Suy đa tạng vì thói quen xấu lặp lại suốt nhiều năm

Sốt cao kèm gai rét, người đàn ông 61 tuổi nhanh chóng rơi vào tình trạng nguy kịch.

Ông N.V.M. (61 tuổi, Lạng Sơn) có tiền sử uống rượu nhiều năm. Khoảng 3 ngày trước khi nhập viện, ông đột ngột sốt cao 39-40 độ C, kèm gai rét và mệt mỏi.

Gia đình đưa ông đến bệnh viện tuyến huyện thăm khám. Tuy nhiên, bệnh diễn biến nhanh. Huyết áp người bệnh tụt sâu, chỉ còn 80/60 mmHg. Đến tối cùng ngày, trên vùng mặt và hai cẳng chân xuất hiện các ban xuất huyết, hoại tử. Người bệnh đồng thời khó thở, suy hô hấp cấp.

Ông được chuyển lên bệnh viện tuyến tỉnh với chẩn đoán sốc nhiễm khuẩn, viêm phổi, viêm tụy cấp và rối loạn đông máu. Dù được thở oxy và tích cực điều trị, tình trạng tiếp tục xấu đi, người bệnh được chuyển đến Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương.

Da xuất hiện những mảng hoại tử đen

Thạc sĩ, bác sĩ Phạm Văn Phúc, Phó giám đốc Trung tâm Hồi sức tích cực, cho biết khi nhập viện, bệnh nhân suy hô hấp, phải thở oxy qua mask với lưu lượng 10 lít/phút. Người bệnh thở nhanh, phổi giảm thông khí, có ran ẩm hai bên.

Đáng chú ý, củng mạc mắt của bệnh nhân vàng. Trên da xuất hiện nhiều ban xuất huyết kèm các mảng hoại tử đen lan rộng ở mặt, tay, chân và hai bên mông.

Kết quả chụp CT ngực ghi nhận các đám đông đặc, xẹp phổi thùy dưới hai bên và tràn dịch màng phổi.

Siêu âm ổ bụng cho thấy hình ảnh thâm nhiễm kèm ít dịch quanh đuôi tụy, khoang cạnh thận trước trái và có dịch tự do trong ổ bụng. Các xét nghiệm cho thấy tình trạng nhiễm trùng nặng, rối loạn đông máu và suy đa phủ tạng.

Khai thác tiền sử cho thấy những ngày trước khi mắc bệnh, ông M. vẫn thường xuyên uống rượu tại các quán quen gần nhà. Gia đình không xác định được người bệnh có ăn tiết canh hoặc thịt lợn hay không.

Trước diễn biến lâm sàng nhanh, các tổn thương da đặc trưng cùng kết quả xét nghiệm, bác sĩ xác định người bệnh bị sốc nhiễm khuẩn do liên cầu lợn (Streptococcus suis), nhiễm khuẩn huyết, suy đa tạng và viêm phổi. Tiên lượng bệnh nhân rất nặng.

Người bệnh được hồi sức tích cực với nhiều biện pháp như hỗ trợ hô hấp, truyền các yếu tố đông máu và tiểu cầu, lọc máu liên tục cùng các phương pháp điều trị chuyên sâu khác.

Vi khuẩn từ lợn có thể truyền sang người

Theo bác sĩ Phạm Văn Phúc, liên cầu lợn (Streptococcus suis) là vi khuẩn thường tồn tại ở lợn và có khả năng truyền sang người.

Con đường lây nhiễm thường gặp là ăn các sản phẩm từ thịt lợn chưa được nấu chín như tiết canh, thịt tái, nội tạng chưa chín kỹ. Vi khuẩn cũng có thể xâm nhập qua các vết thương, xây xước trên da khi con người tiếp xúc, giết mổ hoặc chế biến thịt lợn nhiễm khuẩn.

Bệnh do liên cầu lợn có thể diễn biến nhanh. Người bệnh có thể khởi phát với các triệu chứng như sốt cao, đau đầu, buồn nôn, sau đó tiến triển thành nhiễm khuẩn huyết, sốc nhiễm khuẩn, rối loạn đông máu, suy đa tạng và tổn thương da hoại tử.

Để phòng bệnh, bác sĩ khuyến cáo người dân tuyệt đối không ăn tiết canh, không sử dụng thịt lợn hoặc nội tạng lợn chưa được nấu chín kỹ. Các món như thịt tái, lòng chưa chín và tiết canh cần được loại bỏ khỏi thực đơn.

Những người chăn nuôi, giết mổ hoặc chế biến thịt lợn cần sử dụng găng tay và trang phục bảo hộ phù hợp. Đặc biệt, các vùng da bị trầy xước, tổn thương không nên tiếp xúc trực tiếp với máu, dịch tiết hoặc thịt của lợn bệnh. Nếu có vết thương, cần che kín trước khi tiếp xúc với lợn hoặc thịt sống.

Trong trường hợp bị thương khi chăn nuôi, giết mổ hoặc chế biến thịt lợn, cần lập tức rửa sạch vết thương bằng xà phòng và nước sạch, sát khuẩn và theo dõi sức khỏe.

Nếu đột ngột sốt cao, rét run, đau đầu, buồn nôn, nôn, mệt lả, khó thở hoặc xuất hiện các mảng xuất huyết, bất thường trên da, đặc biệt sau khi ăn thực phẩm từ thịt lợn chưa được nấu chín hoặc tiếp xúc với lợn, người dân cần đến cơ sở y tế để được thăm khám.

Khi đi khám, người bệnh cần chủ động thông báo với bác sĩ về việc từng ăn tiết canh, thịt lợn chưa chín hoặc có tiếp xúc với lợn, giết mổ, chế biến thịt lợn. Đây là những thông tin quan trọng giúp bác sĩ định hướng chẩn đoán và điều trị sớm.

Phương Anh