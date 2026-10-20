Suzuki GN160 2026 ra mắt tại Philippines, giá hơn 51 triệu đồng

Suzuki GN160 2026 được phân phối tại Philippines với thiết kế cổ điển, kiểu dáng gọn gàng và các trang bị phục vụ nhu cầu di chuyển hằng ngày. Xe phù hợp với nhóm khách hàng tìm kiếm một mẫu xe côn tay có phong cách truyền thống nhưng vẫn tích hợp công nghệ hiện đại.

Suzuki GN160 2026

Mẫu xe sử dụng động cơ xi-lanh đơn, 4 thì, dung tích 162cc, làm mát bằng không khí, kết hợp hệ thống phun xăng điện tử và cơ cấu phân phối khí SOHC, 2 van. Động cơ sản sinh công suất tối đa 14 mã lực, mô-men xoắn cực đại 14,5 Nm, đi kèm hộp số 5 cấp.

Hệ thống treo phía trước là phuộc ống lồng, trong khi phía sau sử dụng giảm xóc kép có thể điều chỉnh. Xe trang bị phanh đĩa bánh trước tích hợp hệ thống chống bó cứng phanh ABS và phanh tang trống phía sau.

Về kích thước, Suzuki GN160 2026 có chiều dài 2.005 mm, rộng 770 mm, cao 1.090 mm, chiều dài cơ sở 1.280 mm. Xe có khoảng sáng gầm 178 mm, chiều cao yên 760 mm và trọng lượng 128 kg. Bình nhiên liệu dung tích 11 lít đáp ứng nhu cầu sử dụng thường ngày.

Các trang bị đáng chú ý khác gồm hệ thống đèn chiếu sáng LED và bảng đồng hồ bán kỹ thuật số. Suzuki GN160 được cung cấp với hai tùy chọn màu sắc tại Philippines.

Tại thị trường này, xe có giá bán 125.000 Peso, tương đương khoảng 51,34 triệu đồng. Suzuki áp dụng chính sách bảo hành 3 năm hoặc 30.000 km, tùy điều kiện nào đến trước.