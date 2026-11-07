Suy tôn bổ sung Hội đồng Chứng minh, suy cử Hội đồng Trị sự nhiệm kỳ 2026-2031

Chư tôn đức chứng minh, tham dự phiên thứ nhất Đại hội. (Ảnh: BTC)

Phát biểu khai mạc phiên thứ nhất, Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn cho biết, Đại hội lần này được tổ chức sớm hơn 1 năm nhằm kiện toàn hệ thống tổ chức Giáo hội cho phù hợp với việc sắp xếp đơn vị hành chính và mô hình chính quyền địa phương 2 cấp. Đây là yêu cầu thực tiễn, cũng là trách nhiệm của Giáo hội trong việc đồng hành cùng sự phát triển của đất nước.

Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn bày tỏ sự tin tưởng rằng, với tinh thần đoàn kết, hòa hợp vốn là truyền thống quý báu của Phật giáo Việt Nam, Đại hội sẽ làm việc khẩn trương, nghiêm túc và thành công tốt đẹp, xứng đáng với niềm tin của tăng ni, Phật tử Việt Nam trong nước và ở nước ngoài.

Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn cũng đề nghị đại biểu nghiên cứu kỹ các văn kiện, phát huy trí tuệ tập thể, đóng góp ý kiến thẳng thắn và xây dựng; thực hiện đúng Hiến chương, nội quy làm việc của Đại hội và quy định của pháp luật; khi biểu quyết, đặt lợi ích của Đạo pháp và Giáo hội lên trên hết với tinh thần lục hòa, dân chủ, công tâm và trách nhiệm.

Lãnh đạo các cơ quan tham dự. (Ảnh: BTC)

Tại phiên thứ nhất, Đại hội thông qua tư cách đại biểu; nội quy Đại hội; chương trình làm việc phiên thứ nhất và phiên trọng thể Đại hội X Giáo hội Phật giáo Việt Nam.

Ban tổ chức Đại hội trình danh sách cung thỉnh Ban Chứng minh, Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký và Ban Kiểm soát Đại hội.

Thay mặt Ban nhân sự Đại hội, Thượng tọa Thích Đức Thiện đọc tờ trình danh sách dự kiến suy tôn bổ sung 23 vị Hòa thượng (đã được chư vị giáo phẩm Hội đồng Chứng minh thông qua vào phiên Đại nghị, tại Việt Nam Quốc Tự) giới thiệu tham gia vào Hội đồng Chứng minh; trình danh sách 235 tăng ni, cư sĩ là ủy viên chính thức và 40 vị ủy viên dự khuyết dự kiến giới thiệu suy cử tham gia vào Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam khóa X, nhiệm kỳ 2026-2031.

Thay mặt Đoàn Chủ tịch, Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Trưởng Ban nhân sự Đại hội lấy ý kiến biểu quyết của toàn thể đại biểu tham dự Đại hội thống nhất suy tôn bổ sung 23 vị giáo phẩm Hòa thượng tham gia vào Hội đồng Chứng minh Giáo hội Phật giáo Việt Nam; Đại hội thống nhất suy cử Hội đồng Trị sự khóa X, nhiệm kỳ 2026-2031 gồm 235 ủy viên chính thức và 40 ủy viên dự khuyết.

Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn phát biểu khai mạc phiên thứ nhất. (Ảnh: BTC)

Chư vị giáo phẩm Hội đồng Chứng minh, chư tôn đức Hội đồng Trị sự khóa X, nhiệm kỳ 2026-2031 họp phiên đầu tiên, suy cử các chức danh lãnh đạo và Ban Thường trực 2 Hội đồng.

Đại hội đại biểu Phật giáo toàn quốc lần thứ X sẽ diễn ra phiên trọng thể vào sáng 7/11, dự kiến có gần 2.000 đại biểu tham dự, trong đó có 1.645 đại biểu tăng ni và các phật tử tiêu biểu, đại diện cho tăng ni, phật tử cả nước.

Theo định hướng nhiệm kỳ 2026-2031, Giáo hội Phật giáo Việt Nam xác định mục tiêu xây dựng Giáo hội đoàn kết, hòa hợp, kỷ cương, đổi mới và phát triển bền vững. Trong đó, Giáo hội lấy giới luật và đạo hạnh của tăng ni làm nền tảng; đổi mới trong hoằng pháp và giáo dục là nhiệm vụ trọng tâm; phụng sự nhân sinh là phương châm hành động.