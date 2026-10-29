SUV PHEV dài 5,3 mét, công suất 687 mã lực, giá gần 1,2 tỷ đồng

So với Haval GWM H10 ra mắt trước đó, Wey Lanshan mới được định vị ở phân khúc cao cấp hơn, với thiết kế ngoại thất nổi bật, nhiều trang bị công nghệ và hai cấu hình nội thất năm hoặc sáu chỗ ngồi. Mẫu SUV này dự kiến chính thức gia nhập thị trường Trung Quốc vào cuối năm 2027, bổ sung lựa chọn cho nhóm khách hàng tìm kiếm một chiếc xe gia đình cỡ lớn có khả năng vận hành bằng điện trong những hành trình thường ngày.

Wey Lanshan 2027.

Sự xuất hiện của Wey Lanshan thế hệ thứ hai diễn ra sau khi GWM đưa Haval GWM H10 ra thị trường Trung Quốc vào tháng 8/2026. Mẫu H10 có giá khởi điểm 201.800 Nhân dân tệ (tương đương 782,87 triệu đồng), được trang bị hệ truyền động với tổng công suất 590 mã lực, cùng bộ pin dung lượng 42,8 kWh cho phạm vi di chuyển 232 km theo tiêu chuẩn CLTC, tương đương khoảng 190 km theo WLTP.

Theo dữ liệu China EV DataTracker được dẫn trong thông tin công bố, GWM đã giao 19.281 chiếc H10 tại thị trường nội địa trong hai tháng 8 và 9/2026. Wey Lanshan thế hệ mới tiếp tục khai thác nền tảng thiết kế SUV cỡ lớn của H10 nhưng được bổ sung nhiều chi tiết cao cấp hơn, trong đó có các điểm nhấn mạ crôm ở ngoại thất. Cách phát triển này giúp GWM mở rộng dòng sản phẩm SUV điện hóa, đồng thời tạo sự khác biệt giữa các mẫu xe thuộc những thương hiệu của hãng.

Về thiết kế, Wey Lanshan 2027 duy trì kiểu dáng thân xe vuông vức, với nắp ca-pô cao, đường mái gần như nằm ngang và các vòm bánh xe tạo hình nổi bật. Phần đầu xe gây chú ý với lưới tản nhiệt mạ crôm kích thước lớn cùng cụm đèn pha có thiết kế riêng, trong khi bộ mâm hợp kim 21 inch góp phần tăng vẻ bề thế.

Phía sau, cửa hậu mở ra ngoài và có bánh xe dự phòng gắn trên cửa, tạo phong cách đặc trưng của những mẫu SUV thiên về tính đa dụng. Xe còn được trang bị cảm biến LiDAR trên nóc, kết hợp với các camera bố trí tại khu vực vòm bánh trước nhằm phục vụ hệ thống hỗ trợ lái xe thông minh. Những chi tiết này cho thấy Wey Lanshan không chỉ hướng đến sự sang trọng mà còn chú trọng các công nghệ hỗ trợ người lái.

Wey Lanshan mới có kích thước đáng chú ý trong phân khúc SUV cỡ lớn. Phiên bản năm chỗ sở hữu thông số dài, rộng và cao lần lượt là 5.140x2.050x1.960 mm, với chiều dài cơ sở 3.010 mm. Trong khi đó, phiên bản sáu chỗ có chiều dài tổng thể lên tới 5.300 mm, hướng đến những khách hàng cần không gian cabin rộng rãi hơn cho gia đình hoặc các chuyến đi dài.

Việc cung cấp hai cấu hình chỗ ngồi giúp mẫu SUV PHEV này đáp ứng nhiều nhu cầu sử dụng, từ ưu tiên không gian hành lý đến khả năng chuyên chở nhiều hành khách. Tuy nhiên, thông tin chi tiết về cách bố trí ghế và trang bị riêng của từng phiên bản hiện chưa được nêu đầy đủ.

Điểm nổi bật nhất của Wey Lanshan thế hệ thứ hai nằm ở hệ truyền động hybrid cắm điện. Xe sử dụng động cơ xăng tăng áp 2.0L, cho công suất tối đa 244 mã lực, kết hợp với hai mô-tơ điện và hộp số DHT 4 cấp. Tổng công suất của toàn hệ thống đạt 687 mã lực, cao hơn đáng kể so với cấu hình được công bố cho Haval GWM H10.

Hệ truyền động này hứa hẹn mang lại khả năng vận hành mạnh mẽ cho một mẫu SUV có kích thước lớn, đồng thời cho phép xe di chuyển bằng năng lượng điện trong phạm vi nhất định trước khi cần đến động cơ xăng. Đây là điểm khác biệt quan trọng của Wey Lanshan trong bối cảnh các hãng xe Trung Quốc đang mở rộng danh mục SUV hybrid cắm điện ở phân khúc cao cấp.

GWM cung cấp cho Wey Lanshan 2027 hai tùy chọn pin, đáp ứng những nhu cầu di chuyển khác nhau. Phiên bản tiêu chuẩn sử dụng bộ pin dung lượng 53,6 kWh, cho phạm vi chạy thuần điện 220 km theo tiêu chuẩn WLTC. Bản pin lớn hơn có dung lượng 66,6 kWh, nâng phạm vi di chuyển bằng điện lên tối đa 270 km theo cùng tiêu chuẩn.

Hiện tại, giá bán của Wey Lanshan 2027 chưa được công bố nhưng nhiều khả năng, nó sẽ nhỉnh hơn đôi chút so với mức 299.800 Nhân dân tệ (1,163 tỷ đồng) của đời cũ.

- Video cận cảnh Wey Lanshan 2027. Nguồn: Vision Effect TV.