh các dòng xe động cơ đốt trong vốn là thế mạnh lâu năm của hãng. Phân khúc xe điện đô thị giá dễ tiếp cận cũng đang trở thành hướng cạnh tranh mới của nhiều nhà sản xuất ô tô trên thế giới.