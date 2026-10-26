Suýt trả giá đắt vì đắp lá chữa loét chân

Mới đây, Bệnh viện Da liễu Trung ương tiếp nhận bệnh nhân nữ (trên 65 tuổi) có tiền sử viêm tắc tĩnh mạch chi dưới 7 năm. Cách đây khoảng 2 năm, vùng mặt trong cẳng chân trái của bệnh nhân xuất hiện vết loét. Bệnh nhân tự đắp, ngâm và uống thuốc Đông y tại nhà nhưng tình trạng không cải thiện.

Cách đây 2 tháng, bệnh nhân khám tại một cơ sở y tế ở Hà Nội, được chẩn đoán huyết khối tĩnh mạch sâu kèm giãn tĩnh mạch chi dưới trái.

Hình ảnh tổn thương ở chân khi bệnh nhân nhập viện. Ảnh: BVCC

Dù đã sử dụng thuốc theo đơn (gồm thuốc trợ tĩnh mạch, chống đông và kháng sinh bôi), vết thương vẫn ít cải thiện nên bệnh nhân chuyển đến Bệnh viện Da liễu Trung ương.

Theo ThS.BSNT Trương Quốc Sơn, Khoa Phẫu thuật Tạo hình thẩm mỹ và Phục hồi chức năng, Bệnh viện Da liễu Trung ương, thời điểm nhập viện, cẳng chân trái bệnh nhân có ổ loét sâu kích thước 8×5,5 cm, bờ nham nhở, xơ chai. Rìa tổn thương chảy dịch vàng, đóng vảy tiết; đáy vết loét xuất hiện nhiều giả mạc, chưa có tổ chức hạt. Vùng da xung quanh tím tái, sưng nề và đau nhức.

Các bác sĩ chẩn đoán bệnh nhân bị loét da mạn tính cẳng chân trái trên nền huyết khối tĩnh mạch sâu. Phác đồ điều trị gồm dùng kháng sinh, cắt lọc làm sạch tổn thương, hút áp lực âm (VAC) để kiểm soát dịch tiết, kích thích tạo tổ chức hạt, đồng thời tiếp tục duy trì thuốc chống đông. Khi nền vết thương ổn định, bệnh nhân sẽ được ghép da che phủ vùng khuyết.

TS.BS Nguyễn Hồng Sơn, Trưởng khoa Phẫu thuật Tạo hình thẩm mỹ và Phục hồi chức năng, Bệnh viện Da liễu Trung ương cho biết, loét da mạn tính là vết thương không liền sau 4 tuần dù đã chăm sóc y tế. Nguyên nhân thường do suy giảm tuần hoàn, bệnh lý tĩnh mạch, đái tháo đường, tổn thương thần kinh hoặc tì đè kéo dài.

Bác sĩ kiểm tra tình trạng vết loét cho bệnh nhân sau ca phẫu thuật . Ảnh: BVCC

Bác sĩ khuyến cáo, người bệnh cần đến ngay cơ sở y tế khi vết loét đau tăng, sưng nóng đỏ, chảy mủ, sốt hoặc lan rộng. Đặc biệt, nếu xuất hiện khó thở đột ngột, đau ngực hoặc ngất, cần gọi cấp cứu ngay vì đây là dấu hiệu của biến chứng huyết khối nguy hiểm.

Loét da mạn tính thường cảnh báo các bệnh lý nền tiềm ẩn. Phát hiện sớm, xác định đúng nguyên nhân và tuân thủ điều trị chuyên khoa là chìa khóa giúp vết thương nhanh liền, tránh biến chứng nguy hiểm và nâng cao chất lượng cuộc sống.

Để phòng tránh biến chứng, chuyên gia lưu ý người bệnh: Đến bệnh viện ngay khi có vết loét bất thường, dai dẳng, tái phát hoặc kèm sưng nề, đổi màu da chi dưới. Tránh tự ý đắp, ngâm, bôi các loại thuốc không rõ nguồn gốc gây kích ứng, nhiễm trùng và cản trở chẩn đoán. Sử dụng thuốc chống đông đúng chỉ định; không tự ý ngừng, đổi liều hoặc phối hợp thuốc. Không tự cắt lọc, nặn ép hay can thiệp sâu vào đáy vết loét tại nhà.