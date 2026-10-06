Suzuki ra mắt xe điện mini giá chỉ hơn 13.000 USD

Suzuki e-Sky đã chính thức được giới thiệu tại Nhật Bản với định vị thuộc phân khúc Kei car thuần điện. Mẫu xe này có mức giá dự kiến khoảng 2,12 triệu Yen (13.400 USD), giúp e-Sky trở thành mẫu xe rẻ nhất trong phân khúc, cạnh tranh trực tiếp với BYD Racco.

Suzuki e-Sky rẻ nhất trong phân khúc Kei car điện

Theo Nikkei Asia, phiên bản tiêu chuẩn của Suzuki e-Sky có giá thấp hơn 20.000 Yen (130 USD) so với BYD Racco, mẫu Kei car thuần điện đầu tiên của thương hiệu Trung Quốc được giới thiệu tại Nhật Bản. Hai phiên bản cao hơn của e-Sky dự kiến có giá lần lượt 2,39 triệu Yen và 2,79 triệu Yen (15.100 USD và 17.600 USD).

Suzuki e-Sky đã chính thức được giới thiệu tại Nhật Bản với mức giá dự kiến khoảng 2,12 triệu Yen (13.400 USD), rẻ hơn BYD Racco khoảng 130 USD. Nếu được trợ giá, người tiêu dùng chỉ phải bỏ ra khoảng 9.800 USD.

Mức hỗ trợ từ chính phủ Nhật Bản chưa được xác định. Tuy nhiên, nếu tương đương khoản trợ cấp 568.000 Yen (3.600 USD) đang áp dụng cho mẫu xe điện thương mại Suzuki e-Every, người mua có thể sở hữu e-Sky với chi phí thực tế khoảng 1,55 triệu Yen (9.800 USD).

Để phát triển e-Sky, Suzuki xây dựng một nền tảng điện chuyên dụng cùng hệ thống truyền động điện e-axle mới. Hãng cho biết những công nghệ này giúp xe đạt hiệu suất năng lượng dẫn đầu phân khúc.

Suzuki cũng sử dụng pin LFP nhằm kiểm soát chi phí, vốn được cung cấp bởi một nhà sản xuất có liên kết với BYD với phạm vi hoạt động 310 km. Trước đó, BYD Racco chỉ đạt 210 km, và có thể lên đến 320 km với các biến thể cao cấp hơn.

Suzuki cũng sử dụng pin LFP nhằm kiểm soát chi phí. Loại pin này được cung cấp bởi một nhà sản xuất có liên kết với BYD, cho thấy ngay cả mẫu xe được hãng định vị để cạnh tranh về giá với thương hiệu Trung Quốc cũng sử dụng chuỗi cung ứng liên quan đến đối thủ.

Chiến lược giá rẻ của Suzuki e-Sky

Việc định giá e-Sky thấp hơn đối thủ cũng phù hợp với chiến lược quen thuộc của Suzuki, đó là sử dụng mức giá cạnh tranh để mở rộng thị trường. Những mẫu xe Kei car có kích thước nhỏ, trọng lượng thấp và chủ yếu được sử dụng cho các hành trình ngắn trong đô thị, khiến chúng được đánh giá là phù hợp với quá trình điện hóa.

Việc định giá e-Sky thấp hơn đối thủ cũng phù hợp với chiến lược quen thuộc của Suzuki. Hãng kỳ vọng e-Sky có thể góp phần thúc đẩy tốc độ phổ cập xe điện tại Nhật Bản nhờ vị thế đặc biệt của hãng trong phân khúc Kei car.

Xe điện vẫn chiếm tỷ trọng khá nhỏ tại Nhật Bản. Trong tháng 8/2026, EV chiếm 3,9% tổng doanh số xe mới, tăng 2,5% so với cùng kỳ năm trước, một phần nhờ các chương trình hỗ trợ ngày càng lớn của chính phủ. Tỷ lệ này vẫn thấp hơn nhiều so với Trung Quốc, nơi xe điện chiếm khoảng 43% doanh số ôtô mới, và châu Âu với khoảng 29%.

Suzuki kỳ vọng e-Sky có thể góp phần thúc đẩy tốc độ phổ cập xe điện tại Nhật Bản nhờ vị thế đặc biệt của hãng trong phân khúc Kei car. Những mẫu xe này có kích thước nhỏ, trọng lượng thấp và chủ yếu được sử dụng cho các hành trình ngắn trong đô thị, khiến chúng được đánh giá là phù hợp với quá trình điện hóa.