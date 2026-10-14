SUV phổ thông tiền tỷ Toyota Land Cruiser đắt hàng kỷ lục

Dữ liệu thống kê của Hiệp hội các Nhà sản xuất ô tô Việt Nam (VAMA) cho biết, mẫu xe Toyota Land Cruiser vừa bất ngờ đạt sản lượng bán hàng lên đến 132 chiếc trong tháng 9/2026, không bao gồm các biến thể Land Cruiser Prado và Land Cruiser FJ.

Đây không phải là mức sản lượng bán hàng cao đối với một mẫu xe mang thương hiệu phổ thông song lại là kỷ lục của Land Cruiser kể từ khi phân phối chính hãng tại Việt Nam.

Lũy kế 9 tháng năm 2026, mẫu xe Toyota Land Cruiser ghi nhận tổng sản lượng bán hàng cộng dồn đạt 611 chiếc. Như vậy, chỉ riêng doanh số tháng 9 của Land Cruiser đã bằng 21,6% tổng doanh số cộng dồn từ đầu năm.

Phiên bản hybrid mới giúp doanh số mẫu xe Toyota Land Cruiser đạt kỷ lục trong tháng 9/2026 - Ảnh: TMV

Đáng chú ý là mức doanh số kỷ lục tháng 9 của Land Cruiser chủ yếu đến nhờ phiên bản hybrid (HEV), dù phiên bản này cũng chỉ vừa mới ra mắt thị trường Việt Nam chưa đầy một tháng (ngày 9/9).

Cụ thể, trong số 132 xe Land Cruiser bán ra thị trường đã có đến 116 chiếc thuộc phiên bản hybrid. Đồng nghĩa doanh số của Land Cruiser HEV đã cao gấp 7 lần phiên bản thuần động cơ đốt trong Land Cruiser 300 (đạt 16 chiếc) đã có mặt trên thị trường từ lâu. Phiên bản Land Cruiser HEV theo đó cũng lọt vào nhóm các mẫu ô tô hybrid bán chạy nhất thị trường Việt Nam.

Lượng xe Toyota Land Cruiser tiêu thụ tháng 9 thậm chí cao hơn đáng kể so với hàng loạt mẫu xe phổ thông giá rẻ khác.

Phiên bản Land Cruiser 300 HEV ra mắt thị trường Việt Nam ngày 9/9/2026 - Ảnh: TMV

Chẳng hạn, hàng loạt mẫu xe cỡ nhỏ tầm giá 500 triệu đồng có doanh số thấp hơn Land Cruiser có thể kể đến như Mitsubishi Attrage đạt 54 chiếc, Suzuki Swift đạt 57 chiếc hay Hyundai Venue đạt 46 chiếc.

Ở phân khúc tầm giá khoảng 600 triệu đồng, nhiều mẫu xe cũng bán ít hơn Land Cruiser là Suzuki XL7 (113 chiếc), Suzuki Jimny (chiếc), Fronx (62 chiếc), Toyota Avanza Premio (25 chiếc) hay Mazda CX-3 (83 chiếc). Lên cao hơn một chút là nhóm Isuzu mu-X và D-Max, Mazda CX-30, Honda Civic hay Hyundai Elantra.

Đáng chú ý là trong số những mẫu xe giá thấp kể trên đa số đều bị rơi vào nhóm 10 ô tô có doanh số bán hàng thấp nhất toàn thị trường.

Khoang nội thất cũng không có khác biệt nào đáng kể so với bản thuần xăng LC300 - Ảnh: TMV

Sở dĩ cái tên Toyota Land Cruiser gây chú ý là bởi đây vốn là một trong những mẫu xe kén chọn khách hàng nhất thị trường ô tô Việt Nam. Cùng với “anh em” Alphard, Land Cruiser cũng là mẫu xe gắn thương hiệu phổ thông Toyota nhưng lại có giá bán lẻ hàng tỷ đồng, tương đương với nhiều mẫu xe cỡ trung và cỡ lớn hạng sang.

Cụ thể, phiên bản Land Cruiser 300 hiện đang có mức giá bán lẻ khuyến nghị 4,58 tỷ đồng, phiên bản hybrid Land Cruiser HEV có giá 4,71 tỷ đồng.

Mặc dù kén chọn khách hàng và doanh số tuyệt đối thường chỉ ở mức thấp nhưng trên thực tế, người tiêu dùng đặt mua Land Cruiser (và cả Alphard) đều phải chờ đợi ít nhất vài tháng mới có thể được bàn giao xe.

Lý do là nhà sản xuất Toyota Nhật Bản thường chỉ sản xuất mẫu SUV cỡ lớn này với số lượng giới hạn. Bên cạnh đó, do Việt Nam là thị trường có quy mô nhỏ nên “hạn ngạch” cấp cho mẫu xe Land Cruiser cũng luôn rất hạn chế.