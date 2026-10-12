Suýt bị lừa sang Campuchia vì tin lời hứa 'trả lương 1,8 triệu đồng/ngày'

Theo Công an xã Bến Cầu, đơn vị nhận được thông tin tại một nhà trọ thuộc ấp Thuận Tây (xã Bến Cầu, tỉnh Tây Ninh) có 4 thanh thiếu niên có biểu hiện đang bị lừa đảo, dụ dỗ qua biên giới gồm: Nguyễn Vũ Phong (sinh năm 2010); Lê Thị Ánh Nhi (sinh năm 2011); Huỳnh Ngọc Đạt (sinh năm 2009) và Ngô Minh Tâm (sinh năm 2006), cùng ngụ xã An Lộc (tỉnh Đồng Nai).

Các thanh thiếu niên được bàn giao cho gia đình.

Làm việc với Công an, Nguyễn Vũ Phong cho biết em lên mạng xã hội Facebook tìm việc làm thì được một tài khoản ẩn danh chủ động liên hệ, mời làm việc với mức lương 1,8 triệu đồng/ngày.

Người này đề nghị Phong tìm thêm người đi cùng đến khu vực cửa khẩu quốc tế Mộc Bài để làm các công việc được giới thiệu như bốc vác hoặc rửa tiền đô.

Tin vào lời mời, Phong rủ thêm các bạn, gồm Nhi, Đạt và Tâm cùng tham gia. Ngày 4/10, Phong tiếp tục liên hệ với tài khoản Facebook trên và được hướng dẫn đến khu vực cửa khẩu quốc tế Mộc Bài, thuê phòng trọ chờ sắp xếp công việc. Theo lời người tuyển dụng, nhóm sẽ được bố trí, đưa qua Campuchia làm việc.

Trong thời gian chờ việc tại phòng trọ, cả nhóm lo sợ có thể bị lừa đưa sang Campuchia nên liên hệ gia đình và trình báo công an địa phương.

Tiếp nhận thông tin, Công an xã Bến Cầu đã đến giải thích, hỗ trợ đưa các em về trụ sở, đồng thời liên hệ gia đình đến bảo lãnh. Cả 4 thanh, thiếu niên sau đó được trở về nhà an toàn.

Công an xã Bến Cầu cho biết, từ đầu năm 2026 đến nay, đơn vị đã ngăn chặn, hỗ trợ 5 trường hợp tương tự từ các tỉnh, thành khác tránh nguy cơ bị dụ dỗ, đưa trái phép sang Campuchia.