Suýt mất thêm hơn 100 triệu đồng vì chiêu lừa 'làm nhiệm vụ nhận hoa hồng'

Ngày 20/10, thông tin từ Công an Hà Tĩnh cho biết, mới đây chị T.T.T.T. (trú tại xã Việt Xuyên, Hà Tĩnh) đến Ngân hàng BIDV Chi nhánh Thạch Hà đề nghị rút hơn 100 triệu đồng tiền tiết kiệm để chuyển khoản cho người lạ. Nhận thấy khách hàng có biểu hiện lo lắng, giao dịch số tiền lớn và có nhiều dấu hiệu bất thường, nhân viên ngân hàng đã chủ động hỏi han, tìm hiểu mục đích chuyển tiền.

Qua trao đổi, chị T. cho biết đang tham gia hình thức làm nhiệm vụ bán hàng trên mạng xã hội để nhận hoa hồng. Nghi ngờ khách hàng có nguy cơ bị lừa đảo, nhân viên ngân hàng lập tức thông báo cho Công an xã Thạch Hà.

Tiếp nhận thông tin, Công an xã nhanh chóng cử cán bộ phối hợp với ngân hàng làm việc với chị T., xác minh sự việc, phân tích những dấu hiệu bất thường và giải thích phương thức, thủ đoạn lừa đảo trên không gian mạng. Nhờ đó, chị T. nhận diện được nguy cơ, quyết định dừng giao dịch, tránh chuyển thêm hơn 100 triệu đồng vào tài khoản của các đối tượng.

Đáng chú ý, trước khi đến ngân hàng, chị T. đã chuyển cho các đối tượng hơn 90 triệu đồng. Khi muốn lấy lại tiền gốc và khoản hoa hồng được hứa hẹn, chị tiếp tục bị yêu cầu chuyển thêm hơn 100 triệu đồng với lý do phải hoàn tất nhiệm vụ mới đủ điều kiện rút tiền.

Thủ đoạn lừa đảo, ban đầu, để tạo lòng tin, chúng có thể trả một khoản tiền nhỏ cho người tham gia. Khi nạn nhân tin tưởng, các đối tượng từng bước nâng giá trị nhiệm vụ, yêu cầu chuyển những khoản tiền ngày càng lớn. Đến khi người tham gia muốn rút tiền gốc và hoa hồng, chúng lại viện dẫn đủ lý do như chưa hoàn thành nhiệm vụ, phải nâng cấp tài khoản hoặc nộp thêm tiền mới được rút.

Tâm lý tiếc số tiền đã bỏ ra, mong muốn thu hồi vốn và nhận khoản lợi nhuận được hứa hẹn khiến nhiều người tiếp tục làm theo yêu cầu. Đây chính là cái bẫy khiến nạn nhân ngày càng lún sâu, đối mặt nguy cơ mất toàn bộ số tiền đã chuyển.

Từ vụ việc trên, lực lượng chức năng cảnh báo người dân cần nâng cao cảnh giác trước những lời mời gọi kiếm tiền dễ dàng trên mạng xã hội; tuyệt đối không chuyển tiền cho người lạ để thực hiện nhiệm vụ nhận hoa hồng hoặc nộp thêm tiền với lý do mở khóa, xác minh, hoàn tất điều kiện rút tiền.

Khi phát hiện dấu hiệu nghi vấn, người dân cần dừng giao dịch, liên hệ ngay với ngân hàng và trình báo cơ quan Công an để được hỗ trợ kịp thời.