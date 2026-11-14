SUV hạng sang công suất 540 mã lực, giá gần 1,5 tỷ đồng

Đây là đợt nâng cấp lớn của dòng đời của Aito M8 sau khoảng 20 tháng kể từ khi mẫu xe này trình làng lần đầu. Đáng chú ý, M8 2027 được trang bị tiêu chuẩn hệ thống hỗ trợ lái xe thông minh Huawei Qiankun ADS 5 trên toàn bộ phiên bản, đi kèm bốn cảm biến LiDAR, nền tảng điện áp cao 800V, hệ thống treo khí nén kín hai khoang và công nghệ đánh lái bánh sau.

Aito M8 2027 cơ bản vẫn duy trì kiểu dáng tổng thể và ngôn ngữ thiết kế của phiên bản hiện hành, nhưng được tinh chỉnh một số chi tiết nhằm tạo cảm giác hiện đại và trẻ trung hơn. Phần đầu xe nổi bật với lưới tản nhiệt hình kim cương được sử dụng thống nhất trên cả phiên bản mở rộng phạm vi hoạt động và phiên bản thuần điện. Khu vực cản trước được mở rộng, trong khi dải đèn LED chạy liền mạch và cụm đèn pha thông minh Huawei tiếp tục được giữ lại.

Aito M8 2027.

Hệ thống chiếu sáng hỗ trợ hiệu ứng thảm ánh sáng động và đèn chào mừng, góp phần tăng tính nhận diện khi xe di chuyển vào ban đêm. Hai bên thân xe sử dụng tay nắm cửa bán ẩn, đồng thời bổ sung camera quan sát điểm mù tại cột C nhằm cải thiện tầm nhìn và khả năng giám sát khu vực hai bên phương tiện.

Một điểm đáng chú ý khác là hai màu sơn mới gồm xanh da trời và xanh lục bảo. trong đó, màu xanh da trời có sắc trắng pha xanh với lớp sơn kim loại bóng, còn Xanh Lục Bảo sử dụng nền xanh đậm kết hợp hiệu ứng ánh ngọc trai xanh và vàng. Aito cũng bổ sung ba thiết kế mâm xe mới, gồm mâm kép 10 chấu Starry Night kích thước 20 inch, mâm Radiant Shine 21 inch và mâm Obsidian Sport 21 inch, đáp ứng sở thích khác nhau của khách hàng.

Kích thước tổng thể của Aito M8 2027 không thay đổi so với đời cũ, với chiều dài 5.190 mm, chiều rộng 1.999 mm, chiều cao 1.795 mm và chiều dài cơ sở 3.105 mm. Phía sau xe tiếp tục sử dụng cụm đèn hậu tương tác thông minh, đồng thời bổ sung hiệu ứng đèn tín hiệu mang tên Cute Pet dành riêng cho dòng M8. Đây là chi tiết thể hiện xu hướng cá nhân hóa trải nghiệm người dùng thông qua hệ thống chiếu sáng trên các mẫu ôtô thế hệ mới.

Khoang nội thất là khu vực nhận được nhiều nâng cấp đáng chú ý nhất trên Aito M8 2027. Mẫu SUV này được trang bị hệ thống màn hình ba phần tích hợp thế hệ 2.0, có thiết kế tương tự Aito M9 với viền màn hình mỏng và không gian hiển thị rộng hơn. Trong đó, màn hình trung tâm và màn hình dành cho hành khách phía trước đều có kích thước 17,2 inch, độ phân giải 3,4K.

Theo công bố của nhà sản xuất, diện tích hiển thị tăng khoảng 30% so với thế hệ trước, đồng thời hiệu suất truyền dữ liệu của hệ thống thông tin giải trí được cải thiện gần 10 lần. Tốc độ nhập dữ liệu từ các thiết bị bên ngoài cũng được nâng cao đáng kể, trong khi giao diện tương tác người - máy được thiết kế lại để phù hợp hơn với người dùng thuộc nhiều nhóm tuổi.

Đối với hành khách phía sau, xe có thêm màn hình giải trí gắn trần kích thước 21 inch, độ phân giải 4K (3.840x2.160 pixel), tích hợp công nghệ bảo vệ mắt và điều chỉnh ánh sáng dịu. Riêng phiên bản Ultra được trang bị tiêu chuẩn hệ thống âm thanh cao cấp Huawei Yuezhang với 25 loa, mang đến trải nghiệm giải trí cao cấp hơn.

Bên cạnh hệ thống màn hình, Aito M8 2027 còn cải tiến cách bố trí các nút điều khiển và vật liệu hoàn thiện trong cabin. Tại khu vực tấm ốp cửa, nhà sản xuất bổ sung cụm nút điều chỉnh ghế, đồng thời vẫn giữ lại các nút chức năng truyền thống ở phần đế ghế gần cửa. Cách bố trí này cho phép hành khách điều chỉnh vị trí ghế từ hai khu vực khác nhau.

