SUV thiết kế hầm hố, giá chưa tới 300 triệu đồng

Tuy nhiên, đây không phải phiên bản xe mới được sản xuất trực tiếp từ nhà máy mà là gói phụ kiện do đại lý cung cấp. Hệ truyền động diesel 1.5L của Mahindra Bolero vẫn được giữ nguyên, trong khi giá bán chính thức của gói Bold Edition chưa được công bố.

Mahindra Bolero Bold Edition 2026.

Mahindra Bolero là mẫu SUV đã có mặt trên thị trường hơn một thập kỷ và được xem là dòng xe chủ lực của hãng tại Ấn Độ. Dù không trải qua những thay đổi lớn về cơ khí trong thời gian dài, mẫu xe này vẫn thường xuyên được bổ sung các gói trang bị nhằm duy trì sức hút trước khách hàng. Với Mahindra Bolero Bold Edition 2026, nhà sản xuất tiếp tục lựa chọn hướng nâng cấp tập trung vào thiết kế và tiện nghi, thay vì thay đổi toàn diện kiểu dáng hoặc hệ truyền động.

Ở ngoại thất, điểm khác biệt dễ nhận thấy nhất của Mahindra Bolero Bold Edition nằm ở các chi tiết trang trí lấy cảm hứng từ màu đồng. Phần đầu xe được bổ sung điểm nhấn màu đồng trên lưới tản nhiệt, cản trước và khu vực xung quanh đèn sương mù, tạo diện mạo nổi bật hơn so với phiên bản thông thường.

Dọc hai bên thân xe, các chi tiết ốp cửa tiếp tục sử dụng tông màu tương tự, đồng bộ với bộ mâm hợp kim, ốp gương chiếu hậu và thanh giá nóc. Cách phối màu này giúp mẫu SUV mang phong cách cá tính hơn mà không cần thay đổi cấu trúc thiết kế cơ bản.

Khoang nội thất của Mahindra Bolero Bold Edition 2026 cũng được làm mới bằng ghế bọc da giả màu đen kết hợp thảm sàn có điểm nhấn màu đồng. Những thay đổi này hướng đến việc tăng tính thẩm mỹ và tạo cảm giác khác biệt cho không gian cabin. Đáng chú ý, gói nâng cấp còn bổ sung camera lùi, hỗ trợ người lái quan sát khu vực phía sau khi lùi hoặc đỗ xe.

Mahindra Bolero Bold Edition tiếp tục sử dụng động cơ diesel 4 xi lanh dung tích 1,5 lít, sản sinh công suất tối đa 75 mã lực tại 3.600 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 210 Nm trong dải vòng tua 1.600-2.200 vòng/phút. Thông số động cơ không có sự thay đổi so với mẫu Bolero hiện hành.

Tại Ấn Độ, Mahindra Bolero có giá từ 857.000-999.000 Rupee (tương đương 233,84-272,58 triệu đồng). Hiện hãng chưa công bố mức giá cụ thể dành cho gói phụ kiện Bold Edition 2026 nhưng nhiều khả năng, giá tổng thể của phiên bản này sẽ cao hơn không đáng kể.