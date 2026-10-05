SUV Nissan động cơ hybrid, giá hơn 920 triệu đồng, cạnh tranh với Honda CR-V

Nissan Rogue Hybrid 2027 đã từng được hé lộ thiết kế thông qua những hình ảnh đồ họa hồi tháng 4, nhưng đây là lần đầu hãng công bố đầy đủ hình ảnh thực tế của cả ngoại thất và nội thất. Về tổng thể, mẫu SUV vẫn kế thừa kiểu dáng và kích thước cơ bản của Rogue sử dụng động cơ đốt trong, nhưng phần thân xe được thiết kế lại đáng kể nhằm tạo diện mạo khác biệt cho phiên bản hybrid.

Nissan Rogue Hybrid 2027.

Tại Mỹ, Nissan hiện cung cấp Rogue với ba lựa chọn công nghệ truyền động gồm động cơ đốt trong, hybrid và plug-in hybrid, trong đó phiên bản plug-in hybrid được phát triển dựa trên Mitsubishi Outlander. SUV hạng B này cạnh tranh trực tiếp với Toyota RAV4, Honda CR-V, Mazda CX-5, Kia Sportage…

Phần đầu Nissan Rogue Hybrid 2027 nổi bật với lưới tản nhiệt kích thước lớn sử dụng họa tiết tổ ong, kết hợp dải đèn LED ban ngày đặt bên dưới cụm đèn LED thanh mảnh. Thân xe được tạo hình với những đường gân sắc nét chạy qua chắn bùn và cửa, trong khi khu vực cửa sổ phía sau kéo dài về phía cửa hậu, tạo hình cột C lấy cảm hứng từ núi Fuji.

Ở phía sau, Nissan Rogue Hybrid 2027 sở hữu cụm đèn hậu thiết kế mới, có thể kết hợp với thanh đèn LED nối hai bên thông qua tùy chọn trang bị. Cản sau được bổ sung các chi tiết ốp màu đen, trong khi bảng màu ngoại thất gồm 8 lựa chọn cùng 2 tùy chọn phối hai tông màu, trong đó có màu Horizon Blue Pearl Metallic mới.

Nissan Rogue Hybrid 2027 có chiều dài 4.651 mm, chiều dài cơ sở 2.705 mm và khoảng sáng gầm dao động từ 213 đến 216 mm tùy phiên bản. Khoang cabin có cấu hình 5 chỗ, được Nissan nhấn mạnh về không gian sử dụng, đặc biệt là khoảng để chân và khoảng không phía trên đầu ở hàng ghế trước được kỳ vọng rộng hơn Toyota RAV4. Khoang hành lý có dung tích 881 lít, mang lại khả năng chở đồ tương đối linh hoạt cho một mẫu SUV cỡ nhỏ.

Bên trong khoang lái, Nissan Rogue Hybrid được trang bị tiêu chuẩn cụm đồng hồ kỹ thuật số và màn hình thông tin giải trí 12,3 inch. Ở phiên bản cao cấp nhất, hệ thống này được nâng cấp thành cụm hai màn hình 14,3 inch, kết hợp hệ thống âm thanh Bose 10 loa. Nissan cũng giữ lại các nút điều khiển điều hòa vật lý trên bảng táp-lô thay vì chuyển toàn bộ sang màn hình cảm ứng, đồng thời trang bị sạc không dây từ tính Qi2 công suất 15 W với cấu hình một hoặc hai vị trí tùy phiên bản.

Danh sách trang bị tùy chọn của Rogue Hybrid 2027 còn có ghế Nissan Zero Gravity tích hợp chức năng điều chỉnh nhiệt độ, hệ thống đèn chiếu sáng nội thất 64 màu và gói hỗ trợ lái xe tiên tiến ProPilot ADAS thế hệ mới. Hệ thống này bổ sung nhiều tính năng nâng cao như hỗ trợ chuyển làn tự động, hỗ trợ lái xe trong điều kiện ùn tắc giao thông và màn hình quan sát toàn cảnh 3D HD với chế độ hiển thị khu vực phía dưới nắp ca-pô, giúp người lái quan sát tốt hơn trong những tình huống cần kiểm soát không gian xung quanh xe.

Điểm đáng chú ý nhất của Nissan Rogue Hybrid 2027 nằm dưới nắp ca-pô khi đây là mẫu xe đầu tiên đưa công nghệ e-Power của Nissan tới khách hàng Mỹ. Hệ thống hybrid tự sạc này hiện đã bước sang thế hệ thứ ba và được Nissan điều chỉnh để phù hợp với nhu cầu sử dụng tại Bắc Mỹ. Khác với hybrid truyền thống, động cơ đốt trong chủ yếu đóng vai trò máy phát điện thay vì trực tiếp truyền lực tới bánh xe, nhờ đó cảm giác vận hành được kỳ vọng gần với xe điện hơn.

Cụ thể, Nissan Rogue Hybrid sử dụng động cơ 3 xi lanh tăng áp 1,5 lít sản sinh 148 mã lực. Động cơ này không trực tiếp dẫn động bánh xe mà hoạt động như một máy phát điện, cung cấp năng lượng cho bộ pin lithium-ion dung lượng 1,67 kWh. Hai mô-tơ điện đảm nhiệm việc dẫn động cả bốn bánh, tạo ra công suất tổng cộng 225 mã lực. Cấu hình này giúp Rogue Hybrid vừa duy trì khả năng vận hành của hệ dẫn động AWD, vừa mang đến đặc tính phản hồi của hệ truyền động điện.

Nissan Rogue Hybrid 2027 dự kiến có mặt tại các đại lý Mỹ từ mùa thu năm nay. Phiên bản SR kết hợp gói Tech Package sẽ được phân phối đầu tiên, sau đó đến bản SV tiêu chuẩn, SR tầm trung và cuối cùng là Platinum cao cấp vào đầu năm 2027. Giá bán khởi điểm từ 35.490 USD (922,63 triệu đồng) cho Rogue Hybrid SV và tăng lên 43.490 USD (1,131 tỷ đồng) đối với Rogue Hybrid Platinum. So với các phiên bản Rogue sử dụng động cơ đốt trong tương đương, hệ truyền động hybrid khiến giá xe tăng khoảng 4.300-4.500 USD (111,79-116,99 triệu đồng).