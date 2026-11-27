Suzuki Ignis thế hệ thứ ba chuyển hẳn sang hệ truyền động thuần điện với cụm pin LFP dung lượng 26 kWh, dự kiến lên kệ tại châu Âu và một số quốc gia khác từ mùa hè năm 2027. Hãng xe Nhật Bản hiện vẫn giữ kín giá bán niêm yết, đồng thời chưa công bố phạm vi hoạt động sau mỗi lần sạc đầy.

Ngày 25/11, Suzuki chính thức giới thiệu thế hệ hoàn toàn mới của Ignis trên quy mô toàn cầu. Đây là dòng ô tô điện cỡ nhỏ đầu tiên được thương hiệu này phát triển cho thị trường quốc tế.

Từ xăng và hybrid sang thuần điện: bước ngoặt của Ignis

Ở thế hệ thứ ba, Ignis loại bỏ hoàn toàn các tùy chọn động cơ xăng và hybrid truyền thống để chỉ còn cấu hình thuần điện. Đây là thay đổi lớn nhất so với những thế hệ trước của mẫu xe đô thị này.

Xe có kích thước dài x rộng x cao lần lượt là 3.570 x 1.565 x 1.635 mm, trục cơ sở 2.460 mm. Với chiều dài chỉ 3,57 m, Ignis có thân hình nhỏ gọn tương đương các mẫu xe hạng A như Kia Morning.

Thiết kế hình hộp được tinh chỉnh cho phố hẹp

Xe có kiểu dáng 5 cửa, cấu hình 4 chỗ ngồi, khoảng sáng gầm 150 mm. Bán kính quay vòng tối thiểu 4,5 m giúp xe linh hoạt hơn khi luồn lách trong các tuyến phố chật hẹp.

Về ngoại thất, Ignis giữ phom dáng hình hộp đặc trưng nhưng hiện đại hơn nhờ đèn chiếu sáng LED trước và sau. Các mảng ốp màu đen ở cản trước, lưới tản nhiệt và vòm bánh xe tạo vẻ ngoài khỏe khoắn hơn.

Bên dưới thân xe: khung gầm HEARTECT-e và pin LFP đặt phẳng

Ignis thế hệ mới dùng nền tảng khung gầm chuyên biệt cho xe điện HEARTECT-e, với cụm pin đặt phẳng dưới sàn. Mô-tơ điện dẫn động cầu trước cho công suất tối đa 90 mã lực và mô-men xoắn cực đại 133 Nm, đi cùng bộ pin LFP dung lượng 26 kWh.

Tuy nhiên, Suzuki chưa tiết lộ phạm vi hoạt động hay thông số sạc chi tiết của bản quốc tế. Hãng chỉ cho biết mẫu xe chia sẻ nhiều điểm chung với dòng xe điện e Sky tại Nhật Bản, vốn tương thích trụ sạc nhanh DC 50 kW.

Nội thất thực dụng, thêm tiện nghi hiện đại

Khoang nội thất của Ignis đi theo triết lý thực dụng. Xe có cụm đồng hồ kỹ thuật số, màn hình giải trí trung tâm, nút bấm vật lý để chỉnh điều hòa và hai cổng sạc USB-C.

Đáng chú ý, mẫu xe điện cỡ nhỏ này còn có phanh tay điện tử, sưởi ghế trước và hệ thống giám sát sự tập trung của người lái.

Những điều còn bỏ ngỏ: giá bán và khả năng về Việt Nam

Đại diện Suzuki cho biết Ignis mới đã được chạy thử nghiệm khắt khe trên nhiều địa hình tại châu Âu và các khu vực khác để tinh chỉnh khả năng vận hành trước khi đến tay khách hàng. Dù vậy, giá bán chính thức vẫn chưa được công bố.

Với thị trường Việt Nam, khả năng Suzuki đưa Ignis thuần điện về phân phối vẫn còn bỏ ngỏ. Dải sản phẩm xe du lịch của hãng trong nước hiện chủ yếu xoay quanh các dòng xe xăng và mild-hybrid, phản ánh sự thận trọng chung của các thương hiệu ô tô Nhật Bản trước lộ trình phổ cập xe thuần điện tại Việt Nam.