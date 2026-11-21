Theo công bố, iCar V25 EREV có tổng cộng 4 phiên bản, với giá bán ưu đãi trong thời gian giới hạn từ 119.800-149.800 Nhân dân tệ (tương đương 463,24-579,25 triệu đồng). Mẫu xe này từng xuất hiện trong hồ sơ đăng ký pháp lý vào tháng 7/2026, trước khi chính thức trình làng. V25 được định vị là sản phẩm tiếp nối ngôn ngữ thiết kế của dòng V-series, trong đó có nhiều điểm tương đồng với iCar V23.

iCar V25 EREV 2027.

iCar V25 EREV 2027 sở hữu ngoại hình góc cạnh, cột A dựng thẳng và các vòm bánh xe mở rộng, tạo cảm giác khỏe khoắn của một mẫu SUV hướng đến khả năng di chuyển trên nhiều loại địa hình. Khách hàng có thể lựa chọn 5 màu ngoại thất gồm trắng ngọc trai, đen, bạc, xanh lá cây và xám mờ.

Về kích thước, iCar V25 có chiều dài 4.636 mm, bao gồm cả hộp chứa đồ phía sau, rộng 1.920 mm và cao 1.855 mm. Chiều dài cơ sở đạt 2.820 mm, trong khi khoảng sáng gầm xe ở mức 197 mm. Các thông số hình học đáng chú ý gồm góc tiếp cận 30 độ, góc thoát 28 độ và góc vượt đỉnh dốc 17 độ. Những con số này cho thấy V25 không chỉ hướng đến nhu cầu sử dụng đô thị mà còn được thiết kế để đáp ứng những hành trình trên các cung đường có địa hình phức tạp hơn.

Nhìn từ bên hông, mẫu SUV Trung Quốc gây ấn tượng với những đường cong mềm mại kết hợp đường viền cửa sổ phẳng, tay nắm cửa cơ học bán ẩn và bộ la-zăng 21 inch đi cùng lốp rộng 265 mm. Đáng chú ý, tấm ốp cửa sổ ở trụ D có thể tháo rời, cho phép chủ xe lắp thêm các phụ kiện như thang hoặc hộp chứa đồ bên hông nhằm tăng tính tiện dụng và khả năng cá nhân hóa.

Trong khi đó, phần đuôi xe được tạo điểm nhấn bằng cụm đèn phanh gắn cao mang phong cách Lego cùng khu vực dành riêng cho các hộp đèn trang trí sáng tạo. Cửa hậu mở ngang có thể điều chỉnh vị trí liên tục để duy trì sự ổn định ở nhiều góc mở khác nhau. Phía sau xe còn có một ngăn chứa đồ riêng với dung tích 22,7 lít, bổ sung không gian lưu trữ cho người sử dụng.

Về vận hành, iCar V25 EREV sử dụng hệ thống truyền động có động cơ 4 xi lanh tăng áp 1,5 lít đóng vai trò làm máy phát điện kết hợp với động cơ điện cho công suất tối đa 449 mã lực, cùng mô-men xoắn cực đại 505 Nm. Nhờ cấu hình này, xe có khả năng tăng tốc từ 0 lên 100 km/h trong khoảng 5 giây, một con số đáng chú ý đối với mẫu SUV có thiết kế thiên về sự thực dụng. Hệ thống năng lượng còn được hỗ trợ bởi bộ pin lithium sắt photphat (LFP) dung lượng 33,67 kWh. Theo công bố của nhà sản xuất, pin có thể sạc từ 30% lên 80% trong khoảng 15 phút.

Với bộ pin nói trên, iCar V25 có phạm vi di chuyển thuần điện đạt 210 km theo tiêu chuẩn CLTC, tương đương khoảng 170 km theo WLTP. Khi kết hợp với hệ thống động cơ mở rộng phạm vi hoạt động, tổng quãng đường di chuyển của xe vượt 1.200 km theo CLTC, tương đương khoảng 972 km theo WLTP. Cấu hình EREV giúp V25 có thể vận hành bằng năng lượng điện trong những hành trình thường ngày, đồng thời giảm bớt áp lực về phạm vi di chuyển và nhu cầu tìm trạm sạc trên các chuyến đi dài.

Không chỉ tập trung vào thiết kế và hệ truyền động, Chery còn trang bị cho iCar V25 hệ thống hỗ trợ lái thông minh mang tên Super Falcon 700+. Nền tảng này sử dụng chip Horizon Robotics Journey 6P, cung cấp năng lực tính toán lên đến 560 Tops. Đây là một trong những trang bị công nghệ đáng chú ý trên mẫu SUV mới, cho thấy hãng xe Trung Quốc muốn tăng sức cạnh tranh của V25 ở cả khía cạnh vận hành lẫn công nghệ hỗ trợ người lái.