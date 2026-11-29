Cụ thể, biến thể hybrid của Haval H7 2027 được phân phối với 2 phiên bản, giá niêm yết từ 151.900-161.900 Nhân dân tệ (tương đương 589,77-628,60 triệu đồng). Biến thể động cơ xăng cũng có 2 phiên bản, giá từ 146.900-156.900 Nhân dân tệ (570,36-609,18 triệu đồng).

Haval H7 Hybrid 2027.

Về thiết kế, Haval H7 Hybrid 2027 tiếp tục duy trì kiểu dáng vuông vức đặc trưng của thế hệ hiện hành, nhấn mạnh phong cách SUV địa hình mạnh mẽ. Phần đầu xe nổi bật với lưới tản nhiệt hẹp, các chi tiết trang trí tạo điểm nhấn và cụm đèn pha hình vuông bố trí ở hai bên. Cách tạo hình này mang đến diện mạo khỏe khoắn, phù hợp với định hướng chinh phục những cung đường có địa hình phức tạp. Ở phía sau, xe vẫn duy trì lốp dự phòng gắn ngoài cùng cửa hậu mở ngang, những chi tiết thường xuất hiện trên các mẫu SUV thiên về khả năng off-road.

Haval H7 Hybrid 2027 có kích thước dài 4.680 mm hoặc 4.800 mm tùy cấu hình, rộng 1.950 mm và cao 1.843 mm hoặc 1.855 mm. Chiều dài cơ sở đạt 2.738 mm, hứa hẹn mang lại không gian tương đối rộng rãi cho hành khách. Bên cạnh đó, mẫu SUV này sở hữu góc tiếp cận 25 độ, góc thoát 32 độ và khả năng lội nước sâu tối đa 580 mm.

Những thông số trên cho thấy xe không chỉ hướng đến nhu cầu di chuyển hàng ngày mà còn được chú trọng về khả năng vận hành trên đường địa hình. Đáng chú ý, khách hàng có thể lựa chọn hệ thống hỗ trợ lái xe thông minh Coffee Pilot 3 tích hợp cảm biến lidar. Hệ thống này hỗ trợ các chức năng định vị và điều hướng trong đô thị, trên đường cao tốc, đồng thời cung cấp tính năng hỗ trợ đỗ xe, góp phần nâng cao mức độ an toàn và tiện nghi khi sử dụng.

Bên trong khoang cabin, Haval H7 Hybrid 2027 tiếp tục sử dụng hệ điều hành thông minh Coffee OS. Khu vực bảng điều khiển trung tâm được trang bị màn hình giải trí cảm ứng dạng nổi kích thước 14,6 inch, kết hợp với cụm đồng hồ kỹ thuật số và màn hình hiển thị thông tin trên kính chắn gió HUD.

Bên dưới màn hình trung tâm, nhà sản xuất vẫn bố trí các nút bấm vật lý nhằm giúp người lái thao tác nhanh những chức năng thường sử dụng. Xe cũng có đế sạc không dây dành cho điện thoại tại khu vực bảng điều khiển trung tâm và một vị trí sạc không dây khác trên tay vịn cửa bên hành khách.

Về tiện nghi, Haval H7 Hybrid 2027 được trang bị ghế hành khách phía trước kiểu không trọng lực, tích hợp các chức năng sưởi ấm, thông gió và massage. Hàng ghế sau cũng có chức năng sưởi ấm, qua đó cải thiện trải nghiệm cho những người thường xuyên di chuyển đường dài. Khoang hành lý có dung tích tiêu chuẩn 586 lít, đáp ứng nhu cầu chứa hành lý của gia đình trong những chuyến đi xa.

Điểm đáng chú ý nhất trên Haval H7 Hybrid 2027 nằm ở hệ truyền động. Mẫu SUV này sử dụng động cơ xăng 4 xi lanh tăng áp 1,5 lít có công suất tối đa 156 mã lực, kết hợp với hai mô-tơ điện và hộp số DHT 4 cấp. Hệ thống hybrid được phối hợp với cấu hình dẫn động bốn bánh hai mô-tơ điện, giúp cải thiện khả năng truyền lực và độ linh hoạt khi di chuyển trên nhiều loại địa hình.

Tổng công suất của 2 mô-tơ điện là 313 mã lực, mô-men xoắn 670 Nm. Theo công bố, mức tiêu thụ nhiên liệu kết hợp của Haval H7 Hybrid 2027 theo chu trình thử nghiệm WLTC vào khoảng 5,8 lít/100 km, một con số đáng chú ý đối với mẫu SUV có kích thước lớn và được trang bị hệ dẫn động bốn bánh.

Trong khi đó, Haval H7 2027 biến thể động cơ xăng có sức mạnh 238 mã lực, mô-men xoắn cực đại 385 Nm. Hộp số ly hợp kép ướt 9 cấp. Mức tiêu thụ nhiên liệu ở đường hỗn hợp 8,7 lít/100 km.