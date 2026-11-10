Suzuki ra mắt xe ga mới: Chạy 50km với chỉ 1 lít xăng

Không đơn thuần là bản cập nhật màu sắc thông thường, Burgman Street 125 2027 được bổ sung nhiều trang bị hiện đại nhằm đáp ứng tốt hơn các nhu cầu của khách hàng. Về thiết kế, Suzuki Burgman Street 125 2027 tiếp tục theo đuổi phong cách xe tay ga thực dụng, hướng đến sự thoải mái và thuận tiện khi di chuyển trong đô thị.

Tuy nhiên, diện mạo tổng thể đã được tinh chỉnh với những đường nét sắc sảo, hiện đại hơn so với phiên bản trước. Phần đầu xe nổi bật với cụm đèn pha thiết kế tách biệt, kết hợp đèn định vị LED. Trong khi đó, đèn hậu và hệ thống đèn xi-nhan phía sau cũng được ứng dụng công nghệ LED, góp phần tăng khả năng nhận diện khi lưu thông.

Cụm đồng hồ của xe đã được nâng cấp lên loại TFT kích thước 4,2 inch. Không chỉ mang lại giao diện hiển thị hiện đại, màn hình này còn hỗ trợ kết nối với điện thoại thông minh, đưa tới nhiều tiện ích hiện đại. Bên cạnh đó, xe được trang bị hệ thống khóa thông minh Keyless, giúp người dùng khởi động động cơ, mở yên và mở nắp bình xăng mà không cần lấy chìa khóa ra khỏi túi.

Burgman Street 125 2027 vẫn sử dụng động cơ Suzuki Eco Performance (SEP) dung tích 124cc, loại xi-lanh đơn, 4 thì, SOHC, làm mát bằng không khí và kết hợp với hộp số tự động vô cấp CVT. Suzuki đã tiến hành tinh chỉnh một số chi tiết động cơ cũng như hệ thống truyền động nhằm cải thiện khả năng cung cấp mô-men xoắn ở dải vòng tua thấp và trung bình.

Theo thông số dành cho thị trường châu Âu, động cơ của Burgman Street 125 2027 sản sinh công suất tối đa khoảng 8,4 mã lực. Mức tiêu hao nhiên liệu được công bố ở khoảng 2,0 lít/100 km, tương đương khả năng di chuyển khoảng 50 km với mỗi lít xăng trong điều kiện thử nghiệm tương ứng.

Burgman Street 125 2027 cũng khá tiện dụng với việc sở hữu cốp chứa đồ 25,9 lít, được hãng cho biết có thể chứa một mũ bảo hiểm Full Face tùy thuộc vào hình dáng và kích thước của từng loại mũ. Ngoài ra, khu vực phía trước xe còn được bố trí hai hộc chứa đồ ở hai bên, cổng sạc USB công suất 2A phục vụ nhu cầu sạc điện thoại thông minh và móc treo đồ tiện dụng.

Mẫu tay ga này cũng được cải thiện về hệ thống khung sườn, giúp giảm khoảng 500 gram trọng lượng nhưng đồng thời tăng độ cứng chống xoắn lên khoảng 25%. Theo đó, khối lượng ướt của xe là 115 kg, chiều cao yên 780 mm và dung tích bình xăng 5,5 lít.

Xe ga thế hệ mới được tích hợp phuộc ống lồng phía trước và hệ thống gắp sau kết hợp giảm xóc lò xo. Cả hai bánh đều có kích thước 12 inch, đi cùng lốp trước 90/90-12 và lốp sau 100/80-12. Hệ thống phanh gồm phanh đĩa phía trước và phanh tang trống phía sau, kết hợp công nghệ phanh CBS, tăng cường sự an toàn khi vận hành.

Tại thị trường châu Âu, Suzuki Burgman Street 125 2027 sẽ có ba tùy chọn màu sắc gồm Pearl Grace White (trắng ngọc trai), Metallic Mat Black No.2 (đen nhám ánh kim) và Metallic Mat Stellar Blue (xanh dương nhám ánh kim), tuy nhiên giá chưa được công bố.