Suýt mất hàng trăm triệu vì cuộc điện thoại từ công an 'rởm'

Ngày 23/10, Công an xã Nghĩa Dân (tỉnh Hưng Yên) phối hợp với Tổ bảo vệ an ninh trật tự ngăn chặn kịp thời vụ giả danh cán bộ lừa đảo chiếm đoạt tài sản công dân trên địa bàn.

Trước đó, ông Đ.V.N (trú tại xã Nghĩa Dân, tỉnh Hưng Yên) liên tục nhận được nhiều cuộc gọi từ đối tượng tự xưng là cán bộ công an.

Quá trình trò chuyện, đối tượng giả danh đưa ra thông tin ông N. có liên quan đến các hành vi buôn bán ma túy, rửa tiền. Sau đó, kẻ giả danh yêu cầu nạn nhân chuyển số tiền 270 triệu đồng để phục vụ việc xác minh, giải quyết; đồng thời cho số tài khoản để nạn nhân chuyển tiền.

Ông Đ.V.N suýt bị kẻ giả danh lừa số tiền 270 triệu đồng. Ảnh: Cơ quan Công an.

Lo lắng, ngày 23/10, công dân Đ.V.N đến Quỹ tín dụng nhân dân Vĩnh Xá rút toàn bộ 270 triệu đồng (tiền tiết kiệm của hai vợ chồng) để gửi cho đối tượng.

Ngay khi nắm được nội dung thông tin, Công an xã Nghĩa Dân phối hợp với Quỹ tín dụng nhân dân Vĩnh Xá xác minh sự việc. Đồng thời lực lượng công an gặp gỡ ông N. giải thích thủ đoạn của các đối tượng lừa đảo trên không gian mạng. Qua đó, nạn nhân mới biết mình đã sập bẫy kẻ giả danh và dừng ngay việc chuyển tiền.

Công an xã Nghĩa Dân khuyến cáo người dân cần nâng cao tinh thần cảnh giác trước các cuộc gọi tự xưng là cán bộ, cơ quan chức năng; đặc biệt là những cuộc gọi thông báo liên quan đến các vụ án hình sự và yêu cầu chuyển tiền. Người dân cần ghi nhớ: Cơ quan Công an không yêu cầu người dân chuyển tiền vào tài khoản để chứng minh vô tội, phục vụ điều tra hoặc xác minh thông tin qua điện thoại. Khi gặp tình huống tương tự, người dân cần bình tĩnh, không làm theo yêu cầu của đối tượng, nhanh chóng thông báo cho cơ quan công an để được hướng dẫn, hỗ trợ kịp thời.