Mẫu SUV này hiện đã mở chương trình đặt trước tại Trung Quốc với giá khởi điểm 309.800 Nhân dân tệ (tương đương 1,203 tỷ đồng) cho phiên bản Max và 349.800 Nhân dân tệ (1,358 tỷ đồng) cho phiên bản Ultra. Theo kế hoạch, Aito M7 2027 sẽ chính thức ra mắt thị trường vào ngày 15/12.

Aito M7 2027.

Ở ngoại thất, Aito M7 2027 được bổ sung hai màu sơn mới gồm xanh ngọc lục bảo và vàng ấm, đồng thời có thêm các tùy chọn mâm xe Star Blade 20 inch, Star Engine 21 inch và Obsidian Sport 21 inch. Một trong những điểm mới đáng chú ý là hệ thống cửa điện, hỗ trợ nhiều phương thức đóng mở khác nhau như điều khiển bằng giọng nói, cử chỉ và thao tác trên cửa sổ trượt. Những thay đổi này giúp mẫu SUV có thêm lựa chọn cá nhân hóa, đồng thời tăng tính tiện dụng trong quá trình sử dụng hằng ngày.

Khoang nội thất cũng được làm mới với ba phối màu hai tông gồm nâu Truffle, nâu Gravel và trắng Moon. Bảng điều khiển cửa được thiết kế lại, tích hợp những chi tiết lấy cảm hứng từ hình ảnh núi non, trong khi ghế ngồi hai tông màu và trần xe bọc da lộn góp phần nâng cao cảm giác sang trọng. Gương chiếu hậu tích hợp công nghệ truyền phát video cũng được tối ưu, với độ phân giải có thể đạt 8 megapixel.

Hệ thống thông tin giải trí được bổ sung giao diện điều khiển 3D, hình nền thú cưng và kiểu hiển thị dạng thẻ mới trên màn hình phía hành khách. Đáng chú ý, tính năng điều khiển giọng nói theo hướng cho phép người dùng chỉ tay vào khu vực cần thao tác, chẳng hạn hướng ngón tay về phía cửa sổ để kích hoạt lệnh mở.

Aito M7 2027 còn được trang bị cảm biến UWB mới, có khả năng phát hiện sự hiện diện của sinh vật bên trong cả khoang cabin lẫn khoang hành lý. Bảng đồng hồ kỹ thuật số được nâng cấp lên màn hình 12,3 inch, kết hợp với màn hình phía hành khách nhằm cải thiện khả năng hiển thị thông tin và trải nghiệm giải trí. Nhà sản xuất cũng bổ sung các chi tiết khóa từ tính và giao diện ren trong cabin.

Về tiện nghi, cả hai ghế trước đều hỗ trợ kích hoạt chế độ không trọng lực chỉ bằng một lần chạm. Đệm ghế, tựa lưng, tựa đầu và bệ đỡ chân được mở rộng, kéo dài nhằm tăng diện tích tiếp xúc và cải thiện sự thoải mái cho người ngồi. Dung tích khoang hành lý phía trước được nâng lên 206 lít.

Với phiên bản 5 chỗ, hàng ghế thứ hai có thể ngả và tích hợp các chức năng massage, thông gió, sưởi ấm. Trong khi đó, phiên bản 6 chỗ được bổ sung tựa lưng hàng ghế thứ ba chỉnh điện, hỗ trợ gập và mở chỉ bằng một thao tác. Hệ thống âm thanh toàn xe cũng được nâng cấp lên 25 loa cao cấp Huawei Sound đi kèm tủ lạnh điện vận hành yên tĩnh với khả năng kiểm soát nhiệt độ chính xác.

Một trong những nâng cấp quan trọng nhất trên Aito M7 2027 nằm ở công nghệ hỗ trợ lái. Mẫu SUV này sử dụng hệ thống Huawei Qiankun ADS 5, kết hợp LiDAR hình ảnh quang học kép 896 dòng với LiDAR trạng thái rắn độ chính xác cao. Tổng cộng, xe được trang bị bốn cảm biến LiDAR, với phần cứng được định hướng phục vụ kiến trúc lái tự động cấp độ L3 trong tương lai.

Hệ thống này còn có tính năng hỗ trợ đưa xe ra khỏi vị trí đỗ bằng cử chỉ, đặc biệt hữu ích khi phương tiện nằm trong những không gian chật hẹp. Bên cạnh đó, hệ thống tránh va chạm toàn diện 5.0 được giới thiệu với khả năng hỗ trợ bảo vệ trong nhiều tình huống vận hành khác nhau.

Ở khía cạnh vận hành, toàn bộ dòng Aito M7 2027 được nâng cấp lên kiến trúc điện áp cao 800V và nền tảng pin Huawei Giant Whale. Xe tiếp tục cung cấp hai lựa chọn hệ truyền động gồm thuần điện và mở rộng phạm vi hoạt động. Đối với phiên bản thuần điện, mẫu SUV sử dụng bộ pin Huawei Giant Whale dung lượng 100 kWh, kết hợp hệ thống hai mô-tơ điện. Tùy cấu hình, công suất tối đa của các mô-tơ lần lượt là 218 và 309 mã lực. Phạm vi hoạt động theo tiêu chuẩn CLTC đạt tối đa 715 km đối với phiên bản dẫn động hai bánh và 661 km đối với phiên bản dẫn động bốn bánh.

Trong khi đó, phiên bản mở rộng phạm vi hoạt động sử dụng bộ pin Huawei Giant Whale dung lượng 56 kWh và động cơ xăng 4 xi lanh tăng áp 1,5 lít đóng vai trò máy phát điện. Mô-tơ điện trên phiên bản này có công suất tối đa 160 mã lực, trong khi hệ thống hai mô-tơ điện cung cấp công suất tối đa 231 hoặc 309 mã lực tùy cấu hình.

Phiên bản 5 chỗ dẫn động bốn bánh đạt phạm vi hoạt động kết hợp theo chuẩn CLTC tối đa 1.405 km, trong đó quãng đường di chuyển thuần điện là 330 km. Với phiên bản 6 chỗ dẫn động bốn bánh, phạm vi hoạt động kết hợp đạt 1.230 km và phạm vi thuần điện vẫn ở mức 330 km. Xe hỗ trợ sạc pin từ 30% lên 80% trong 15 phút.

Ngoài những nâng cấp về pin và hệ truyền động, Aito M7 2027 còn sử dụng nền tảng Touring mới, với phần cứng và phần mềm được tinh chỉnh đồng bộ nhằm cải thiện độ ổn định khi vận hành. Sự kết hợp giữa kiến trúc điện áp cao 800V, pin dung lượng lớn, công nghệ hỗ trợ lái Huawei Qiankun ADS 5 cùng danh sách tiện nghi phong phú giúp mẫu SUV này tăng sức cạnh tranh trong phân khúc xe điện và xe mở rộng phạm vi hoạt động tại Trung Quốc.