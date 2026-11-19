GWM Ora 5 Hi2 HEV 2027 có giá niêm yết 106.800 Ringgit (tương đương 668,85 khoảng 670 triệu đồng). Đáng chú ý, 1.000 khách hàng đầu tiên mua xe sẽ được hưởng ưu đãi giảm trực tiếp 5.000 Ringgit (31,31 triệu đồng), đưa giá bán thực tế xuống còn 101.800 Ringgit (637,53 triệu đồng).

GWM Ora 5 Hi2 HEV 2027.

Trên thị trường quốc tế, GWM Ora 5 được phát triển với nhiều tùy chọn hệ truyền động, bao gồm động cơ thuần điện, plug-in hybrid (PHEV) và hybrid. Tuy nhiên, tại Malaysia, hãng chỉ phân phối phiên bản Hi2 HEV sử dụng hệ thống hybrid tự sạc. Xe được trang bị động cơ xăng tăng áp dung tích 1.5L, sản sinh công suất tối đa 150 mã lực tại dải vòng tua 5.500-6.000 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 240 Nm trong khoảng 1.800-4.000 vòng/phút. Động cơ này kết hợp với hộp số hybrid chuyên dụng DHT hai cấp và mô-tơ điện P3 có công suất 190 mã lực, mô-men xoắn 236 Nm, sử dụng nguồn năng lượng từ bộ pin dung lượng 1,09 kWh.

Khi phối hợp hoạt động, toàn bộ hệ thống truyền động hybrid trên GWM Ora 5 Hi2 HEV tạo ra công suất kết hợp 223 mã lực và mô-men xoắn cực đại 476 Nm. Nhờ đó, mẫu SUV này có khả năng tăng tốc từ 0-100 km/h trong 7,7 giây. Theo công bố của nhà sản xuất, mức tiêu thụ nhiên liệu trung bình chỉ ở mức 4,4 lít/100 km, tương đương khoảng 22,7 km/lít. Đây là những thông số đáng chú ý trong phân khúc SUV hybrid, đặc biệt đối với nhóm khách hàng ưu tiên khả năng tiết kiệm nhiên liệu nhưng vẫn muốn có hiệu suất vận hành tương đối mạnh mẽ.

Về trang bị khung gầm và vận hành, GWM Ora 5 Hi2 HEV sử dụng bộ mâm hợp kim 18 inch đi kèm lốp kích thước 225/60R18. Xe còn có bánh dự phòng loại tiết kiệm không gian, kích thước 17 inch, sử dụng lốp 135/90D17. Hệ thống phanh gồm phanh đĩa thông gió phía trước và phanh đĩa đặc phía sau. Trong khi đó, hệ thống treo trước sử dụng kết cấu MacPherson, còn phía sau là hệ thống treo đa liên kết, hứa hẹn mang lại sự cân bằng giữa khả năng vận hành linh hoạt và độ êm ái khi di chuyển trên nhiều loại mặt đường.

Ngoại thất GWM Ora 5 HEV được trang bị khá đầy đủ ngay từ phiên bản tiêu chuẩn. Những trang bị đáng chú ý bao gồm cụm đèn pha LED tự động tích hợp tính năng điều chỉnh đèn chiếu xa, chế độ chiếu sáng khi đỗ xe, đèn LED ban ngày và đèn hậu LED. Xe còn có cánh gió phía sau tích hợp đèn phanh trên cao, cửa hậu đóng mở điện, cần gạt mưa phía trước có cảm biến, gương chiếu hậu ngoài chỉnh điện và gập điện cùng giá nóc. Đặc biệt, cửa sổ trời toàn cảnh với rèm che nắng điều khiển điện cũng được cung cấp tiêu chuẩn, góp phần tạo cảm giác thoáng đãng cho khoang cabin.

Bước vào bên trong, GWM Ora 5 Hi2 HEV sở hữu không gian nội thất hiện đại với màn hình thông tin người lái kích thước 10,25 inch và màn hình cảm ứng giải trí trung tâm lên tới 15,6 inch. Hệ thống thông tin giải trí vận hành trên nền tảng Coffee OS 3.0 do GWM phát triển, hỗ trợ ba ngôn ngữ gồm tiếng Anh, tiếng Trung và tiếng Mã Lai. Người dùng cũng có thể điều khiển một số chức năng bằng giọng nói tiếng Anh. Khả năng kết nối điện thoại thông minh được đảm bảo thông qua Apple CarPlay và Android Auto không dây, trong khi hệ thống sạc thiết bị bao gồm đế sạc không dây công suất 50W tại bảng điều khiển trung tâm, một cổng USB-A và một cổng USB-C ở hàng ghế trước cùng một cổng USB-C dành cho hành khách phía sau.

