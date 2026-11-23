So với phiên bản tiền nhiệm, mẫu SUV hạng sang cỡ lớn của BMW không chỉ được điều chỉnh giá bán mà còn bổ sung hàng loạt trang bị an toàn, tiện nghi và công nghệ mới. Đáng chú ý, danh mục sản phẩm được tinh giản xuống còn hai cấu hình, trong khi phiên bản BMW X7 thế hệ hoàn toàn mới dự kiến bắt đầu được sản xuất vào cuối năm 2027. Vì vậy, đợt nâng cấp của BMW X7 2027 được xem là bước hoàn thiện đáng kể dành cho thế hệ hiện tại trước khi chuyển sang thế hệ mới.

BMW X7 2027.

Cụ thể, phiên bản BMW X7 xDrive40i Leading Luxury Package 7 chỗ có giá bán tăng từ 795.000 Nhân dân tệ lên 928.000 Nhân dân tệ. Mức điều chỉnh này đi kèm với danh sách trang bị được bổ sung đáng kể, đặc biệt ở nhóm công nghệ hỗ trợ lái xe và tiện nghi dành cho hành khách.

Những tính năng an toàn chủ động mới bao gồm hệ thống kiểm soát hành trình thích ứng có khả năng hoạt động ở mọi dải tốc độ, cảnh báo chệch làn đường, hỗ trợ giữ làn, hỗ trợ căn giữa làn đường, nhận diện biển báo giao thông và hỗ trợ chuyển làn. Đây là những công nghệ giúp nâng cao khả năng kiểm soát phương tiện, đồng thời giảm áp lực cho người lái khi di chuyển trong điều kiện giao thông đông đúc hoặc trên những hành trình dài.

Không gian nội thất của BMW X7 xDrive40i Leading Luxury Package 7 chỗ cũng được nâng cấp với nhiều trang bị hướng đến trải nghiệm cao cấp. Xe có hệ thống cửa hít đóng êm, kết nối mạng 5G, vô-lăng tích hợp chức năng sưởi và màn hình hiển thị thông tin trên kính chắn gió HUD.

Đặc biệt, hàng ghế trước được bổ sung chức năng massage, trong khi hàng ghế thứ hai có sưởi, mang lại sự thoải mái cho cả người lái lẫn hành khách. Một chi tiết đáng chú ý khác là khu vực giá đỡ cốc được tích hợp khả năng sưởi và làm mát, giúp duy trì nhiệt độ đồ uống theo nhu cầu sử dụng.

Trong khi đó, phiên bản BMW X7 xDrive40i M Sport Package 6 chỗ năm 2027 có giá bán tăng từ 1.008.000 Nhân dân tệ lên 1.128.000 Nhân dân tệ. So với cấu hình trước đây, phiên bản này được bổ sung gói trang bị ngoại thất thể thao, giúp tăng vẻ mạnh mẽ và cá tính cho mẫu SUV hạng sang cỡ lớn.

Bên cạnh đó, xe còn có hệ thống lái chủ động tích hợp, kết nối mạng 5G và hệ thống tạo hương thơm trong khoang cabin. Những trang bị này hướng đến nhóm khách hàng đề cao trải nghiệm cá nhân hóa, sự tiện nghi và phong cách thể thao trên một mẫu SUV cao cấp.

Việc BMW loại bỏ phiên bản xDrive40i M Sport Package 7 chỗ cũng là thay đổi đáng chú ý trong danh mục sản phẩm năm 2027. Thay vì duy trì nhiều cấu hình tương đối gần nhau, hãng tập trung vào hai phiên bản với định hướng sử dụng khác biệt. Trong đó, bản Leading Luxury Package 7 chỗ hướng đến những khách hàng cần không gian rộng rãi và khả năng chuyên chở nhiều hành khách, còn bản M Sport Package 6 chỗ tập trung vào phong cách thể thao và trải nghiệm tiện nghi cao cấp cho từng vị trí ngồi.

Về khả năng vận hành, BMW X7 2027 tiếp tục sử dụng động cơ xăng 6 xi lanh tăng áp dung tích 3 lít kết hợp hệ thống hybrid nhẹ 48V. Khối động cơ này sản sinh công suất tối đa 381 mã lực, đi kèm hộp số tự động 8 cấp. Nhờ đó, mẫu SUV hạng sang cỡ lớn có thể tăng tốc từ 0-100 km/h trong 5,8 giây. Mức tiêu thụ nhiên liệu kết hợp theo tiêu chuẩn WLTC được công bố ở mức 10,4 lít/100 km.

Hệ thống hybrid nhẹ 48V đóng vai trò hỗ trợ động cơ đốt trong trong quá trình vận hành, góp phần cải thiện hiệu suất và tối ưu khả năng tiết kiệm nhiên liệu. Việc tiếp tục sử dụng động cơ 3.0L tăng áp kết hợp hộp số tự động 8 cấp.