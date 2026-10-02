SUV PHEV, giá rẻ ngang Xforce, BYD Sealion 5 có cửa nào cạnh tranh tại Việt Nam?

Thị trường ô tô Việt Nam sẽ đón nhận thêm một "tân binh" BYD Sealion 5 DM-i vào giữa tháng 10/2026. Đây là một mẫu xe hybrid sạc điện (PHEV), nhập khẩu từ Thái Lan và được định vị ở phân khúc SUV cỡ C. Khi bán tại Việt Nam, BYD Sealion 5 sẽ cạnh tranh với loạt SUV chạy xăng truyền thống như Mazda CX-5, Mitsubishi Destinator, Hyundai Tucson, Ford Territoryvà cả mẫu PHEV đồng hương Jaecoo J7.

Giá xe chỉ ngang với SUV cỡ B

BYD Sealion 5 DM-i sẽ có 2 phiên bản với giá khởi điểm từ hơn 600 triệu đồng. Ảnh: Ngô Minh

Theo thông tin từ BYD Việt Nam, Sealion 5 sẽ có 2 phiên bản Essential và Premium. Giá dự kiến của bản Essential trên 600 triệu đồng, trong khi bản Premium không quá 790 triệu đồng. Sau các chương trình ưu đãi, giá bán thực tế được dự kiến nằm trong khoảng 620-710 triệu đồng. Đây có thể là yếu tố khiến Sealion 5 tạo sự khác biệt ngay khi xuất hiện.

Mức giá trên đưa Sealion 5 vào vùng cạnh tranh trực tiếp với nhiều mẫu SUV cỡ C chạy xăng. Mazda CX-5 Deluxe hiện có thể được đưa giá thực tế xuống khoảng 659 triệu đồng tại đại lý. Ford Territory Trend và Mitsubishi Destinator Premium cũng có giá thực tế khoảng 665 triệu đồng và 700 triệu đồng khi áp dụng ưu đãi. Hyundai Tucson bản tiêu chuẩn được nhiều đại lý giảm giá mạnh, đưa giá thực tế về khoảng 680-690 triệu đồng.

Không chỉ phân khúc SUV cỡ C, nhiều chuyên gia cho rằng BYD Sealion 5 hoàn toàn có thể gây áp lực lên cả nhóm SUV cỡ B. Hiện tại, giá bán của bản cao cấp nhất Mitsubishi Xforce Premium và Toyota Yaris Cross HEV đều chỉ còn 650-660 triệu đồng sau ưu đãi 100% lệ phí trước bạ.

Các đối thủ cạnh tranh với BYD Sealion 5 DM-i ở phân khúc SUV hybrid. Ảnh: Ngô Minh, Hyundai, Hoàng Hiệp

Đáng chú ý hơn, BYD Sealion 5 là một trong số ít SUV cỡ C có công nghệ PHEV ở mức giá dưới 800 triệu đồng. Honda CR-V và KIA Sportage hiện có phiên bản hybrid nhưng giá bán nằm trong khoảng 1-1,2 tỷ đồng. Hyundai Tucson dự kiến bổ sung bản hybrid trong tháng 10 với mức giá khoảng 1 tỷ đồng. Còn Jaecoo J7 PHEV dù có giá 879 triệu đồng nhưng vẫn cao hơn đáng kể so với mức giá dự kiến của Sealion 5.

Như vậy, BYD Sealion 5 không bước vào thị trường bằng quan niệm "xe hybrid phải đắt hơn xe xăng" mà ngược lại, người dùng giờ đây có thể sở hữu mức giá tương đương hoặc thấp hơn một số phiên bản tiêu chuẩn của SUV cỡ C hoặc bản cao cấp của SUV cỡ B.

Kích thước lớn hơn nhiều đối thủ

Không chỉ có giá, kích thước cũng là một điểm đáng chú ý của BYD Sealion 5. Với kích thước tổng thể 4.735 x 1.860 x 1.710mm, BYD Sealion 5 trở thành là một trong những mẫu xe sở hữu không gian nội thất rộng rãi bậc nhất phân khúc, nhỉnh hơn đáng kể so với Mazda CX-5 hay Ford Territory.

Xét riêng chiều dài thân xe, BYD Sealion 5 lớn hơn Mazda CX-5 khoảng 145mm và Mitsubishi Destinator 55mm. Chiều dài cơ sở 2.712mm cũng góp phần tạo không gian nội thất rộng rãi. Hàng ghế sau có sàn phẳng, chỗ để chân khá thoải mái cho 3 người. Khoang hành lý đạt 530 lít và tăng lên 1.482 lít khi gập hàng ghế sau.

BYD Sealion 5 được đánh là một trong những mẫu xe có kích thước lớn nhất phân khúc SUV cỡ C. Ảnh: Ngô Minh

Tuy nhiên, kích thước lớn không đồng nghĩa khả năng đi địa hình tốt. Khoảng sáng gầm 175mm của Sealion 5 khá khiêm tốn, thấp hơn đáng kể so với Destinator, CX-5 và Territory. Đây có thể là điểm khiến xe kém bề thế khi đặt cạnh những đối thủ có thân xe cao.

