Về ngoại hình, BYD Formula Leopard Titanium 9 2027 tiếp tục sử dụng ngôn ngữ thiết kế đặc trưng của thương hiệu với phần đầu xe vuông vức, lưới tản nhiệt dạng kín và dải đèn LED bao quanh logo. Lớp sơn đen cùng những đường nét khỏe khoắn tạo nên diện mạo mạnh mẽ, phù hợp với một mẫu SUV cỡ lớn có định hướng vận hành đa địa hình. Khách hàng có thể lựa chọn sáu màu ngoại thất gồm vàng ánh kim, vàng ánh sao, đen thiên thạch, đỏ thẫm, bạc vũ trụ và xanh không gian sâu thẳm bên cạnh hai tùy chọn phối màu hai tông nhằm tăng khả năng cá nhân hóa.

BYD Formula Leopard Titanium 9 2027.

Phía sau xe gây chú ý với thiết kế cửa hậu mở đôi kết hợp cụm đèn hậu LED hình chữ T. Đây không chỉ là chi tiết tạo dấu ấn nhận diện mà còn mang lại tính thực dụng trong quá trình sử dụng. Cửa hậu có khả năng chịu tải tối đa 300 kg, thời gian đóng mở chưa đến 5 giây và có thể dừng ở nhiều vị trí khác nhau trong phạm vi góc mở 0-72 độ.

Khoang hành lý có dung tích tiêu chuẩn 655 lít, có thể mở rộng lên 1.245 lít khi gập các hàng ghế phù hợp, đồng thời bổ sung thêm một ngăn chứa đồ chìm dung tích 60 lít. Về kích thước, Titanium 9 sở hữu chiều dài 5.270 mm, chiều rộng 1.999 mm, chiều cao 1.850 mm và chiều dài cơ sở 3.130 mm. Xe có góc tiếp cận 19 độ và góc thoát 22 độ, những thông số cho thấy khả năng thích ứng với nhiều dạng địa hình khác nhau.

Một trong những điểm nhấn công nghệ trên Formula Leopard Titanium 9 là hệ thống hỗ trợ lái xe thông minh God's Eye B phiên bản LiDAR, tích hợp nền tảng God's Eye 5.0. Hệ thống này hỗ trợ nhiều chức năng lái xe thông minh, bao gồm điều hướng hỗ trợ trong đô thị (CNOA), điều hướng hỗ trợ trên cao tốc (HNOA), đỗ xe thông minh và xử lý các tình huống di chuyển trong không gian hẹp.

Leopard Titanium 9 còn có khả năng hỗ trợ quay đầu trong nhiều điều kiện giao thông, nhận diện đường vòng và tự động đỗ xe trong những tình huống phù hợp. Đặc biệt, tính năng hỗ trợ đỗ xe khẩn cấp tự động được bổ sung nhằm tăng cường khả năng xử lý khi người lái gặp tình huống bất thường.

Các công nghệ an toàn chủ động cũng được BYD chú trọng trên mẫu SUV mới. Titanium 9 được trang bị hệ thống đánh lái khẩn cấp tự động AES, hỗ trợ lái khẩn cấp ESA, phanh khẩn cấp tự động AEB và chức năng ngăn ngừa thao tác nhầm chân ga. Sự kết hợp giữa cảm biến LiDAR, hệ thống camera và các thuật toán hỗ trợ lái xe được kỳ vọng giúp phương tiện nhận diện môi trường xung quanh chính xác hơn, đồng thời giảm thiểu nguy cơ va chạm trong quá trình vận hành.

Bên trong khoang cabin, Formula Leopard Titanium 9 2027 theo đuổi phong cách hiện đại với hệ thống màn hình kích thước lớn. Xe được trang bị màn hình toàn cảnh 30 inch, màn hình hiển thị thông tin người lái 12,3 inch và hệ thống hiển thị trên kính lái AR-HUD kích thước 50 inch. Ngoài ra, gương chiếu hậu tích hợp công nghệ truyền dữ liệu cũng xuất hiện trong danh sách trang bị. Hệ thống giải trí sử dụng dàn âm thanh Yangdi Varley 31 loa, trong đó có các loa tích hợp trực tiếp vào tựa đầu của hàng ghế thứ nhất và thứ hai, mang lại trải nghiệm âm thanh riêng biệt cho từng vị trí ngồi.

Các trang bị tiện nghi khác bao gồm hệ thống đèn viền nội thất, điều hòa không khí nano-ion, hệ thống tạo hương thơm chủ động và tủ lạnh hai cửa, hai tầng dung tích 11,3 lít. Xe còn có hệ thống chống buồn ngủ chủ động iPMS nhằm theo dõi trạng thái người lái và hỗ trợ nâng cao mức độ an toàn trong những hành trình dài. Đặc biệt, Titanium 9 sở hữu tới 59 ngăn chứa đồ cùng 14 điểm kết nối tiện dụng trong cabin, bao gồm các điểm gắn từ tính, giao diện dành cho máy tính bảng và những cổng kết nối có nguồn điện, tạo điều kiện thuận lợi cho việc bố trí thiết bị cá nhân.