Các nút bấm được hoàn thiện bằng vật liệu mạ crôm và tích hợp phím tắt cho chức năng sưởi, thông gió và massage. Phần dưới tấm ốp cửa cũng được thiết kế lại theo hướng khoét rỗng nhằm tối ưu không gian chứa đồ. Nội thất xe có thêm hai phối màu hai tông mới là nâu cát và trắng ánh trăng, trong khi màu nâu nấm Truffle cũng được nâng cấp với cách phối màu tương tự.

Vật liệu sử dụng gồm da Nappa cao cấp và trần xe bọc da lộn sợi nhỏ. Ghế ngồi được trang trí bằng họa tiết chần hình thoi với đường chỉ khâu kép, đồng bộ với các chi tiết trang trí trên tấm ốp cửa. Hệ thống đèn viền nội thất kéo dài từ bảng táp-lô sang hai bên cabin, tạo hiệu ứng ánh sáng và chiều sâu khi sử dụng vào ban đêm.

Khả năng tương tác thông minh cũng là một điểm nhấn trên Aito M8 2027, với nhiều chức năng điều khiển bằng cử chỉ và giọng nói. Người dùng có thể thực hiện thao tác vẫy tay để mở hoặc đóng cửa, đồng thời chuyển nội dung giải trí từ màn hình trung tâm sang các màn hình khác mà không cần chạm trực tiếp vào màn hình. Hệ thống chiếu sáng trong cabin được bố trí với 14 đèn pha chức năng, hỗ trợ điều khiển bằng cử chỉ ở khu vực hàng ghế trước.

Đèn đọc sách trên trần có thể điều chỉnh độc lập độ sáng và nhiệt độ màu, trong khi gương trang điểm trên tấm che nắng được thiết kế dạng trượt, cho phép thay đổi nhiệt độ màu ánh sáng. Đặc biệt, hệ thống điều khiển giọng nói định hướng cho phép hành khách hàng ghế thứ hai sử dụng lệnh giọng nói để điều khiển điều hòa, rèm che nắng, màn hình giải trí gắn trần và đèn đọc sách.

Không gian chứa đồ cũng được cải thiện trên phiên bản mới, đặc biệt ở các cấu hình thuần điện. Khoang hành lý phía trước của phiên bản thuần điện dẫn động cầu sau được nâng dung tích lên 210 lít, đủ khả năng chứa một vali 24 inch và một vali 20 inch. Trong khi đó, phiên bản thuần điện dẫn động bốn bánh có khoang hành lý phía trước dung tích 149 lít.

Đối với cấu hình 6 chỗ, khoang chứa đồ dạng lõm ở phía sau được tăng dung tích từ 39 lên 63 lít, có thể chứa thêm một vali 20 inch. Kết hợp với khoang hành lý thông thường dung tích 353 lít, tổng không gian chứa đồ phía sau đạt 416 lít. Việc tối ưu hóa các khu vực lưu trữ giúp Aito M8 đáp ứng tốt hơn nhu cầu sử dụng gia đình, đặc biệt đối với những chuyến đi dài cần mang theo nhiều hành lý.

Một trong những nâng cấp quan trọng nhất trên Aito M8 2027 là hệ thống hỗ trợ lái xe thông minh Huawei Qiankun ADS 5 được trang bị tiêu chuẩn trên toàn bộ các phiên bản. Theo nhà sản xuất, mẫu SUV này được phát triển trên kiến trúc hướng tới khả năng hỗ trợ lái xe tự động cấp độ L3 trong tương lai. Hệ thống phần cứng bao gồm tổng cộng 38 cảm biến, trong đó có bốn cảm biến LiDAR, năm radar sóng milimét 4D, 11 camera, 12 radar siêu âm và sáu micro bên ngoài.

Cụ thể, 4 cảm biến LiDAR gồm một cảm biến 896 dòng đặt trên nóc xe, hai LiDAR trạng thái rắn hướng sang hai bên và một LiDAR trạng thái rắn hướng ra phía sau. Cấu hình này giúp mở rộng khả năng nhận diện môi trường xung quanh, hỗ trợ hệ thống phát hiện vật thể và phân tích tình huống giao thông từ nhiều hướng khác nhau. Về tính năng, Huawei Qiankun ADS 5 hỗ trợ dẫn đường thông minh trên cả đường cao tốc và đường đô thị.

Đáng chú ý, chức năng chuyển vùng đô thị NCA được nâng cấp, cho phép kích hoạt hỗ trợ dẫn đường ngay cả khi người lái chưa thiết lập điểm đến hoặc di chuyển trên những tuyến đường không có bản đồ độ chính xác cao. Hệ thống có thể bám theo phương tiện phía trước, nhận diện đèn tín hiệu giao thông và phát hiện người đi bộ để hỗ trợ điều chỉnh hành trình.

Ngoài khả năng hỗ trợ di chuyển, Aito M8 2027 còn được trang bị hệ thống đỗ xe thông minh Parking-to-Parking 3.0, cho phép kết nối hành trình từ vị trí đỗ xe ban đầu đến vị trí đỗ xe tại điểm đến. Người dùng có thể lựa chọn nhanh những vị trí đỗ xe sạc điện đã được thiết lập trước.

