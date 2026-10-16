SUV hạng sang công suất 523 mã lực, siêu tiết kiệm xăng, giá hơn 1 tỷ đồng

Đây là phiên bản tiêu chuẩn mới của dòng SUV hybrid cắm điện Cadillac XT5 PHEV 2027, hướng đến khách hàng muốn sở hữu mẫu xe có hệ dẫn động bốn bánh toàn thời gian, khả năng vận hành mạnh mẽ và phạm vi di chuyển dài, nhưng vẫn tối ưu chi phí đầu tư ban đầu.

Cadillac XT5 PHEV 2027.

Dù được định vị thấp hơn hai phiên bản Pro và Pro Max, Cadillac XT5 PHEV Intelligent Hybrid AWD Air 2027 vẫn duy trì nhiều công nghệ đáng chú ý, bao gồm hệ truyền động hybrid cắm điện với hai mô-tơ điện, khả năng sạc nhanh 5C, chức năng cấp điện ngoài công suất 6 kW và hệ thống khung gầm điện tử chuyên dụng.

Cadillac XT5 PHEV Intelligent Hybrid AWD Air 2027 không có thay đổi đáng kể so với hai phiên bản Pro và Pro Max. Xe được bổ sung hai màu ngoại thất mới là trắng Phantom và cam Grand Canyon, nâng tổng số tùy chọn màu sơn lên năm, bên cạnh xám Manhattan, đen Obsidian và xám Eastern. Kích thước tổng thể của mẫu SUV này lần lượt là 4.888 mm chiều dài, 1.957 mm chiều rộng và 1.688 mm chiều cao, trong khi chiều dài cơ sở đạt 2.863 mm.

Khoang hành lý có dung tích tiêu chuẩn 612 lít và có thể mở rộng lên 1.548 lít khi gập hàng ghế thứ hai, đáp ứng nhu cầu sử dụng trong gia đình cũng như những chuyến đi dài. Bên trong cabin, Cadillac bổ sung hai phối màu nội thất Yellowstone Dawn và Silver Screen Flow, bên cạnh Midnight Shadow và Phantom of the Opera. Không gian nội thất tiếp tục được thiết kế theo hướng đề cao sự thoải mái, với ghế ngồi cỡ lớn theo phong cách ghế thư giãn và các công nghệ tương tác thông minh nhằm nâng cao trải nghiệm của người sử dụng.

Những khác biệt chính của phiên bản Air so với các bản cao hơn nằm ở trang bị và hệ thống hỗ trợ lái. Xe sử dụng bộ mâm 20 inch kết hợp lốp kích thước 235/55 R20. Hệ thống hỗ trợ lái Momenta R7 được loại bỏ, kéo theo sự điều chỉnh về phần cứng, gồm 5 camera, 12 radar siêu âm và 3 radar sóng milimét. Hệ thống điều hòa và kiểm soát khí hậu cũng được tinh giản, trong khi chip xử lý thông tin giải trí chuyển sang Qualcomm 8155.

Ngoài những thay đổi này, phiên bản Air vẫn duy trì nhiều trang bị tiện nghi và an toàn tương đương phiên bản Pro theo thông tin được công bố. Việc điều chỉnh cấu hình cho thấy Cadillac tập trung giảm giá bán bằng cách tinh giản một số công nghệ và trang bị nhất định, thay vì thay đổi thiết kế tổng thể hay hệ truyền động của xe.

Điểm đáng chú ý nhất trên Cadillac XT5 PHEV 2027 là hệ thống truyền động hybrid cắm điện được dùng chung trên cả ba phiên bản. Cấu hình này kết hợp động cơ xăng hybrid chuyên dụng tăng áp 1.5T với hai mô-tơ điện ở phía trước và phía sau, theo bố trí P1+P3+P4, đi cùng hộp số DHT hai cấp. Tổng công suất 523 mã lực, mô-men xoắn cực đại 740 Nm. Theo thông số do nhà sản xuất công bố, xe có khả năng tăng tốc từ 0 lên 100 km/h trong 4,8 giây, một con số đáng chú ý đối với mẫu SUV hybrid cắm điện phục vụ nhu cầu sử dụng hằng ngày.

Cung cấp năng lượng cho hệ thống điện là bộ pin lithium ba thành phần dung lượng 35,5 kWh do AutoNeng cung cấp, hỗ trợ công nghệ sạc nhanh 5C. Cadillac XT5 PHEV 2027 có phạm vi di chuyển thuần điện đạt 215 km theo tiêu chuẩn CLTC. Khi bình xăng đầy và pin được sạc đầy, tổng phạm vi di chuyển kết hợp được công bố ở mức 1.360 km. Mức tiêu thụ nhiên liệu kết hợp theo tiêu chuẩn WLTC là 0,61 lít/100 km, trong khi mức tiêu thụ khi pin cạn đạt 6,05 lít/100 km.

Xe sử dụng được xăng RON 92, góp phần tăng tính linh hoạt trong quá trình sử dụng. Về khả năng nạp năng lượng, hệ thống sạc nhanh 5C cho phép sạc pin từ 30% lên 80% trong khoảng 15 phút theo thông số của nhà sản xuất. Ngoài ra, chức năng cấp điện ngoài công suất 6 kW cho phép xe cung cấp điện cho các thiết bị tương thích khi cần thiết.

Bên cạnh hệ truyền động, Cadillac XT5 PHEV 2027 còn được trang bị khung gầm Hummingbird điện, hệ thống treo điều khiển điện tử RTD thế hệ thứ hai và hệ dẫn động bốn bánh điện tử thông minh. Hệ thống phanh sử dụng cùm phanh Brembo sáu piston được tinh chỉnh riêng, tương tự công nghệ trang bị trên Cadillac Escalade.

- Video cận cảnh Cadillac XT5 PHEV 2027. Nguồn: Vision Effect TV.