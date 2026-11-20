Chiều 20.11, Bệnh viện Đa khoa Quốc tế S.I.S Cần Thơ cho biết, sau 5 lần phẫu thuật cắt lọc, với sự phối hợp của nhiều chuyên khoa; cuối cùng bàn chân của ông N.Q.N. (67 tuổi, ngụ TP. Cần Thơ) đã có cơ hội được giữ lại.

Tự ý đắp thuốc lá và thuốc nam khiến bàn chân ông N. bị hoại tử nặng, nguy cơ cắt bỏ

Trước đó, ông N. nhập viện trong tình trạng bàn chân sưng to, tím tái, chảy mủ, có mùi hôi. Theo người nhà cho biết, ban đầu tổn thương chỉ xuất hiện một vết nhỏ ở bàn chân phải, vị trí ngón út. Nghe theo những người truyền miệng, nên ông N. đã tự chữa trị bằng cách đắp thuốc lá, thuốc nam theo kinh nghiệm, với hy vọng vết thương sẽ “tự lành”.

Tuy nhiên, sau đó vết thương không lành, mà ngày càng sưng viêm, xuất hiện nhiều mủ, dịch, lan rộng ra vùng mắt cá chân và quanh bàn chân.

Lúc này, gia đình lo lắng nên đưa ông N. đến một bệnh viện thăm khám và được thông báo không thể giữ lại bàn chân, bởi hoại tử quá nặng. Sau đó, ông N. tìm đến Bệnh viện Đa khoa Quốc tế S.I.S Cần Thơ, với hy vọng “còn nước, còn tát”.

Bác sĩ tư vấn phương án điều trị cho bệnh nhân

Sau khi thăm khám, BS Nguyễn Trần Duy, khoa Ngoại tổng hợp (Bệnh viện Đa khoa Quốc tế S.I.S Cần Thơ) nhìn nhận, khó khăn ở ca bệnh không chỉ nằm ở tình trạng nhiễm trùng bàn chân, mà còn ở hàng loạt bệnh nền khiến khả năng hồi phục của bệnh nhân bị ảnh hưởng.

Cụ thể, ông N. bị tiểu đường khó kiểm soát, tổn thương thận cấp trên nền bệnh thận mạn, thiếu máu và tình trạng dinh dưỡng kém. Đáng chú ý, bệnh nhân ăn chay trường, trong khi vết thương kéo dài khiến việc ăn uống càng trở nên khó khăn. Đây là những yếu tố bất lợi cho quá trình điều trị và lành vết thương.

Trước những thách thức này, các bác sĩ tiến hành hội chẩn liên chuyên khoa. Trong đó, các khoa phối hợp trong sử dụng thuốc, cải thiện tình trạng dinh dưỡng bệnh lý trong bàn chân tiểu đường, bổ sung các dưỡng chất cần thiết; kiểm soát bệnh nền, đường huyết và chức năng thận…

Các bác sĩ khoa Ngoại tiến hành phẫu thuật cắt lọc những vùng mô hoại tử, mô dập nát, kết hợp sử dụng hệ thống hút áp lực âm để hỗ trợ chăm sóc vết thương sau phẫu thuật, tạo điều kiện thuận lợi cho mô hạt phát triển và quá trình lành thương.

Sau phẫu thuật và tích cực điều trị tình trạng lâm sàng, cũng như kết quả cận lâm sàng của bệnh nhân bắt đầu cải thiện. Đây là cơ sở để các bác sĩ ngoại khoa tiếp tục đánh giá và thực hiện những can thiệp cần thiết, hướng đến mục tiêu giữ lại bàn chân cho bệnh nhân.

Trong hơn một tháng, bệnh nhân trải qua khoảng 5 lần phẫu thuật cắt lọc, thay kết hợp sử dụng hệ thống hút áp lực âm và đánh giá diễn tiến vết thương. Hiện, tình trạng nhiễm trùng được cải thiện, lượng dịch tiết giảm, các mô hạt phát triển tốt. Các bác sĩ nhận định, khoảng 95% bàn chân có khả năng được bảo tồn.

Niềm vui của các bác sĩ và gia đình bệnh nhân, sau khi phẫu thuật thành công

Từ trường hợp này, các bác sĩ lưu ý người bị tiểu đường cần đặc biệt quan tâm đến sức khỏe bàn chân. Những tổn thương ban đầu như trầy xước, phồng rộp, sưng đỏ, vết loét nhỏ hoặc chảy dịch, đều cần được theo dõi và thăm khám đúng cách.

Tuyệt đối không nên tự ý đắp thuốc lá, thuốc nam hoặc áp dụng các phương pháp điều trị theo lời truyền miệng khi chưa có chỉ định chuyên môn từ các bác sĩ trong việc chữa trị vết thương.