Hệ thống này hướng đến việc đơn giản hóa quá trình di chuyển và đỗ xe trong môi trường đô thị đông đúc. Đặc biệt, xe được nâng cấp lên kiến trúc kỹ thuật WEWA 2.0. Theo công bố của nhà sản xuất, kiến trúc mới giúp cải thiện 50% mức độ an toàn tổng thể của chức năng hỗ trợ dẫn đường NCA, đồng thời nâng hiệu quả lưu thông và sự thoải mái khi lái xe thêm 30%.

Về hệ truyền động, Aito M8 2027 chuyển sang nền tảng điện áp cao 800V và sử dụng nền tảng pin Giant Whale Battery Platform 3.0 của Huawei. Phiên bản mở rộng phạm vi hoạt động (EREV) được trang bị động cơ xăng 4 xi lanh tăng áp 1,5 lít đóng vai trò làm máy phát điện. Ở phiên bản EREV dẫn động cầu sau, mô-tơ điện có công suất tối đa 309 mã lực.

Trong khi đó, phiên bản EREV dẫn động bốn bánh sử dụng hai mô-tơ điện với tổng công suất đạt 540 mã lực. Nhà sản xuất cho biết hệ truyền động này có thể duy trì công suất khi xe vận hành ở tốc độ 160 km/h. Đối với phiên bản thuần điện, cấu hình dẫn động cầu sau sử dụng mô-tơ điện công suất 309 mã lực còn bản dẫn động bốn bánh có tổng công suất đạt 526 mã lực.

Dung lượng pin trên Aito M8 2027 cũng được phân chia theo từng hệ truyền động. Phiên bản mở rộng phạm vi hoạt động có hai tùy chọn pin 56 kWh và 75,4 kWh, trong khi phiên bản thuần điện sử dụng bộ pin dung lượng 100 kWh hoặc 120 kWh. Theo tiêu chuẩn CLTC, phiên bản EREV có phạm vi di chuyển thuần điện tối đa 432 km và tổng phạm vi hoạt động kết hợp lên tới 1.435 km.

Trong khi đó, phiên bản thuần điện có phạm vi hoạt động tối đa 830 km sau mỗi lần sạc đầy. Đáng chú ý, phiên bản EREV sử dụng bộ pin 75,4 kWh có thể đáp ứng phần lớn nhu cầu đi lại hàng ngày bằng năng lượng điện, trong khi động cơ xăng đóng vai trò mở rộng phạm vi hoạt động khi cần thiết.

Hệ thống khung gầm là một điểm nâng cấp quan trọng khác trên Aito M8 2027. Xe sử dụng hệ thống treo độc lập tay đòn kép phía trước và đa liên kết năm điểm phía sau, kết hợp hệ thống treo khí nén kín hai khoang cùng giảm xóc điều chỉnh liên tục hai van. Hệ thống treo khí nén cho phép điều chỉnh chiều cao thân xe theo năm cấp độ, với phạm vi thay đổi tổng cộng 90 mm, giúp xe thích ứng với nhiều điều kiện vận hành khác nhau.

Đặc biệt, mẫu SUV dài 5,19 m này được bổ sung hệ thống đánh lái bánh sau chủ động với góc điều chỉnh tối đa ±8 độ và chế độ lái kiểu cua. Nhờ đó, bán kính quay vòng tối thiểu được công bố ở mức 4,98 m, một con số đáng chú ý đối với mẫu SUV có kích thước lớn. Công nghệ đánh lái bánh sau không chỉ hỗ trợ xe linh hoạt hơn khi xoay trở trong không gian hẹp mà còn góp phần cải thiện độ ổn định khi chuyển làn hoặc vận hành ở tốc độ cao.

M8 2027 được trang bị hệ thống phanh với cùm phanh cố định 6 piston trên cấu hình tiêu chuẩn. Theo thông số công bố, xe có thể dừng lại từ tốc độ 100 km/h trong quãng đường 34,5 m, kết hợp hệ thống phanh dự phòng kép Bosch DPB+ESP10 thế hệ mới. Ngoài ra, mẫu SUV này còn sở hữu công nghệ Road Pre-aiming 2.0 có khả năng nhận diện các chướng ngại vật trên mặt đường như đá, ổ gà và gờ giảm tốc, từ đó điều chỉnh hệ thống treo trước nhằm cải thiện độ êm ái.

Hệ thống kiểm soát ổn định khi có gió ngang cũng được tích hợp để hỗ trợ duy trì quỹ đạo di chuyển trong điều kiện thời tiết bất lợi. Đáng chú ý, công nghệ giảm say xe 3.0 được nâng cấp với khả năng hạn chế cảm giác khó chịu khi vào cua, theo công bố có thể giảm tình trạng say xe trong các khúc cua tới 13%. Hệ thống dẫn động bốn bánh cũng hỗ trợ nhiều chế độ phân bổ lực kéo, bao gồm dẫn động một trục, dẫn động chéo và dẫn động ba bánh, nhằm thích ứng với những tình huống vận hành khác nhau.

- Video cận cảnh Aito M8 EV 2027. Nguồn: AutoWorld.