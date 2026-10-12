Suýt mất 90 triệu đồng vì chiêu lừa 'nhận quà khủng' từ nước ngoài

Ngày 9/10, từ thông tin do ngân hàng cung cấp, Công an phường Long Biên đã kịp thời xác minh, tuyên truyền và ngăn chặn một trường hợp có dấu hiệu bị lừa đảo qua mạng xã hội.

Theo thông tin ban đầu, chị L.T.B.D làm quen với một người đàn ông nước ngoài thông qua Facebook. Sau một thời gian trò chuyện, tạo dựng mối quan hệ, người này đưa ra lời hứa tặng chị D. 50.000 USD cùng số vàng có giá trị khoảng 900 triệu đồng.

Món quà có giá trị lớn khiến câu chuyện trở nên hấp dẫn. Tuy nhiên, để nhận được số tài sản trên, chị D. được yêu cầu chuyển trước 90 triệu đồng với lý do thanh toán phí hải quan tại sân bay Tân Sơn Nhất.

Chính yêu cầu chuyển tiền trước này đã bộc lộ dấu hiệu bất thường. Sau khi tiếp nhận thông tin từ ngân hàng, Công an phường Long Biên nhanh chóng vào cuộc, trực tiếp phân tích, giải thích phương thức, thủ đoạn của các đối tượng lừa đảo.

Công an phường Long Biên cùng nhân viên ngân hàng đã hỗ trợ chị D

Qua tuyên truyền, chị D. nhận diện được nguy cơ bị chiếm đoạt tài sản và quyết định dừng giao dịch. Nhờ đó, số tiền 90 triệu đồng được giữ lại an toàn.

Vụ việc tiếp tục cho thấy vai trò quan trọng của sự phối hợp giữa ngân hàng và lực lượng Công an trong phát hiện, ngăn chặn kịp thời các giao dịch có dấu hiệu bất thường, đồng thời cảnh báo người dân không chủ quan trước những lời mời gọi hấp dẫn trên mạng xã hội.

Thủ đoạn hứa tặng tiền, vàng hoặc quà có giá trị lớn từ nước ngoài không mới, nhưng vẫn có thể khiến nhiều người sập bẫy. Các đối tượng thường chủ động làm quen qua mạng xã hội, sử dụng danh tính, hình ảnh và câu chuyện được dựng lên để tạo lòng tin. Sau khi mối quan hệ trở nên thân thiết, chúng đưa ra lời hứa gửi tặng tài sản giá trị lớn nhằm kích thích tâm lý mong chờ của nạn nhân.

Tiếp đó, đối tượng viện dẫn nhiều lý do như phí hải quan, phí vận chuyển, phí thông quan hoặc các khoản chi phí thủ tục để yêu cầu chuyển tiền trước. Sau khi nạn nhân chuyển tiền, chúng có thể tiếp tục đưa ra những khoản phí mới hoặc cắt đứt liên lạc.

Điểm chung của thủ đoạn này là người nhận chưa được kiểm chứng thông tin về món quà nhưng đã bị yêu cầu bỏ ra một khoản tiền đáng kể để nhận tài sản được hứa hẹn. Những lời giải thích có vẻ hợp lý, cộng với quá trình trò chuyện kéo dài, có thể khiến nạn nhân giảm cảnh giác và đưa ra quyết định chuyển tiền khi chưa xác minh đầy đủ.

Trước tình trạng trên, cơ quan Công an khuyến cáo người dân cần thận trọng với những lời hứa tặng tiền, vàng, quà giá trị lớn từ người quen qua mạng, đặc biệt khi đối phương yêu cầu chuyển tiền trước để hoàn tất thủ tục nhận quà.

Người dân tuyệt đối không chuyển tiền khi chưa xác minh rõ danh tính người gửi, nguồn gốc tài sản và tính xác thực của yêu cầu thanh toán. Không truy cập đường link lạ, không cung cấp thông tin tài khoản ngân hàng, mật khẩu hoặc mã OTP cho người khác.

Khi phát hiện dấu hiệu nghi vấn, người dân cần dừng giao dịch, chủ động liên hệ ngân hàng và trình báo cơ quan Công an để được hướng dẫn xử lý. Trường hợp đã chuyển tiền, cần nhanh chóng thông báo cho ngân hàng để đề nghị hỗ trợ ngăn chặn giao dịch tiếp theo nếu có thể, đồng thời cung cấp thông tin, chứng cứ liên quan cho cơ quan chức năng.

Từ vụ việc tại phường Long Biên, có thể thấy một cuộc trò chuyện tưởng chừng vô hại trên mạng xã hội cũng có thể trở thành điểm khởi đầu cho hành vi lừa đảo. Sự tỉnh táo trước những lời hứa hẹn phi thực tế, cùng việc kiểm chứng thông tin và chủ động tìm kiếm sự hỗ trợ khi có nghi vấn, chính là những bước quan trọng để bảo vệ tài sản của bản thân và gia đình.