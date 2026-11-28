Những ngày khởi nghiệp “trầy da tróc vẩy”

“Em từng tuyệt vọng, có lúc tính chuyện giải nghệ. Thời điểm đàn dúi đầu tiên mang theo vốn liếng lũ lượt "đội nón ra đi" vì bệnh tật, em suy sụp, nghĩ mình không hợp với nghề”, Đạt, 34 tuổi, trú bản Lưu Kiền, nói với tôi trong căn nhà nhỏ nơi cái xứ tít tắp xa.

Chục năm trước, chàng trai trẻ rời quê hương sang Đài Loan xuất khẩu lao động. Thời gian ở xứ người, Đạt tình cờ xem các video về mô hình nuôi dúi, ngay thời điểm đó đã thấy lòng rạo rực. Như một cơ duyên, ngày trở lại quê nhà vào năm 2023, thanh niên trẻ vùi đầu vào mày mò, tìm hiểu kỹ thuật, quyết mở hướng làm giàu ngay tại bản.

Đạt (ngoài cùng bên phải) từng "tơi tả" những ngày đầu khởi nghiệp

Nghĩ là làm, 10 cặp dúi giống đầu tiên được mua về, thêm 10 cặp dúi được địa phương hỗ trợ, chàng thanh niên rẻo cao bắt đầu dấn thân khởi nghiệp. Những chuồng nuôi được dựng lên sau thời gian nghiên cứu kỹ lưỡng đặc tính sinh trưởng, nguồn thức ăn, đầu mối tiêu thụ.

Vạn sự khởi đầu không như mong đợi. Chưa nắm vững kỹ thuật, thiếu kinh nghiệm, đàn dúi lũ lượt ra đi trong nước mắt đắng cay.

“Lần đầu khởi nghiệp coi như đi toi, đàn dúi gần như chết sạch. Vốn liếng một phần, gay go hơn là em thấy nản, tính giải nghệ”, Đạt cười, ánh mắt trầm lặng nghĩ về những ngày chưa xa.

Sự kiên cường của chàng trai sinh ra nơi vùng đất nức tiếng bởi "đặc sản" gió Lào bỏng rát, nắng cháy thịt cháy da xứ rẻo cao Tương Dương không cho phép Đạt buồn lâu. Gia đình cùng bà con dân bản kề vai sát cánh, động viên, Đạt đứng dậy gây dựng lại, quyết không để phí hoài những tháng năm tuổi trẻ.

Thanh niên trẻ ngày ngày rong ruổi tìm đến các mô hình đã thành công để học hỏi, tìm hiểu kỹ thuật chuyên sâu, nghiên cứu cách xây dựng chuồng trại, nguồn thức ăn, dấu hiệu bệnh tật. Thất bại trong quá khứ trở thành bài học. Gian nan là động lực để trưởng thành.

Đạt đặt mục tiêu gây dựng đàn dúi quy mô 500 con

Lứa dúi 20 con ít ỏi còn sót lại dần hồi sinh nhờ chăm sóc đúng kỹ thuật, sinh sản tốt. Đàn dúi thời điểm hiện tại đã phát triển lên hơn 100 con, với lợi thế chăn nuôi được Đạt tận dụng là tre, mét - nguồn thức ăn sẵn có tại địa phương.

“Em đặt mục tiêu gây dựng được đàn dúi 500 con để cung cấp giống cho nhiều hộ gia đình trên khắp các bản làng cùng phát triển kinh tế”, Đạt mong mỏi.

Trang trại của Đạt giờ là điểm đến quen thuộc của nhiều hộ dân có nhu cầu nuôi dúi tại khu vực miền Tây xứ Nghệ. Họ đến để tham quan mô hình, tìm hiểu kỹ thuật, mua con giống từ chàng trai trẻ từng trầy trật khởi nghiệp, đã tính chuyện giải nghệ sau lần gần như phá sản đầu tiên.

Giúp nhiều dân bản thoát nghèo

Chị Vi Thị Thương, một người phụ nữ nghèo tại xã Tương Dương, từng được Đạt cầm tay chỉ việc hướng dẫn kỹ thuật nuôi dúi, đã mạnh dạn khởi nghiệp, giờ đây có thu nhập kha khá đủ để trang trải cuộc sống, dôi dư để dành.

“Chú Đạt cực nhiệt tình, chia sẻ kỹ thuật, kinh nghiệm chi tiết, không…dấu nghề! Từ mô hình thành công của Đạt được nhân rộng, đàn dúi nhà tôi giờ ổn định, kinh tế gia đình như bước lên một tầm cao mới, không còn đói kém như những ngày thuở trước” - chị Thương cười hiền.

Thời điểm hiện tại, với sự trợ giúp của Đạt, đã có hàng chục hộ gia đình tại xã miền núi Tương Dương xây dựng thành công mô hình nuôi dúi sinh sản. “Thầy Đạt” - cách gọi trìu mến những người dân nơi rẻo cao biên giới dành cho chàng thanh niên trẻ, không chỉ chia sẻ kinh nghiệm, kỹ thuật cho bà còn dân bản, còn không quản những ngày mưa gió lặn lội tìm đến từng gia đình kiểm tra chuồng trại, xử lý giúp họ những khó khăn trong quá trình chăn nuôi.

Mô hình nuôi dúi của Đạt được nhân rộng, tạo sinh kế cho nhiều dân nghèo rẻo cao

Bí thư Đoàn xã Tương Dương, chị Lô Thị Lan cho hay, Đạt là thanh niên hết sức năng động, nhiệt huyết, sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm, hỗ trợ người dân cùng tham gia thoát nghèo, làm giàu trên chính mảnh đất quê hương.

“Đạt không chỉ mạnh dạn xây dựng mô hình nuôi dúi để làm giàu cho gia đình, còn tích cực tạo sinh kế bền vững để nhiều gia đình vượt lên nghịch cảnh. Địa phương luôn kề vai sát cánh, tạo điều kiện để những mô hình hiệu quả được nhân rộng” - chị Lan nói.

Gian nan đã ở lại sau lưng. Những ngày đầu “tơi tả” khởi nghiệp giờ đã lùi vào dĩ vãng. Đạt không gục ngã. Chia tay chàng trai xứ núi trong chiều muộn, tận thấy câu chuyện đầy nghị lực về sự vượt khó và trách nhiệm sẻ chia với cộng đồng của thanh niên trẻ, chợt cảm thấy ấm lòng.