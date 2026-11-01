SUV thiết kế thể thao, công suất 272 mã lực, giá gần 1,2 tỷ đồng

Tại thị trường Thái Lan, Smart #3 Premium được niêm yết với giá 1.549.000 Baht (tương đương 1,183 tỷ đồng).

Smart #3 Premium.

Smart #3 Premium sở hữu kích thước tổng thể dài 4.400 mm, rộng 1.844 mm và cao 1.556 mm, chiều dài cơ sở đạt 2.785 mm. Thiết kế mui xe vuốt dốc về phía sau tạo nên dáng vẻ coupe thể thao, khác biệt so với những mẫu SUV truyền thống. Ngoại thất còn có nhiều chi tiết đáng chú ý như cửa kính không khung, tay nắm cửa ẩn tích hợp đèn chiếu sáng, cụm đèn pha LED Matrix, đèn hậu LED và bộ mâm hợp kim 19 inch.

#3 Premium được trang bị gương chiếu hậu chỉnh điện, gập điện, tự động điều chỉnh góc nhìn khi lùi, cùng cần gạt mưa tự động phía trước. Cửa sổ trời toàn cảnh có khả năng cách nhiệt giúp tăng cảm giác thoáng đãng cho cabin, trong khi cửa hậu đóng mở điện tích hợp cảm biến đá chân mang lại sự thuận tiện khi chất dỡ hành lý.

Về khả năng vận hành, Smart #3 Premium sử dụng mô-tơ điện đồng bộ nam châm vĩnh cửu (PMSM) đặt ở cầu sau, cho công suất tối đa 272 mã lực, mô-men xoắn cực đại 343 Nm. Nhờ hệ dẫn động cầu sau, xe có khả năng tăng tốc từ 0-100 km/h trong 5,8 giây, tốc độ tối đa đạt 180 km/h.

Người lái có thể lựa chọn ba chế độ vận hành gồm Eco, Comfort và Sport để điều chỉnh phản hồi của hệ thống truyền động theo nhu cầu sử dụng. Xe cũng tích hợp hệ thống lái một bàn đạp S-Pedal, cho phép tăng tốc và giảm tốc thông qua thao tác điều chỉnh chân ga, qua đó hỗ trợ thu hồi năng lượng khi giảm tốc.

Cung cấp năng lượng cho mô-tơ điện là bộ pin dung lượng 66 kWh, cho phạm vi hoạt động tối đa 455 km theo chu trình WLTP. Smart #3 Premium hỗ trợ sạc nhanh DC công suất tối đa 150 kW, cho phép nạp pin từ 10% lên 80% trong khoảng 30 phút trong điều kiện phù hợp. Với bộ sạc AC, công suất sạc tối đa đạt 22 kW.

Ngoài ra, Smart #3 Premium có trọng lượng không tải 1.810 kg, khoảng sáng gầm 160 mm và bán kính quay vòng 5,5 m. Đây là những thông số đáng chú ý đối với một mẫu SUV điện có kích thước tương đối gọn, hướng đến cả nhu cầu di chuyển trong đô thị lẫn những chuyến đi dài hơn.

Không gian nội thất của Smart #3 Premium được thiết kế theo hướng hiện đại, tập trung vào công nghệ và sự thoải mái. Khu vực bảng táp-lô nổi bật với màn hình cảm ứng trung tâm HD 12,8 inch, cụm đồng hồ kỹ thuật số LCD Full HD 9,2 inch và màn hình hiển thị thông tin trên kính chắn gió HUD kích thước 10 inch. Hệ thống giải trí hỗ trợ định vị, điều khiển bằng giọng nói, kết nối internet 4G, Wi-Fi, Bluetooth, Apple CarPlay không dây và Android Auto không dây. Hệ thống âm thanh Beats gồm 13 loa.

Ghế ngồi trên xe được bọc da, trong đó hàng ghế trước có khả năng chỉnh điện 6 hướng, hỗ trợ thắt lưng chỉnh điện 4 hướng và tích hợp chức năng sưởi với ba mức nhiệt. Ghế lái còn có cơ chế tự động trượt để hỗ trợ người sử dụng ra vào xe thuận tiện hơn. Vô-lăng đa chức năng bọc da có thể điều chỉnh bốn hướng và tích hợp chức năng sưởi.

Các tiện nghi khác gồm hệ thống điều hòa tự động hai vùng độc lập, cửa gió dành cho hàng ghế sau, sạc điện thoại không dây, phanh tay điện tử, chức năng giữ phanh tự động và gương chiếu hậu trong xe tự động chống chói. Hệ thống lọc không khí kết hợp các bộ lọc PM2.5, N95 và than hoạt tính nhằm cải thiện chất lượng không khí trong cabin. Hàng ghế sau có thể gập theo tỷ lệ 60:40 để mở rộng không gian chứa đồ khi cần thiết.

Smart #3 Premium có cấu hình 5 chỗ ngồi, khoang hành lý phía sau dung tích tiêu chuẩn 370 lít và có thể tăng lên 1.160 lít khi gập hàng ghế sau. Ngoài ra, xe còn có khoang chứa đồ phía trước (frunk) dung tích 15 lít, bổ sung không gian để các vật dụng nhỏ. Hàng ghế sau được trang bị tựa tay tích hợp hai vị trí để cốc, trong khi các điểm neo ISOFIX và dây buộc phía trên hỗ trợ lắp đặt ghế trẻ em.

Về an toàn, Smart #3 Premium được trang bị hệ thống hỗ trợ lái nâng cao ADAS với nhiều tính năng như kiểm soát hành trình thích ứng ACC, phanh khẩn cấp tự động AEB, cảnh báo va chạm phía trước, hỗ trợ giữ làn đường, cảnh báo lệch làn, cảnh báo điểm mù, cảnh báo phương tiện cắt ngang phía sau và cảnh báo khi mở cửa. Xe còn có hệ thống nhận diện biển báo giao thông, phát hiện tình trạng mệt mỏi của người lái, hỗ trợ giữ làn đường khẩn cấp và điều chỉnh đèn pha thông minh. Camera 360 độ cùng hệ thống hỗ trợ đỗ xe tự động giúp người lái quan sát xung quanh và xử lý những vị trí đỗ xe chật hẹp thuận tiện hơn.

Các trang bị an toàn thụ động gồm túi khí phía trước, túi khí bên hông, túi khí rèm và túi khí trung tâm đặt giữa hai ghế trước. Hệ thống an toàn chủ động còn có chống bó cứng phanh ABS, phân phối lực phanh điện tử EBD, hỗ trợ phanh BAS, kiểm soát phanh khi vào cua CBC, cân bằng điện tử ESC, kiểm soát lực kéo TCS và hỗ trợ kiểm soát đổ đèo HDC.

Xe cũng được trang bị hệ thống giám sát áp suất lốp TPMS, cảm biến hỗ trợ đỗ xe 12 điểm, hệ thống nhắc nhở thắt dây an toàn cho cả hàng ghế trước và sau, khóa an toàn trẻ em điện tử cùng các tính năng bảo vệ khi xảy ra va chạm.