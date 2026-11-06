Suy tôn bổ sung Hội đồng Chứng minh, suy cử Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam

Đồng chí Nguyễn Phước Lộc, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM, đến dự Đại hội.

Đồng chí Nguyễn Phước Lộc, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM, đến dự phiên thứ nhất. Ảnh: MẠNH THẮNG

Phát biểu khai mạc phiên thứ nhất, Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Phó Pháp chủ Hội đồng Chứng minh, Chủ tịch Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam, cho biết đại hội được tổ chức sớm hơn 1 năm so với nhiệm kỳ trước.

Đại hội nhằm kiện toàn hệ thống tổ chức Giáo hội Phật giáo Việt Nam cho phù hợp với việc sắp xếp đơn vị hành chính và mô hình chính quyền địa phương 2 cấp. Đây vừa là yêu cầu thực tiễn, vừa là trách nhiệm của Giáo hội Phật giáo Việt Nam trong việc đồng hành cùng sự phát triển của đất nước.

Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn phát biểu khai mạc phiên thứ nhất. Ảnh: MẠNH THẮNG

Với tinh thần “Kỷ cương - Đổi mới - Hiệu lực - Hiệu quả”, Giáo hội Phật giáo Việt Nam tiếp tục khẳng định vai trò là tổ chức đại diện cho tăng ni, phật tử Việt Nam; phát huy những giá trị từ bi, trí tuệ, đạo đức và văn hóa Phật giáo; tích cực đóng góp vào sự nghiệp xây dựng đất nước Việt Nam hòa bình, phồn vinh, văn minh và hạnh phúc.

Trong phiên thứ nhất, Thượng tọa Thích Đức Thiện, Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam, trình đại hội 12 chương trình, mục tiêu, nhiệm vụ trọng tâm của Giáo hội Phật giáo Việt Nam khóa X, nhiệm kỳ 2026-2031.

Về nhân sự, đại hội thống nhất suy tôn bổ sung 23 vị giáo phẩm Hòa thượng tham gia vào Hội đồng Chứng minh Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Đại hội cũng thống nhất suy cử Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam khóa X, nhiệm kỳ 2026-2031 gồm 235 ủy viên chính thức và 40 ủy viên dự khuyết.

Phiên thứ nhất Đại hội đại biểu Phật giáo toàn quốc lần thứ X, nhiệm kỳ 2026-2031. Ảnh: MẠNH THẮNG

Trong phiên thứ nhất, đại biểu dự đại hội đã xem và nghe báo cáo hoạt động Phật sự của Giáo hội Phật giáo Việt Nam giai đoạn 2022-2026 thông qua video clip. Theo đó, giai đoạn 2022-2026, Giáo hội Phật giáo Việt Nam đã thực hiện chương trình an sinh, xã hội, từ thiện nhân đạo với tổng trị giá trên 7.500 tỷ đồng.

Hiện nay, Giáo hội Phật giáo Việt Nam có gần 65.000 tăng ni, gần 19.000 cơ sở tự viện và 250 điểm nhóm sinh hoạt tôn giáo tập trung. Hàng năm, có khoảng trên 50.000 tăng ni tham gia An cư kết hạ.

Sáng mai (7-11), diễn ra phiên trọng thể Đại hội đại biểu Phật giáo toàn quốc lần thứ X, nhiệm kỳ 2026-2031.

Theo chương trình, trong khuôn khổ Đại hội Đại biểu Phật giáo toàn quốc và Đại lễ kỷ niệm 45 năm thành lập Giáo hội Phật giáo Việt Nam, tại Học viện Phật giáo Việt Nam tại TPHCM (xã Bình Lợi, TPHCM), diễn ra Lễ hội hoa đăng cầu nguyện hòa bình và quốc thái dân an, vào tối 6-11. Sau lễ hội hoa đăng, Giáo hội Phật giáo Việt Nam tổ chức chương trình nhạc kịch cải lương, với điểm nhấn là vở kịch tái hiện cuộc đời và đạo nghiệp của cố Đại lão Hòa thượng Thích Đức Nhuận, Đệ nhất Pháp chủ Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Đây là hoạt động mang ý nghĩa tưởng niệm, tri ân bậc tôn đức đã có nhiều đóng góp cho sự nghiệp phục hưng, phát triển Phật giáo Việt Nam trong thời kỳ hiện đại.