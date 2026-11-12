Suy thận, tim sau một tháng uống nước rễ cây

Khoảng hai tháng trước khi nhập viện, ông S.D. (64 tuổi, quốc tịch Campuchia) bắt đầu xuất hiện tình trạng mệt mỏi, chán ăn và phù hai chân. Thay vì đến cơ sở y tế kiểm tra, ông nấu nhiều loại rễ cây không rõ thành phần để uống liên tục trong khoảng một tháng.

Tình trạng sức khỏe của ông D. ngày càng xấu đi, phù từ hai chân lan ra toàn thân, lượng nước tiểu giảm, nước tiểu sậm màu. Người bệnh thường xuyên khó thở về đêm, không thể nằm mà phải ngồi để dễ thở hơn.

Sau thời gian tự điều trị và chữa bệnh tại quê nhà nhưng không cải thiện, ông được gia đình đưa đến Bệnh viện Đa khoa Xuyên Á Tây Ninh.

Qua thăm khám và xét nghiệm, các bác sĩ ghi nhận bệnh nhân có chỉ số creatinin máu tăng lên 776 µmol/L, urê 26 mmol/L, kèm thiếu máu mức độ vừa và giảm albumin máu. Siêu âm phát hiện tràn dịch đa màng, những thay đổi ở nhu mô thận hai bên gợi ý bệnh thận mạn tính.

Bệnh nhân đang được các bác sĩ cấp cứu. Ảnh: BVCC.

Ông D. được chẩn đoán tổn thương thận cấp trên nền bệnh thận mạn, vô niệu, kèm các bệnh lý nền như đái tháo đường type 2, tăng huyết áp và suy tim.

Trước tình trạng suy thận nặng, vô niệu, phù toàn thân và tràn dịch đa màng của bệnh nhân, các bác sĩ Khoa Nội Tổng quát phối hợp Khoa Nội thận - Lọc máu ngoài thận chỉ định lọc máu cấp cứu kết hợp điều trị nội khoa tích cực.

Sau bốn lần lọc máu, sức khỏe ông D. cải thiện rõ rệt, các chỉ số sinh hiệu ổn định, ăn uống khá hơn, tình trạng tràn dịch đa màng giảm nhiều. Người bệnh được xuất viện, tiếp tục theo dõi và điều trị ngoại trú.

Bác sĩ chuyên 1 Nguyễn Ngọc Quí, Trưởng khoa Nội thận - Lọc máu ngoài thận, cho biết ông D. có nhiều bệnh lý nền, đặc biệt là đái tháo đường và tăng huyết áp. Đây là những yếu tố nguy cơ quan trọng của bệnh thận mạn.

Việc tự ý sử dụng thuốc và uống nước nấu từ nhiều loại rễ cây không rõ thành phần có thể làm tăng nguy cơ tổn thương thận, nhất là ở người đã có chức năng thận suy giảm.

Theo bác sĩ Quí, một số dược liệu có thể chứa hoạt chất gây độc cho thận. Việc sử dụng kéo dài, không kiểm soát liều lượng hoặc phối hợp nhiều loại thuốc có thể khiến tổn thương thận thêm nghiêm trọng.

Bác sĩ Quí khuyến cáo, không phải thuốc nam, thuốc bắc hay cây cỏ tự nhiên đều an toàn. Người dân không nên tự ý sử dụng các loại thuốc, lá cây, rễ cây không rõ nguồn gốc hoặc bài thuốc truyền miệng chưa được kiểm chứng để chữa bệnh, đặc biệt khi mắc bệnh thận, đái tháo đường, tăng huyết áp.