Lợi thế lớn nhất nằm ở công nghệ PHEV

Theo công bố của nhà sản xuất, BYD Sealion 5 DM-i sử dụng động cơ xăng 1.5L kết hợp mô-tơ điện, cho tổng công suất 214 mã lực và mô-men xoắn 210 Nm. Thông số này tuy thấp hơn đáng kể so với Jaecoo J7 PHEV, mẫu xe có công suất 342 mã lực và mô-men xoắn 525 Nm nhưng vẫn mạnh mẽ hơn CX-5 (154 mã lực) Mitsubishi Destinator (163 mã lực) hay Hyundai Tucson (156 mã lực).

Hệ thống DM-i Super Hybrid trên Sealion 5 là thế hệ thứ 5, trong khi người anh em BYD Sealion 6 hiện hành mới dừng lại ở thế hệ thứ 4. Ảnh: Ngô Minh

Điểm đáng chú ý hơn là hệ thống DM-i Super Hybrid trên Sealion 5 là thế hệ thứ 5, trong khi người anh em BYD Sealion 6 hiện hành mới dừng lại ở thế hệ thứ 4. Xe được trang bị bộ pin dung lượng 13,1-18,3 kWh, cho khả năng chạy thuần điện khoảng 82-110km tùy phiên bản. Đây là khác biệt quan trọng so với các mẫu hybrid tự sạc (HEV), vốn chỉ sử dụng bộ pin nhỏ và không được thiết kế để chạy thuần điện trong quãng đường dài.

Với dòng xe PHEV, người dùng có thể sạc pin từ bên ngoài và sử dụng xe như một chiếc xe điện trong những hành trình ngắn hằng ngày. Khi kết hợp động cơ xăng và mô-tơ điện, phạm vi vận hành tổng thể được công bố khoảng 1.150-1.200km với bình xăng đầy 52 lít.

BYD Sealion 5 sử dụng cổng sạc AC 3,3kW tiêu chuẩn. Bản Premium có thêm sạc nhanh DC 18kW. Xe cũng hỗ trợ tính năng V2L công suất 3,3kW, cho phép sử dụng pin ô tô để cấp điện cho các thiết bị bên ngoài.

Ngoại thất không mấy ấn tượng, nội thất tinh giản tối đa

Về thiết kế, BYD Sealion 5 không đi theo hướng quá cầu kỳ. Xe sử dụng đèn pha và đèn hậu Full LED, mâm hợp kim 18 inch, phanh đĩa 4 bánh, hệ thống treo trước MacPherson và treo sau đa liên kết.

Ngoại hình và khoang lái đều được thiết kế theo hướng tối giản. Ảnh: Ngô Minh

Khoang lái Sealion 5 cũng được thiết kế tối giản với màn hình kỹ thuật số 8,8 inch sau vô lăng và màn hình trung tâm có kích thước 10,1 hoặc 12,8 inch tùy phiên bản. Việc đưa nhiều chức năng lên màn hình trung tâm giúp thiết kế cabin trở nên gọn gàng, nhưng đồng thời có thể khiến người lái phải thao tác trên màn hình nhiều hơn khi cần điều chỉnh một số tính năng.

Trang bị tiện nghi giữa hai phiên bản có sự khác biệt khá rõ. Bản Premium được trang bị ghế da chỉnh điện, làm mát ghế trước, hệ thống 8 loa, cốp điện, camera 360 độ và gói hỗ trợ lái ADAS đầy đủ. Nếu giá bán thực tế của bản Premium được giữ quanh mức 700 triệu đồng, đây sẽ là cấu hình đáng chú ý khi đặt cạnh những mẫu SUV chạy xăng cùng tầm tiền.

Bài toán lớn nhất là niềm tin và hạ tầng sạc

Dù có nhiều lợi thế trên giấy nhưng BYD Sealion 5 DM-i cũng giống như các mẫu xe PHEV khác, vẫn phải đối mặt với một vấn đề lớn là hạ tầng sạc. Xe PHEV phát huy hiệu quả cao nhất khi người dùng có điều kiện sạc pin thường xuyên, đặc biệt là tại nhà.

BYD vẫn cần chứng minh độ bền, chi phí sử dụng thực tế, khả năng cung ứng phụ tùng cũng như chất lượng dịch vụ sau bán hàng trong thời gian dài. Ảnh: Ngô Minh

Nếu không thể sạc, chiếc xe phải mang theo bộ pin có khối lượng đáng kể nhưng lại không khai thác được đầy đủ lợi ích của hệ truyền động điện. Khi đó, lợi thế về mức tiêu thụ nhiên liệu so với một mẫu xe xăng hoặc HEV tương đương có thể không còn rõ ràng.

Bên cạnh đó, để thuyết phục được số đông và trụ vững trước những tượng đài như Mazda CX-5 hay Ford Territory, BYD vẫn cần chứng minh độ bền, chi phí sử dụng thực tế, khả năng cung ứng phụ tùng cũng như chất lượng dịch vụ sau bán hàng trong thời gian dài. Đây là những yếu tố khó thể hiện qua bảng thông số kỹ thuật nhưng lại có ảnh hưởng trực tiếp tới quyết định mua xe.

Với lợi thế "SUV PHEV cỡ C, giá khoảng 600-700 triệu đồng", BYD Sealion 5 sẽ có một khởi đầu đầy hứa hẹn nhưng để trụ vững và lấy được "miếng bánh" từ tay các đối thủ sừng sỏ, chặng đường phía trước vẫn còn rất nhiều thách thức.

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