Không gian nội thất của Titanium 9 được thiết kế theo cấu hình 6 chỗ ngồi 2+2+2, hướng đến nhóm khách hàng gia đình và người dùng có nhu cầu di chuyển cao cấp. Một điểm mới đáng chú ý là sự xuất hiện của ghế thư giãn dạng bập bênh, kết hợp với các chức năng tiện nghi trên toàn bộ ghế ngồi. Cả ba hàng ghế đều được trang bị chức năng thông gió, sưởi ấm và massage.

Trong đó, hàng ghế thứ hai được đầu tư đặc biệt với ghế không trọng lực, có khả năng điều chỉnh vị trí ngồi, hỗ trợ vùng lưng và ngả lưng hơn 140 độ. Ghế còn tích hợp chức năng sưởi ấm, thông gió, massage, điều chỉnh phần đỡ bên hông và bệ để chân chỉnh điện.

Hàng ghế thứ ba cũng được trang bị những tiện nghi đáng chú ý, bao gồm chức năng sưởi ấm, thông gió, massage, cửa gió điều hòa riêng, giá để cốc và cổng sạc. Để nâng cao trải nghiệm giải trí cho hành khách phía sau, BYD bố trí thêm màn hình giải trí gắn trần kích thước 21,4 inch cùng một màn hình điều khiển có thể tháo rời kích thước 6,6 inch. Những trang bị này giúp người ngồi ở hàng ghế thứ hai và thứ ba có thể chủ động kiểm soát một số chức năng tiện nghi cũng như tận hưởng các nội dung giải trí trong suốt hành trình.

Đáng chú ý, Formula Leopard Titanium 9 còn sở hữu thiết kế khoang lái thông minh có khả năng gập gọn nhờ ứng dụng công nghệ lái bằng dây điện tử. Hệ thống này cho phép vô-lăng có thể thu gọn khi không cần sử dụng, qua đó giải phóng thêm không gian phía trước người lái. Đây là giải pháp hướng đến trải nghiệm nghỉ ngơi ngay tại ghế lái, đồng thời cho thấy định hướng phát triển khoang cabin linh hoạt của BYD trên những mẫu xe thế hệ mới.

Titanium 9 là một trong những mẫu xe đầu tiên sử dụng nền tảng hybrid DMS mới của BYD. Đây là công nghệ hybrid thế hệ tiếp theo, được phát triển sau các hệ thống DM-i, DM-p và DMO, đồng thời được tối ưu riêng cho dòng SUV Titanium. Theo định hướng của nhà sản xuất, DMS không chỉ tập trung vào hiệu suất động cơ mà còn cải thiện toàn diện cấu trúc khung gầm, khả năng phân bổ công suất và đặc tính vận hành trên nhiều điều kiện địa hình.

Cụ thể, Formula Leopard Titanium 9 sử dụng động cơ xăng 4 xi lanh tăng áp 1,5 lít có công suất tối đa 156 mã lực, kết hợp với hệ dẫn động bốn bánh hybrid cắm điện sử dụng hai mô-tơ điện đặt ở cầu trước và cầu sau. Tổng công suất của hai mô-tơ điện đạt 544 mã lực. Khi kết hợp cùng động cơ xăng, hệ thống truyền động mang lại hiệu suất vận hành mạnh mẽ, phù hợp với một mẫu SUV cỡ lớn có trọng lượng và kích thước đáng kể. Xe còn được tích hợp công nghệ sạc nhanh của BYD và bộ pin Blade thế hệ thứ hai dung lượng 66,48 kWh.

Theo công bố, Formula Leopard Titanium 9 có phạm vi di chuyển thuần điện đạt 310 km theo tiêu chuẩn WLTC. Khi kết hợp năng lượng từ pin và bình nhiên liệu đầy, tổng quãng đường di chuyển có thể đạt 1.630 km. Đây là những thông số đáng chú ý đối với một mẫu SUV hybrid cắm điện cỡ lớn, cho phép người dùng đáp ứng nhu cầu đi lại hằng ngày chủ yếu bằng điện, đồng thời giảm bớt lo ngại về phạm vi hoạt động khi thực hiện những chuyến đi đường dài.

Khả năng vận hành địa hình cũng là yếu tố được BYD chú trọng trên Titanium 9. Mẫu SUV này được trang bị hệ thống địa hình thông minh iATS, có khả năng nhận diện các dạng mặt đường như băng, cát, bùn và sỏi để tự động lựa chọn chế độ vận hành cũng như thiết lập công suất phù hợp. Bên cạnh đó, hệ thống kiểm soát thân xe Cloud A có thể chủ động nhận biết độ gồ ghề của mặt đường phía trước và điều chỉnh giảm chấn của hệ thống treo nhằm cải thiện độ ổn định cũng như sự thoải mái cho hành khách.

Một trang bị đáng chú ý khác là hệ thống đánh lái bánh sau, kết hợp tính năng quay đầu kiểu báo đốm (Leopard Turn). Công nghệ này giúp cải thiện khả năng xoay trở của một mẫu SUV có chiều dài lên tới 5,27 m, giảm bán kính quay vòng trong những không gian chật hẹp và hỗ trợ xe linh hoạt hơn khi di chuyển trên địa hình phức tạp.

- Video cận cảnh BYD Formula Leopard Titanium 9 2027. Nguồn: AutoWorld.