Suy tim nặng, cậu bé người Mường mong mỏi ghép tim để được sống

Sau một lần nhập viện vì viêm ruột thừa cấp, em Trần Văn Gia Bảo (SN 2012), quê ở xã Quý Lộc, tỉnh Thanh Hóa, được phát hiện mắc bệnh cơ tim giãn. Từ đó, cuộc sống của cậu bé người dân tộc Mường gắn với những lần tái khám, thuốc điều trị và những đợt nhập viện kéo dài.

Mỗi lần đứng ngoài phòng bệnh nhìn con trai, chị Dung không khỏi xót xa

Chị Phạm Thị Dung (mẹ của Gia Bảo) cho biết, tháng 10/2025, Bảo đau bụng dữ dội nên được đưa vào Bệnh viện Nhi Thanh Hóa thăm khám. Trong quá trình làm xét nghiệm trước phẫu thuật ruột thừa, các bác sĩ phát hiện Bảo có bất thường về tim mạch.

Sau ca mổ, kết quả kiểm tra cho thấy chức năng tim của Bảo chỉ còn 17%. Bảo được chuyển đến Bệnh viện Nhi Trung ương điều trị và được chẩn đoán mắc bệnh cơ tim giãn, dấu hiệu xuất hiện muộn và phương pháp điều trị là phải ghép tim.

Từ đó, Bảo phải sử dụng thuốc duy trì hằng ngày, với chi phí trung bình khoảng 3 triệu đồng mỗi tháng. Sau đó, gia đình làm hồ sơ gửi sang Bệnh viện Việt Đức để chờ nguồn hiến tạng.

Khoảng 4 tháng trước, Bệnh viện Việt Đức thông báo với gia đình có một nguồn tạng phù hợp và đề nghị đưa Bảo đến làm xét nghiệm. Tuy nhiên, do hoàn cảnh khó khăn, gia đình không thể xoay xở kịp số tiền cần thiết cho ca ghép trong thời gian gấp gáp nên đành bỏ lỡ cơ hội.

Đến tháng 7/2026, Bảo bắt đầu xuất hiện tình trạng phù chân, mệt mỏi và phải sử dụng thuốc Dobutamin liên tục để hỗ trợ tim. Bảo được đưa xuống Bệnh viện Nhi Thanh Hóa điều trị nhưng sau đó xuất hiện suy tim cấp. Kết quả xét nghiệm cho thấy Bảo bị suy thận, men gan tăng cao.

Bảo bị suy tim ở giai đoạn nặng, cần được ghép tim sớm

Bảo tiếp tục được chuyển ra Bệnh viện Nhi Trung ương. Theo chia sẻ của gia đình, tại đây, các bác sĩ cho biết nếu không được ghép tim, tình trạng của Bảo sẽ tiếp tục diễn biến xấu. Sau đợt điều trị, Bảo được chuyển về Bệnh viện Nhi Thanh Hóa, tiếp tục điều trị và duy trì thuốc.

Ngày 24/9/2026, gia đình nhận thông báo từ Bệnh viện Việt Đức về một nguồn tạng phù hợp với Bảo. Gia đình lập tức đưa em ra Hà Nội làm xét nghiệm, nhưng đến cuối ngày, trái tim dự kiến hiến gặp vấn đề nên không thể sử dụng để ghép.

Chỉ vài ngày sau, ngày 30/9, tình trạng của Bảo trở nặng, em phải đặt máy ECMO. Từ đó đến nay, Bảo tiếp tục được duy trì sự sống bằng ECMO trong khi chờ nguồn tạng phù hợp.

Hiện Bảo đang trong tình trạng suy tim nặng, phải duy trì ECMO và chờ nguồn tạng phù hợp

Phòng Công tác xã hội (Bệnh viện Việt Đức) cho biết, bệnh nhân Trần Văn Gia Bảo được chẩn đoán suy tim, cơ tim giãn, suy thận. Hiện sức khỏe bệnh nhân yếu, khó thở, phụ thuộc Dobutamin và đang chờ ghép tim. Chi phí dự kiến cho ca ghép tim khoảng 1,2 tỷ đồng.

Gia đình Bảo có 6 người, thuộc diện khó khăn tại địa phương. Bảo là con trai lớn, dưới Bảo còn hai em nhỏ đang học lớp 6 và lớp 2. Bà nội Bảo năm nay đã hơn 70 tuổi, không còn khả năng lao động.

Anh Trần Văn Sỹ (bố của Bảo), làm công nhân sản xuất đá, công việc nặng nhọc nhưng thu nhập không cao. Chị Dung, trước đây làm công nhân may, nay phải nghỉ việc để ở bên chăm sóc con.

Hơn một năm qua, những lần tái khám và điều trị liên tục khiến gia đình phải vay mượn anh em, họ hàng, bạn bè hơn 100 triệu đồng. Trong khi đó, chi phí ghép tim dự kiến khoảng 1,2 tỷ đồng, gia đình được thông báo cần chuẩn bị tối thiểu 800 triệu đồng trước khi thực hiện ca ghép.

Đây là khoản tiền vượt quá khả năng của gia đình vốn đã phải vay mượn trong thời gian dài.

Sự chung tay của bạn đọc lúc này sẽ giúp Bảo thêm cơ hội sống.

Bạn đọc giúp đỡ em Trần Văn Gia Bảo có thể quét mã QR code hoặc gửi về số tài khoản 0011002643148, Ngân hàng Vietcombank, hoặc số tài khoản: 110628136866, Ngân hàng VietinBank.

Nội dung xin ghi rõ: Ủng hộ MS 2026.270 (em Trần Văn Gia Bảo)

Bạn đọc cũng có thể gửi trực tiếp đến chị Phạm Thị Dung (mẹ của Gia Bảo) theo địa chỉ: Thôn Thắng Long, xã Quý Lộc, tỉnh Thanh Hóa. Số điện thoại: 0377625539.

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