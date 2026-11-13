SUV PHEV hạng sang dài gần 5,3 mét, hàng ghế thứ hai xoay 180 độ, giá hấp dẫn

Điểm nhấn của mẫu xe này nằm ở bộ pin dung lượng lên tới 70 kWh, phạm vi di chuyển thuần điện tối đa 320 km theo chu trình WLTC và thiết kế nội thất linh hoạt với hàng ghế thứ hai có khả năng xoay 180 độ. Lynk & Co dự kiến đưa 900L ra mắt thị trường Trung Quốc trước khi năm 2026 kết thúc.

Lynk & Co 900L 2027.

Về cơ bản, Lynk & Co 900L là phiên bản 7 chỗ của mẫu 900 hiện nay. SUV này sở hữu thân xe dài hơn, thiết kế phần đầu được tinh chỉnh và hệ thống pin có dung lượng lớn hơn. Với vị trí cao nhất trong danh mục SUV của Lynk & Co, 900L hướng đến nhóm khách hàng cần một mẫu xe đa dụng cỡ lớn, kết hợp khả năng vận hành điện hóa với không gian nội thất rộng rãi và nhiều tiện nghi cao cấp.

Lynk & Co 900L 2027 sử dụng động cơ xăng tăng áp 2.0L, sản sinh công suất tối đa 215 mã lực, kết hợp với hai mô-tơ điện và hệ dẫn động bốn bánh. Nhà sản xuất công bố tốc độ tối đa của xe đạt 225 km/h. Tuy nhiên, mức công suất 215 mã lực chỉ là thông số của động cơ xăng, không phải tổng công suất của toàn bộ hệ thống hybrid.

Lynk & Co 900L có hai tùy chọn pin lithium ternary với dung lượng 55 kWh và 70 kWh, do liên doanh giữa CATL và Geely sản xuất. Theo chu trình thử nghiệm WLTC, phiên bản sử dụng pin 55 kWh có phạm vi di chuyển thuần điện 245 km, trong khi bản pin 70 kWh đạt tối đa 320 km. Đây là những thông số đáng chú ý đối với một mẫu SUV PHEV có kích thước lớn, cho phép người dùng thực hiện nhiều hành trình hằng ngày bằng năng lượng điện mà không cần thường xuyên sử dụng động cơ xăng.

900L có chiều dài 5.280 mm, rộng 1.999 mm và cao 1.810 mm, chiều dài cơ sở đạt 3.170 mm. So với mẫu 900 hiện tại, thân xe mới dài hơn 40 mm và chiều dài cơ sở tăng thêm 10 mm. Ngoại thất được điều chỉnh với cụm đèn pha thiết kế lại, tay nắm cửa bán ẩn và cảm biến lidar bố trí phía trên kính chắn gió. Phía sau xe là dải đèn hậu tích hợp logo thương hiệu có khả năng phát sáng, tạo điểm nhận diện riêng cho mẫu SUV đầu bảng này.

Thay đổi đáng chú ý nhất trên Lynk & Co 900L nằm ở cách bố trí không gian cabin. Thay vì cấu hình 6 chỗ ngồi 2+2+2 như Lynk & Co 900, phiên bản mới sử dụng bố trí 7 chỗ theo kiểu 2+2+3. Hai ghế độc lập ở hàng thứ hai có thể xoay 180 độ bằng điện, đồng thời trượt tiến hoặc lùi trong phạm vi 550 mm.

Cơ chế này cho phép hành khách hàng ghế thứ hai quay mặt về phía những người ngồi ở hàng ghế thứ ba, tạo nên không gian trò chuyện linh hoạt hơn trong những chuyến đi dài hoặc khi xe dừng nghỉ. Hàng ghế thứ ba cũng được đầu tư đáng kể với đệm ngồi rộng 1.210 mm, khả năng điều chỉnh vị trí theo chiều dọc 150 mm, cùng các chức năng sưởi ấm và massage.

Không gian nội thất của Lynk & Co 900L tiếp tục được trang bị nhiều tiện nghi hướng đến trải nghiệm cao cấp. Cabin có hai màn hình kích thước 30 inch và hệ thống âm thanh Harman Kardon gồm 31 loa. Riêng hàng ghế thứ hai được tích hợp chức năng massage 22 điểm với 8 chế độ, chỗ để chân có sưởi và tay vịn chỉnh điện. Hành khách phía sau còn có thể sử dụng bàn gấp cùng các ngăn chứa đồ có khả năng làm mát hoặc giữ ấm.

Hiện tại, giá bán của Lynk & Co 900L 2027 chưa được công bố nhưng theo báo chí Trung Quốc, giá của SUV hạng sang này không cao hơn nhiều so với mức khởi điểm 299.800 Nhân dân tệ (tương đương 1,154 tỷ đồng) của Lynk & Co 900.

- Video cận cảnh Lynk & Co 900L 2027. Nguồn: Vision Effect TV.