Ghế ngồi trên GWM Ora 5 HEV được bọc vật liệu giả da với màu xám đêm sao (Starry Night Grey). Ghế lái chỉnh điện 6 hướng, tích hợp chức năng nhớ vị trí và tính năng chào đón, trong khi ghế hành khách phía trước chỉnh điện 4 hướng. Đáng chú ý, cả hai ghế trước đều được trang bị chức năng thông gió, tăng sự thoải mái khi sử dụng trong điều kiện thời tiết nóng. Vô-lăng đa chức năng có khả năng điều chỉnh độ nghiêng và khoảng cách, giúp người lái dễ dàng tìm được tư thế phù hợp. Ngoài ra, xe còn sở hữu hệ thống điều hòa tự động tích hợp bộ lọc không khí CN95 và hộp chứa đồ trung tâm có chức năng làm mát với dung tích 3,2 lít.

Không gian hàng ghế thứ hai được thiết kế với băng ghế có thể gập theo tỷ lệ 60:40, đi kèm cửa gió điều hòa riêng. Khi hàng ghế sau được dựng thẳng, khoang hành lý có dung tích 272 lít. Hệ thống giải trí trên xe sử dụng dàn âm thanh 9 loa, tương tự cấu hình từng xuất hiện trên mẫu xe thử nghiệm. Dù không gian chứa đồ chưa thực sự nổi bật nếu so với một số mẫu SUV có kích thước lớn hơn, những trang bị tiện nghi trên Ora 5 HEV vẫn đáp ứng tương đối tốt nhu cầu sử dụng hằng ngày của gia đình.

Một trong những điểm đáng chú ý nhất trên GWM Ora 5 Hi2 HEV là danh sách công nghệ hỗ trợ lái xe tiên tiến ADAS khá phong phú. Xe được trang bị hệ thống kiểm soát hành trình thông minh (ICA), hỗ trợ di chuyển trong tình trạng ùn tắc (TJA), cảnh báo va chạm phía trước (FCW), cảnh báo phương tiện cắt ngang phía trước (FCTA) và phanh khẩn cấp tự động (AEB). Các tính năng hỗ trợ giữ làn đường bao gồm cảnh báo lệch làn (LDW), hỗ trợ giữ làn (LKA), giữ xe ở trung tâm làn đường (LCK) và giữ làn đường khẩn cấp (ELK). Ngoài ra, xe còn có hỗ trợ chuyển làn (LCA), cảnh báo va chạm phía sau (RCW), cảnh báo phương tiện cắt ngang phía sau (RCTA), nhận dạng biển báo giao thông (TSR) và cảnh báo tốc độ.

Danh sách công nghệ an toàn tiếp tục được mở rộng với hỗ trợ khởi hành ngang dốc (HSA), hỗ trợ lái tránh chướng ngại vật (ESA), hỗ trợ xuống dốc (HDC), giám sát điểm mù (BSM) và giám sát áp suất lốp (TPMS). GWM Ora 5 HEV còn sở hữu hệ thống camera 360 độ tích hợp chế độ quan sát khung gầm trong suốt, bốn cảm biến đỗ xe phía sau, hệ thống cân bằng điện tử, kiểm soát lực kéo, chống bó cứng phanh ABS, phân phối lực phanh điện tử EBD và hệ thống can thiệp chống lật. Cảnh báo cửa mở cùng sáu túi khí cũng được trang bị nhằm tăng cường khả năng bảo vệ người ngồi trong xe.

Khách hàng Malaysia có thể lựa chọn GWM Ora 5 Hi2 HEV với 4 màu ngoại thất gồm xanh ngọc lục bảo, trắng Cliff, xám Mountain và đen Sun. Bên cạnh danh sách trang bị tương đối phong phú, chính sách hậu mãi cũng là một trong những lợi thế mà GWM sử dụng để thu hút khách hàng. Cụ thể, xe được bảo hành 6 năm không giới hạn số km, động cơ và hộp số cũng có thời hạn bảo hành 6 năm không giới hạn quãng đường. Bộ pin cao áp được bảo hành 8 năm hoặc 180.000 km, tùy điều kiện nào đến trước. Đặc biệt, khách hàng còn được hưởng 5 năm bảo dưỡng miễn phí, bao gồm phụ tùng và công thợ, cùng 5 năm sử dụng dịch vụ viễn thông trên xe không mất phí.

- Video cận cảnh GWM Ora 5 Hi2 HEV 2027. Nguồn: AutoBuzz.