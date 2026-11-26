Suzuki vừa giới thiệu một mẫu ôtô điện đô thị mới mang tên Ignis 2027, đưa tên gọi quen thuộc này trở lại danh mục sản phẩm của hãng. Suzuki cho biết tên gọi Ignis vốn có nghĩa là "lửa" trong tiếng Latinh thể hiện mong muốn mang đến nguồn năng lượng mới cho phân khúc ôtô điện cỡ nhỏ.

Ignis có mối liên hệ chặt chẽ với mẫu xe điện Suzuki e-Sky ra mắt tại Nhật Bản vào hồi đầu năm nay. Mặc dù hai mẫu xe có chung thiết kế cơ bản và hệ truyền động, Suzuki khẳng định Ignis không đơn thuần là phiên bản đổi tên của e-Sky. Theo kỹ sư trưởng Tomoyuki Tsubata, hai mẫu xe được phát triển độc lập ngay từ giai đoạn đầu, có tính đến đặc điểm của từng thị trường.

Suzuki Ignis 2027 mới dành cho thị trường châu Âu có kích thước dài x rộng x cao lần lượt 3.570 x 1.565 x 1.635 mm và chiều dài cơ sở 2.460 mm. So với các thông số kích thước từng được công bố của Suzuki e-Sky tại Nhật Bản, Ignis dài hơn 175 mm và rộng hơn 90 mm.

Kích thước tăng thêm khiến Suzuki Ignis vượt khỏi giới hạn kích thước dành cho xe kei car tại Nhật Bản, nhưng vẫn đủ nhỏ gọn để di chuyển trên những con phố hẹp và xoay xở trong các không gian đỗ xe chật chội. Suzuki công bố bán kính quay đầu của xe chỉ dừng ở mức 4,5 m. Với trọng lượng 1.080 kg, Suzuki Ignis cũng được chú trọng tối ưu khối lượng.

Kết hợp với kích thước nhỏ gọn, đây là yếu tố quan trọng trong định vị Ignis như một mẫu ôtô điện đô thị có giá dễ tiếp cận. Suzuki Ignis mới kế thừa kiểu dáng vuông vức, tối ưu không gian của e-Sky. Phần đầu xe đi kèm cụm đèn hình chữ nhật nối liền bằng một tấm ốp nằm ngang màu tối, bên dưới là logo Suzuki.

Cản trước có chi tiết tương phản, kết hợp cùng ốp cua lốp để tạo ra vẻ ngoài cứng cáp hơn cho mẫu xe điện tí hon này. Tiếp theo đó là mui cao và các cửa sổ lớn. Cửa sau mở theo kiểu truyền thống giúp hành khách tiếp cận khoang nội thất 4 chỗ ngồi. Trong khi đó, thiết kế thân xe vuông vức hướng đến mục tiêu tối đa hóa không gian sử dụng bên trong dù kích thước tổng thể nhỏ gọn.

Ở bên trong, Suzuki lựa chọn cách bố trí đơn giản thay vì thiết kế mặt táp-lô cầu kỳ. Hãng tập trung vào tính tiện dụng hằng ngày và giúp người mua chuyển sang sử dụng ô tô điện dễ dàng hơn, đặc biệt là những khách hàng đang dùng các mẫu xe xăng cỡ nhỏ.

Ignis sử dụng nền tảng khung gầm Heartect-e của Suzuki và bộ pin lithium-sắt-phosphate (LFP) dung lượng 26 kWh. Mô-tơ điện đặt phía trước có công suất tối đa 90 mã lực và mô-men xoắn cực đại khoảng 133 Nm. Xe hỗ trợ sạc chậm AC công suất tối đa 7,4 kW và sạc nhanh DC 50 kW.

Với nguồn điện AC 3,7 kW, thời gian sạc rơi vào khoảng 8 giờ trong khi con số tương ứng của sạc AC 7,4 kW là 4 giờ. Với sạc nhanh DC, thời gian sạc pin được rút ngắn xuống dưới 30 phút. Suzuki hiện chưa công bố phạm vi hoạt động của Ignis EV mới trong khi e-Sky tại Nhật Bản có thể chạy tối đa 310 km.

Số lượng phiên bản và giá bán của mẫu xe điện cỡ nhỏ Suzuki Ignis 2027 ở thị trường châu Âu vẫn là ẩn số. Chỉ biết rằng, xe sẽ được bán tại châu Âu từ mùa hè năm 2027. Hiện chưa có thông tin mẫu xe này sẽ bán ra tại các thị trường khác.

Video: Ra mắt xe điện cỡ nhỏ Suzuki Ignis 2027 mới.