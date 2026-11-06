Suy tôn bổ sung 23 hòa thượng vào Hội đồng Chứng minh

Chiều 6/11, Đại hội đại biểu Phật giáo toàn quốc lần thứ X bước vào phiên làm việc thứ nhất tại Học viện Phật giáo Việt Nam, xã Bình Lợi, TP.HCM. Đại hội diễn ra nhân dịp kỷ niệm 45 năm thành lập Giáo hội Phật giáo Việt Nam (7/11/1981-7/11/2026).

Đại hội có gần 2.000 đại biểu tham dự, trong đó có 1.645 đại biểu tăng ni cùng các phật tử tiêu biểu và đại diện các cơ quan, tổ chức.

Phiên họp có sự tham dự của ông Nguyễn Phước Lộc, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP.HCM, cùng đại diện các cơ quan Trung ương và địa phương.

Theo Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Phó Pháp chủ Hội đồng Chứng minh, Chủ tịch Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Đại hội X được tổ chức sớm hơn một năm nhằm kiện toàn hệ thống tổ chức Giáo hội, phù hợp với việc sắp xếp đơn vị hành chính và mô hình chính quyền địa phương hai cấp.

Các nhiệm vụ của Đại hội gồm đánh giá những thành tựu, hạn chế và bài học kinh nghiệm của nhiệm kỳ IX; thảo luận, quyết định phương hướng hoạt động Phật sự nhiệm kỳ X; xem xét, biểu quyết thông qua Hiến chương Giáo hội Phật giáo Việt Nam tu chỉnh lần thứ 8; suy tôn Hội đồng Chứng minh, suy cử Hội đồng Trị sự khóa X; tấn phong giáo phẩm và thông qua nghị quyết. Việc biểu quyết Hiến chương và nghi thức tấn phong giáo phẩm được bố trí trong phiên chiều 7/11.

Tại phiên họp, các đại biểu đã thông qua danh sách suy tôn bổ sung 23 vị hòa thượng vào Hội đồng Chứng minh khóa X, nâng tổng số thành viên lên 114 vị; suy cử Hội đồng Trị sự khóa X gồm 235 ủy viên chính thức và 40 ủy viên dự khuyết.

Theo Hiến chương tu chỉnh lần thứ 7 năm 2022, Hội đồng Chứng minh gồm các vị tôn đức hòa thượng tiêu biểu của Giáo hội Phật giáo Việt Nam, có ít nhất 70 tuổi đời và 50 tuổi đạo; từng tham gia Hội đồng Trị sự, hoặc Ban Trị sự các cấp, hoặc là thành phần Tam sư tại các giới đàn; có nhiều công lao đóng góp cho đạo pháp và dân tộc.

Hội đồng Trị sự là cơ quan điều hành, quản lý hành chính cao nhất của Giáo hội Phật giáo Việt Nam về mọi mặt hoạt động. Thành viên Hội đồng Trị sự gồm các vị hòa thượng, thượng tọa, ni trưởng, ni sư, đại đức, tăng ni và cư sĩ, phật tử tiêu biểu có nhiều công đức, thành tích đóng góp cho đạo pháp và dân tộc.

Đại hội lần thứ X diễn ra với phương châm “Kỷ cương - Đổi mới - Hiệu lực - Hiệu quả”. Theo định hướng nhiệm kỳ 2026-2031 được trình tại phiên họp, Giáo hội Phật giáo Việt Nam xác định mục tiêu xây dựng Giáo hội đoàn kết, hòa hợp, kỷ cương, đổi mới và phát triển bền vững. Sáng 7/11, phiên khai mạc chính thức của đại hội dự kiến diễn ra; kết quả nhân sự được công bố, Hội đồng Chứng minh và Hội đồng Trị sự khóa X ra mắt, nhận nhiệm vụ.