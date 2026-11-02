Suzuki Fronx 2027 nâng cấp lộ diện, 'xịn sò' hơn với ADAS và phanh đĩa sau

Video: Hé lộ mẫu xe Suzuki Fronx 2027 phiên bản nâng cấp mới.

Ngay sau khi ra mắt Baleno đời mới, liên doanh Maruti Suzuki đã bắt đầu thử nghiệm Fronx phiên bản nâng cấp. Những hình ảnh chạy thử đầu tiên cho thấy một nguyên mẫu được ngụy trang kỹ lưỡng. Bản cập nhật sắp tới dự kiến mang đến những thay đổi nhỏ về thiết kế, bổ sung các tính năng an toàn và tiện nghi, đồng thời chuyển sang sử dụng động cơ xăng mới hơn của Maruti Suzuki.

Chiếc xe thử nghiệm vẫn giữ kiểu dáng tổng thể quen thuộc của Suzuki Fronx và cách bố trí hệ thống đèn tách biệt. Trong đó, các dải đèn LED định vị ban ngày có thiết kế thanh mảnh nằm phía trên và cụm đèn pha riêng biệt đặt thấp hơn. Những khoảng hở trên lớp ngụy trang cho thấy họa tiết lưới tản nhiệt đã được thiết kế lại.

Liên doanh Maruti Suzuki đã bắt đầu thử nghiệm Fronx phiên bản nâng cấp.

Trong khi đó, khu vực trung tâm của đầu xe vẫn được che kín. Khu vực này có thể được bố trí cảm biến radar, tương tự cách thiết kế trên Suzuki Baleno vừa được nâng cấp. Sẽ không bất ngờ nếu mẫu SUV hạng A này được trang bị các tính năng an toàn chủ động ADAS mới như hệ thống kiểm soát hành trình thích ứng, phanh khẩn cấp tự động, hỗ trợ giữ làn đường và hỗ trợ đèn pha tự động.

Những thay đổi nhỏ ở cản trước và cản sau cũng có khả năng xuất hiện trên Suzuki Fronx 2027. Cụm đèn hậu vẫn bị che một phần nên nhiều khả năng sẽ được cải tiến thiết kế. Trong khi đó, nóc vuốt dốc theo phong cách xe coupe, cánh gió mui và tỷ lệ tổng thể của thân xe dường như không thay đổi.

Hiện khoang nội thất của Suzuki Fronx mới vẫn chưa lộ diện rõ ràng. Tuy nhiên, dựa trên Suzuki Baleno 2026, có thể đoán những những trang bị dự kiến được bổ sung cho Fronx như ghế trước thông gió, sạc không dây có chức năng làm mát, vật liệu bọc nội thất mới và hệ thống âm thanh nâng cấp.

Những thay đổi nhỏ ở cản trước và cản sau cũng có khả năng xuất hiện trên Suzuki Fronx 2027. Cụm đèn hậu vẫn bị che một phần.

Một chi tiết đáng chú ý là nguyên mẫu dường như được trang bị phanh đĩa phía sau. Suzuki Fronx hiện đang bán tại Ấn Độ chỉ sử dụng phanh đĩa trước và phanh tang trống sau trên tất cả các phiên bản. Vì vậy, đây có thể là một nâng cấp đáng kể về trang bị cơ khí của mẫu SUV hạng A này.

Tuy nhiên, thay đổi lớn nhất về mặt cơ khí của Suzuki Fronx 2027 lại nằm bên dưới nắp ca-pô. Tại đây, động cơ xăng K-Series 4 xi-lanh, dung tích 1.2L hiện tại sẽ được thay bằng máy xăng Z-Series 3 xi-lanh, dung tích 1.2L mới hơn.

Trên Toyota Glanza phiên bản nâng cấp, động cơ này sản sinh công suất tối đa khoảng 83 mã lực và mô-men xoắn cực đại 112,4 Nm. Suzuki Fronx hiện tại cũng có một tùy chọn động cơ khác là máy xăng tăng áp, dung tích 1.0L.

Suzuki Fronx 2027 sẽ sở hữu khối động cơ xăng K-Series 4 xi-lanh, dung tích 1.2L hiện tại sẽ được thay bằng máy xăng Z-Series 3 xi-lanh, dung tích 1.2L mới hơn.

Bản nâng cấp xuất hiện trong bối cảnh Suzuki Fronx đang đạt doanh số cao tại thị trường nội địa và xuất khẩu. Mẫu xe đứng thứ 6 trong danh sách ô tô bán chạy nhất Ấn Độ trong giai đoạn từ tháng 4 đến tháng 9/2026 với doanh số 110.135 xe, tăng 43,4% so với cùng kỳ năm trước. Fronx cũng dẫn đầu bảng xếp hạng xuất khẩu ô tô của Ấn Độ trong cùng giai đoạn với 46.147 xe.

Liên doanh Maruti Suzuki đã lần đầu giới thiệu động cơ mới này trên Swift thế hệ thứ tư vào tháng 5/2024, tiếp theo là Dzire vào tháng 11 cùng năm. Baleno phiên bản nâng cấp cũng bắt đầu sử dụng động cơ này từ tháng 9/2026 rồi đến Toyota Glanza mới. Do Suzuki Fronx chia sẻ nền tảng và cấu trúc cơ bản với Baleno nên việc chuyển sang sử dụng cùng loại động cơ sẽ là bước đi hợp lý.

Suzuki Fronx phiên bản nâng cấp nhiều khả năng sẽ chính thức ra mắt tại triển lãm Bharat Auto Expo diễn ra vào tháng 2/2027.

Tại thị trường Ấn Độ, Suzuki Fronx hiện được cung cấp với các phiên bản Sigma, Delta, Delta+, Zeta và Alpha cùng giá bán dao động từ 690.000-1.200.000 Rupee (khoảng 193-336 triệu đồng). Fronx nâng cấp dự kiến vẫn duy trì mức giá tương tự mặc dù các trang bị bổ sung có thể khiến một số phiên bản đắt hơn trước.

Suzuki Fronx phiên bản nâng cấp nhiều khả năng sẽ chính thức ra mắt tại triển lãm Bharat Auto Expo diễn ra vào tháng 2/2027. Toyota Urban Cruiser Taisor cũng có thể nhận được những nâng cấp tương ứng sau đó, tương tự trình tự cập nhật gần đây của Suzuki Baleno và Toyota Glanza.