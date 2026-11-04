Suýt mất trắng 921 triệu đồng vì cú điện thoại giả danh cán bộ điều tra

Ngày 4/11, thông tin từ Công an Hà Tĩnh cho biết, bà P.T.H (SN 1962, trú thôn Sơn Hà, xã Tứ Mỹ, tỉnh Hà Tĩnh) bất ngờ nhận được cuộc gọi từ một số điện thoại lạ. Người gọi tự xưng là cán bộ cơ quan chức năng, thông báo bà có liên quan đến một đường dây tội phạm rửa tiền, thu lợi bất chính lên tới 69 tỷ đồng.

Các đối tượng liên tục đưa ra những thông tin mang tính đe dọa, yêu cầu bà H phải khai báo toàn bộ tài sản của gia đình, đồng thời tuyệt đối giữ bí mật, không được tiết lộ sự việc với bất kỳ ai.

Lo sợ liên quan đến một vụ án nghiêm trọng, bà H đã tin tưởng và thành thật khai báo mình đang có 921 triệu đồng gửi tiết kiệm. Ngay lập tức, các đối tượng yêu cầu bà đến ngân hàng rút toàn bộ số tiền, chuyển vào tài khoản do chúng cung cấp với lý do phục vụ công tác xác minh, điều tra.

Đáng chú ý, nhằm che giấu hành vi lừa đảo, chúng còn dặn bà H nếu nhân viên ngân hàng hỏi về mục đích rút tiền thì phải trả lời là chuyển tiền cho con cái làm nhà.

Tin vào những lời đe dọa và kịch bản được các đối tượng dựng sẵn, bà H mang sổ tiết kiệm đến Chi nhánh Ngân hàng Agribank Nầm để thực hiện giao dịch.

Phát hiện khách hàng có nhiều biểu hiện bất thường, giao dịch tiềm ẩn nguy cơ bị lừa đảo, nhân viên ngân hàng đã chủ động liên hệ, thông báo cho Công an xã Tứ Mỹ để phối hợp xác minh.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Công an xã Tứ Mỹ nhanh chóng cử cán bộ đến làm việc trực tiếp với bà H. Qua xác minh và nghe nạn nhân trình bày, lực lượng Công an xác định đây là thủ đoạn giả danh cán bộ cơ quan chức năng, sử dụng các thông tin bịa đặt về một vụ án hình sự để đe dọa, thao túng tâm lý nhằm chiếm đoạt tài sản.

Bằng việc giải thích, tuyên truyền và phân tích rõ phương thức, thủ đoạn của các đối tượng, Công an xã đã giúp bà H nhận diện bản chất vụ việc, kịp thời dừng giao dịch và không chuyển tiền theo yêu cầu của những kẻ lừa đảo.

Nhờ sự phối hợp nhanh chóng, trách nhiệm giữa ngân hàng và lực lượng Công an, vụ lừa đảo đã được ngăn chặn ngay trước thời điểm tiền có thể bị chuyển vào tài khoản của các đối tượng. Toàn bộ 921 triệu đồng tiền tiết kiệm của bà H được bảo toàn.

Qua vụ việc, Công an Hà Tĩnh tiếp tục khuyến cáo người dân nâng cao cảnh giác trước các cuộc gọi từ số điện thoại lạ, đặc biệt là những người tự xưng cán bộ Công an, Viện kiểm sát, Tòa án hoặc cơ quan chức năng để thông báo liên quan đến các vụ án hình sự.

Người dân tuyệt đối không cung cấp thông tin cá nhân, thông tin tài khoản ngân hàng, mã OTP; không làm theo yêu cầu chuyển tiền vào tài khoản do người lạ cung cấp dưới bất kỳ lý do nào. Cơ quan Công an không yêu cầu người dân chuyển tiền vào tài khoản cá nhân để phục vụ công tác điều tra.

Khi nhận được những cuộc gọi có dấu hiệu nghi vấn, người dân cần giữ bình tĩnh, không hoảng sợ, không làm theo hướng dẫn của đối tượng mà chủ động liên hệ với cơ quan Công an gần nhất để được kiểm tra, hướng dẫn và hỗ trợ kịp thời.