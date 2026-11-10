Suy tim, phù phổi ngay sau sinh, em bé được phẫu thuật thành công

Trẻ sơ sinh mắc tim bẩm sinh còn ống động mạch, kèm suy hô hấp, phù phổi và suy tim đã được các bác sĩ Bệnh viện Nhi Hà Nội phẫu thuật thắt ống động mạch thành công, sức khỏe ổn định và đủ điều kiện xuất viện.

Bệnh viện Nhi Hà Nội vừa thực hiện thành công ca phẫu thuật thắt ống động mạch cho một bệnh nhi sơ sinh. Đây là ca phẫu thuật tim mạch đầu tiên được triển khai tại bệnh viện, đánh dấu bước tiến trong việc phát triển các kỹ thuật chuyên sâu điều trị bệnh lý tim mạch ở trẻ em.

Ê-kíp thực hiện ca phẫu thuật thắt ống động mạch cho bệnh nhi sơ sinh (Ảnh: Bệnh viện cung cấp).

Bệnh nhi được chẩn đoán mắc tim bẩm sinh còn ống động mạch, kèm suy hô hấp, phù phổi và suy tim. Do trẻ mới chỉ vài ngày tuổi, thể trạng còn yếu và tình trạng sức khỏe chưa ổn định, việc phẫu thuật đặt ra nhiều thách thức đối với ê-kíp điều trị.

Trước khi tiến hành phẫu thuật, trẻ được các bác sĩ, điều dưỡng Khoa Sơ sinh theo dõi sát và điều trị tích cực nhằm ổn định tình trạng hô hấp, tuần hoàn. Đây là bước quan trọng giúp bệnh nhi có đủ điều kiện để bước vào cuộc mổ.

Ca phẫu thuật được thực hiện với sự phối hợp giữa ê-kíp phẫu thuật tim mạch thuộc Khoa Ngoại tổng hợp và Khoa Gây mê Hồi sức. Với bệnh nhi sơ sinh có thể trạng non yếu, các bác sĩ phải đánh giá kỹ lưỡng tình trạng sức khỏe, kiểm soát chặt chẽ các chỉ số trong quá trình gây mê và phẫu thuật, đồng thời bảo đảm sự phối hợp nhịp nhàng giữa các chuyên khoa.

Sau phẫu thuật, sức khỏe bệnh nhi chuyển biến tích cực. Trẻ đã có thể tự thở, bú tốt và tăng cân đều. Sau thời gian tiếp tục được theo dõi, chăm sóc, bệnh nhi hiện ổn định và đủ điều kiện xuất viện.

Bệnh nhi hồi phục sau phẫu thuật, có thể tự thở và bú tốt (Ảnh: Bệnh viện cung cấp).

Theo các bác sĩ, điều trị bệnh lý tim bẩm sinh ở trẻ sơ sinh, nhất là những trường hợp có biến chứng suy hô hấp và suy tim, đòi hỏi quá trình chăm sóc, can thiệp kịp thời cùng sự phối hợp chặt chẽ giữa nhiều chuyên khoa. Việc ổn định tình trạng bệnh trước phẫu thuật và theo dõi sát sau mổ có ý nghĩa quan trọng đối với kết quả điều trị.

Thành công của ca phẫu thuật không chỉ mang lại niềm vui cho gia đình bệnh nhi mà còn là dấu mốc chuyên môn của Bệnh viện Nhi Hà Nội. Việc triển khai kỹ thuật phẫu thuật tim mạch tại bệnh viện được kỳ vọng góp phần mở rộng khả năng tiếp nhận, điều trị cho trẻ em mắc các bệnh lý tim bẩm sinh, đặc biệt là nhóm bệnh nhi sơ sinh cần can thiệp chuyên sâu.