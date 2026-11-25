Mẫu xe sở hữu thiết kế hình hộp vuông vức theo phong cách SUV địa hình, đi kèm hai tùy chọn hệ dẫn động cầu sau và bốn bánh toàn thời gian. Jetour TX được phân phối với 5 phiên bản, giá bán dao động từ 89.900-125.900 Nhân dân tệ (tương đương 348,26-487,72 triệu đồng).

Jetour TX 2027.

Về thiết kế, Jetour TX áp dụng ngôn ngữ tạo hình được hãng mô tả là sự kết hợp giữa hình vuông và hình tròn. Phần thân xe có những đường nét vuông vức, khỏe khoắn, gợi liên tưởng đến các mẫu SUV địa hình truyền thống. Trong khi đó, cụm đèn pha hình tròn được nối liền với nhau bằng một dải ốp màu đen đặc trưng, tạo điểm nhấn cho phần đầu xe và giúp tăng khả năng nhận diện.

Một chi tiết đáng chú ý khác là khoang hành lý phía trước của Jetour TX 2027 có dung tích lên tới 150 lít, cung cấp thêm không gian chứa đồ bên cạnh khoang hành lý phía sau. Khách hàng tại Trung Quốc có thể lựa chọn 6 màu sơn ngoại thất khác nhau.

Jetour TX sở hữu kích thước dài 4.475 mm, rộng 1.880 mm và cao 1.700 mm, cùng chiều dài cơ sở 2.735 mm. Với thông số này, xe được định vị trong phân khúc SUV cỡ nhỏ, hướng đến nhóm khách hàng cần một phương tiện linh hoạt khi di chuyển trong đô thị nhưng vẫn có khả năng đáp ứng những chuyến đi dã ngoại hoặc khám phá địa hình nhẹ.

Dù không phải mẫu SUV địa hình chuyên dụng, Jetour TX vẫn được nhà sản xuất chú trọng đến khả năng vận hành trên những cung đường gồ ghề. Xe có góc tiếp cận 21 độ, góc thoát 26 độ và khoảng sáng gầm 200 mm, giúp hạn chế nguy cơ va chạm phần gầm khi vượt qua những đoạn đường không bằng phẳng. Đặc biệt, khả năng lội nước sâu tối đa 500 mm cũng là một thông số đáng chú ý trong phân khúc SUV điện phổ thông.

Bên trong cabin, Jetour TX được trang bị màn hình cảm ứng trung tâm kích thước 15,6 inch, kết hợp bảng đồng hồ kỹ thuật số 8,8 inch. Hệ thống thông tin giải trí sử dụng chip Qualcomm Snapdragon 8155 hoặc Snapdragon 8775 tùy phiên bản, vận hành trên nền tảng hệ điều hành Tour OS.

Xe tích hợp khả năng nhận diện giọng nói cùng mô hình ngôn ngữ Doubao, hỗ trợ người dùng tương tác với các chức năng trên phương tiện thông qua câu lệnh tự nhiên. Trên những phiên bản cao cấp, hàng ghế trước còn được bổ sung các chức năng sưởi ấm, thông gió và massage, nâng cao sự thoải mái trong quá trình sử dụng.

Công nghệ hỗ trợ lái xe thông minh cũng là một trong những điểm nhấn trên Jetour TX. Các phiên bản cao cấp được trang bị hệ thống Falcon 500+ sử dụng chip Qualcomm Snapdragon 8775, cung cấp nhiều tính năng hỗ trợ vận hành nâng cao. Trong đó, đáng chú ý là hệ thống NOA hỗ trợ điều hướng và lái xe trên đường cao tốc lẫn trong đô thị, bên cạnh chức năng đỗ xe tự động, đỗ xe từ xa và ghi nhớ vị trí đỗ xe.

TX có hai cấu hình gồm dẫn động cầu sau (RWD) và dẫn động bốn bánh (AWD). Cả hai phiên bản đều sử dụng bộ pin lithium sắt photphat (LFP) Rhino dung lượng 65 kWh. Đây là loại pin được lựa chọn nhằm cân bằng giữa chi phí sản xuất, độ ổn định và khả năng đáp ứng nhu cầu vận hành của một mẫu SUV điện hướng đến phân khúc phổ thông.

Ở phiên bản dẫn động cầu sau, Jetour TX sử dụng một mô-tơ điện có công suất tối đa 268 mã lực, cùng mô-men xoắn cực đại 285 Nm. Với cấu hình này, xe có thể tăng tốc từ 0-100 km/h trong 7,5 giây. Phạm vi hoạt động theo tiêu chuẩn CLTC đạt 550 km, tương đương khoảng 446 km theo tiêu chuẩn WLTP. Đây là phiên bản hướng đến những khách hàng ưu tiên phạm vi di chuyển dài và nhu cầu sử dụng chủ yếu trên đường đô thị hoặc đường trường thông thường.

Trong khi đó, phiên bản dẫn động bốn bánh AWD sở hữu hệ truyền động mạnh mẽ hơn với tổng công suất 369 mã lực, và mô-men xoắn cực đại 427 Nm. Nhờ sức mạnh từ hai mô-tơ điện, xe có khả năng tăng tốc từ 0-100 km/h trong 5,5 giây, nhanh hơn đáng kể so với cấu hình dẫn động cầu sau. Tuy nhiên, do có công suất lớn hơn và hệ dẫn động bốn bánh, phạm vi hoạt động theo tiêu chuẩn CLTC của phiên bản này giảm xuống còn 510 km, tương đương khoảng 413 km theo tiêu chuẩn WLTP.

Đáng chú ý, phiên bản AWD còn được trang bị hệ thống dẫn động bốn bánh thông minh XWD do Jetour phát triển, kết hợp với 7+X chế độ lái địa hình. Hệ thống có khả năng điều chỉnh hoạt động của hệ truyền động tùy theo điều kiện mặt đường, qua đó cải thiện độ bám và khả năng kiểm soát phương tiện khi di chuyển trên những địa hình phức tạp. Đây là trang bị phù hợp với định hướng thiết kế SUV đa dụng mà Jetour muốn xây dựng cho mẫu xe điện đầu tiên của mình.

Để đảm bảo sự cân bằng giữa cảm giác lái và độ êm ái, Jetour TX sử dụng hệ thống treo độc lập MacPherson ở phía trước và hệ thống treo độc lập năm liên kết ở phía sau. Cấu hình này được kỳ vọng giúp xe duy trì sự ổn định khi vào cua, đồng thời cải thiện khả năng hấp thụ dao động khi di chuyển trên những cung đường không bằng phẳng.

- Video cận cảnh Jetour TX 2027. Nguồn: China Auto Insider.