Suýt mất 1,5 tỷ đồng vì tin cuộc gọi giả danh công an

Trước đó, vợ chồng ông ông T.V.C. (trú tại xã Lộc Hà) nhận được cuộc gọi từ người lạ tự xưng là cán bộ công an, đe dọa ông bà liên quan đến một vụ án ma túy lớn. Các đối tượng yêu cầu cung cấp thông tin cá nhân, sổ tiết kiệm, đồng thời ép giữ bí mật và hướng dẫn đến ngân hàng rút tiền để chuyển vào tài khoản do chúng chỉ định.

Lực lượng chức năng làm việc với ông C. (áo xanh). Ảnh: TL.

Khi ông C. đến Ngân hàng Agribank Chi nhánh Lộc Hà làm thủ tục tất toán sổ tiết kiệm, cán bộ nhận thấy dấu hiệu bất thường nên trình báo công an địa phương.

Công an phối hợp với ngân hàng tiếp cận, giải thích thủ đoạn lừa đảo và trấn an vợ chồng ông C. Nhận ra mình bị lừa, ông bà dừng giao dịch, giữ lại toàn bộ số tiền 1,5 tỷ đồng.

Cơ quan chức năng khuyến cáo người dân cảnh giác với các cuộc gọi giả danh công an, không cung cấp thông tin cá nhân, không làm theo hướng dẫn chuyển tiền qua điện thoại và cần liên hệ cơ quan công an khi phát hiện dấu hiệu nghi vấn.