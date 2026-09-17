Suzuki sắp hồi sinh mô tô huyền thoại, nâng cấp động cơ, trang bị hiện đại

Thông tin mới nhất xuất phát từ hồ sơ chứng nhận của Cơ quan Tài nguyên Không khí California (CARB), trong đó xuất hiện mẫu xe mang mã SV650RQM7 dành cho đời 2027. Đây là dấu hiệu đáng chú ý bởi SV 650 từng được xem là một trong những mẫu xe sẽ bị Suzuki khai tử tại châu Âu do không được nâng cấp lên tiêu chuẩn khí thải Euro 5 .

Theo hồ sơ của CARB, Suzuki đã bổ sung SV 650 vào chứng nhận hiện có của SV-7GX cho đời xe 2027. Mẫu xe mới mang mã SV650RQM7, trong khi phiên bản đời 2026 vẫn sử dụng mã SV650AM6.

Theo cách đặt mã sản phẩm của Suzuki, hậu tố M7 được hiểu là đời xe 2027. Đáng chú ý hơn, hai ký tự RQ cũng xuất hiện trên các mẫu xe đường phố sử dụng thế hệ động cơ mới của Suzuki kể từ khi GSX-8S ra mắt năm 2023.

Việc SV 650 được đưa chung vào hồ sơ chứng nhận với SV-7GX cho thấy hai mẫu xe nhiều khả năng sẽ chia sẻ cùng nền tảng động cơ và hệ thống kiểm soát khí thải.

Tuy nhiên, hồ sơ CARB chỉ tập trung vào hệ thống động cơ và khí thải. Tài liệu này chưa cung cấp thông tin về thiết kế ngoại hình, khung sườn hay hệ thống treo của SV 650 đời mới.

Nếu thông tin từ hồ sơ CARB chính xác, thay đổi quan trọng nhất trên SV 650 đời 2027 sẽ nằm ở động cơ. Khối động cơ V-Twin 645 cc quen thuộc nhiều khả năng được nâng cấp theo cấu hình đang sử dụng trên SV-7GX nhằm đáp ứng tiêu chuẩn khí thải Euro 5 . Công suất dự kiến vẫn ở mức 73 mã lực (54 kW). Trên SV 650 hiện tại, động cơ đạt công suất cực đại tại 8.500 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 64 Nm tại 6.800 vòng/phút.

SV 650 dự kiến cũng sẽ sở hữu nền tảng ride-by-wire, cho phép Suzuki tích hợp các chế độ lái, kiểm soát lực kéo và những hệ thống hỗ trợ người lái hiện đại hơn. Đi kèm với các trang bị hiện đại như nhiều chế độ lái, kiểm soát lực kéo, quickshifter hai chiều và màn hình TFT 4,2 inch.

Hiện Suzuki vẫn chưa công bố chính thức toàn bộ thông tin về SV 650 đời 2027. Thiết kế, thông số động cơ, trang bị điện tử cũng như phạm vi thị trường của mẫu xe này vẫn cần chờ thêm các tài liệu và thông báo từ hãng.