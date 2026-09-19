Suýt hỏng đường ruột do chỉ ăn loại thực phẩm này suốt 25 ngày để giảm cân

Tim Donahue, một chuyên gia quảng cáo 27 tuổi sống tại thành phố Hoboken, tiểu bang New Jersey (Mỹ), đã quyết định tự mình thực hiện một thử nghiệm ăn uống độc đáo.

Lấy cảm hứng từ bộ phim tài liệu nổi tiếng được phát hành năm 2004 mang tên Super Size Me của đạo diễn Morgan Spurlock, Tim muốn khám phá điều gì sẽ xảy ra với cơ thể nếu chỉ tiêu thụ thực phẩm từ một chuỗi cửa hàng đồ ăn nhanh duy nhất.

Tuy nhiên, thay vì chọn các món nhiều dầu mỡ như gà rán hay hamburger của McDonald's, anh lại quyết định chọn điều hoàn toàn trái ngược.

Ý tưởng này xuất phát từ việc các đồng nghiệp tại nơi làm việc của Tim ở New York đều rất chú trọng sức khỏe và thường xuyên gọi các phần salad từ chuỗi nhà hàng Sweetgreen cho bữa trưa. Trong khi đó, Tim lại luôn xuất hiện với những phần đồ ăn nhanh thông thường và trở thành tâm điểm cho những lời trêu chọc.

Tim Donahue đã tự thực hiện một thử nghiệm độc đáo để xem điều gì sẽ xảy ra với cơ thể nếu chỉ tiêu thụ thực phẩm từ một chuỗi cửa hàng đồ ăn nhanh duy nhất. Ảnh: Tim Donahue

Để bắt đầu thử thách, thanh niên 27 tuổi này đề ra quy tắc vô cùng đơn giản là mọi thứ được anh nạp vào cơ thể đều phải nằm trong thực đơn của Sweetgreen, với cà phê đen là ngoại lệ duy nhất. Dù thương hiệu này phục vụ nhiều loại món ăn khác nhau, anh vẫn tập trung phần lớn vào các tô salad tổng hợp.

"Tôi muốn làm trong 30 ngày, nhưng nếu bạn nhìn vào lịch và cố tìm một khoảng thời gian 30 ngày, lúc nào cũng sẽ vướng đám cưới, chuyến công tác hoặc một lý do nào đó khiến tôi không thể làm đủ 30 ngày", Tim chia sẻ với trang tin Fox News, "Lúc đó tôi tự nhủ 'Thôi thì, hoặc là hoàn thành trong 25 ngày, hoặc là sẽ chẳng bao giờ làm được'".

Suốt 25 ngày trải nghiệm, anh chàng này nhận ra thách thức lớn nhất không đến từ hương vị món ăn mà nằm ở khâu tổ chức cuộc sống cá nhân. Sự đa dạng trong thực đơn giúp Tim dễ dàng duy trì việc ăn tại cùng 1 nhà hàng trong gần 1 tháng mà không bị ngán, trong đó món salad gà sốt mật ong cay trở thành món khoái khẩu được anh lựa chọn liên tục.

Dù vậy, mọi sinh hoạt của Tim đều phải xoay quanh giờ mở cửa của nhà hàng. Những buổi gặp gỡ bạn bè đòi hỏi anh phải từ bỏ việc uống đồ có cồn và đôi khi phải mang theo phần salad của riêng mình, trong khi các buổi hẹn hò với bạn gái cũng chịu nhiều ảnh hưởng không kém.

Bên cạnh đó, chi phí cho thử nghiệm cũng là một gánh nặng tài chính lớn, khi Tim từng thổ lộ: "việc mua sẵn các tô salad tốn kém hơn rất nhiều so với việc tự đi chợ và nấu nướng tại nhà".

Tim Donahue chỉ ăn các tô salad tổng hợp của Sweetgreen trong suốt 25 ngày thử nghiệm. Ảnh: Tim Donahue

Kết thúc hành trình 25 ngày, Tim Donahue ghi nhận những thay đổi đáng kể về mặt thể chất. Dù không đặt mục tiêu giảm cân ngay từ đầu, anh đã bất ngờ giảm được khoảng 4kg.

Bên cạnh việc giảm cân, Tim cũng cảm thấy bản thân có nhiều năng lượng hơn trong các hoạt động hằng ngày. Dù nhận được những kết quả tích cực, chế độ ăn độc lạ này hoàn toàn do anh tự thực hiện chứ không nhận bất kỳ khoản tài trợ nào từ Sweetgreen.

Tuy nhiên, phần đáng chú ý nhất của thử nghiệm lại xảy ra ngay sau khi khoảng thời gian 25 ngày kết thúc. Để thưởng cho bản thân sau gần 1 tháng chỉ ăn salad, Tim đã tới cửa hàng bánh yêu thích trong khu phố và gọi một lát pizza phô mai.

Dù cảm thấy chiếc bánh pizza hoàn toàn xứng đáng sau những ngày kiêng khem, niềm vui của Tim nhanh chóng bị dập tắt khi cơ thể phản ứng dữ dội. Việc đột ngột nạp lại loại thức ăn giàu năng lượng và nặng bụng sau một thời gian dài chỉ ăn rau xanh đã gây ra hiện tượng sốc hệ tiêu hóa, khiến anh rơi vào trạng thái nôn nao và mệt mỏi ngay sau đó.

Trải qua sự cố ngoài ý muốn, Tim nhấn mạnh rằng thử nghiệm của anh chỉ đơn thuần là một hành trình ghi hình giải trí cá nhân chứ không phải là lời khuyên về chế độ dinh dưỡng cho cộng đồng.

Anh chàng cũng khẳng định bản thân không phải là bác sĩ hay chuyên gia y tế, do đó sẽ không bao giờ khuyến nghị bất kỳ ai áp dụng phương pháp ăn uống lệch lạc và tốn kém như vậy trong cuộc sống hằng ngày.