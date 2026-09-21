SUV hạng D siêu tiết kiệm xăng, nội thất tiện nghi, giá từ 535 triệu đồng

Roewe Jiayue 07 2027 mang diện mạo hoàn toàn mới so với các sản phẩm trước đây của thương hiệu. Phần đầu xe nổi bật với lưới tản nhiệt khép kín kết hợp cụm đèn pha dạng chuỗi sao kéo dài theo chiều ngang, tạo hiệu ứng nhận diện đặc trưng. Theo Roewe, khu vực đầu xe được tạo hình với gần 3.000 chi tiết đèn hình ngôi sao dập nổi, đồng thời hệ thống cửa gió lưới tản nhiệt chủ động được trang bị tiêu chuẩn nhằm hỗ trợ tối ưu khí động học và hiệu quả vận hành.

Roewe Jiayue 07 2027.

Một trong những điểm nhấn công nghệ đáng chú ý nhất trên Jiayue 07 là mô-đun lidar được đặt trên nóc xe. Hệ thống này kết hợp phần cứng chuyên dụng Xheart X7 của Xinxin Navigation với mô hình thế giới Momenta R7, tạo thành nền tảng hỗ trợ lái có khả năng nhận diện và phân tích môi trường giao thông theo thời gian thực. Thay vì chỉ phát hiện vật thể phía trước, hệ thống còn có khả năng phân tích mối quan hệ giữa phương tiện, người đi bộ và kết cấu đường để dự đoán những tình huống có thể xảy ra tiếp theo.

Theo Roewe, công nghệ Momenta R7 được phát triển để xử lý những tình huống giao thông phức tạp thường gặp tại các đô thị Trung Quốc, chẳng hạn khu vực đông người và xe cộ quanh bệnh viện, vòng xuyến nhiều nhánh, giao lộ sáu hướng hoặc những tuyến đường nhỏ và hẹp. Hệ thống có thể nhận diện phương tiện cơ giới, xe hai bánh, người đi bộ và chướng ngại vật, đồng thời dự đoán quỹ đạo chuyển động nhằm chủ động giảm tốc, dừng xe hoặc chuyển hướng khi phát hiện nguy cơ.

Khả năng dự đoán tình huống cũng được ứng dụng trong những trường hợp bất ngờ như xe hai bánh đột ngột lao ra vào ban đêm hoặc một vật thể rơi xuống và lăn vào làn đường. Thay vì chỉ phản ứng sau khi vật thể xuất hiện trong vùng nguy hiểm, hệ thống Momenta R7 hướng tới khả năng phân tích xu hướng chuyển động để đưa ra phản ứng sớm hơn. Hệ thống hỗ trợ đỗ xe cũng được thiết kế để xử lý nhiều không gian phức tạp, trong đó có khả năng thực hiện thao tác đỗ vuông góc trong không gian hẹp với khoảng cách một bên chỉ khoảng 20 cm và thích ứng với hơn 300 loại tình huống đỗ xe.

Nhìn từ bên hông, Roewe Jiayue 07 sở hữu tay nắm cửa bán ẩn, bộ mâm đa chấu và đường viền crôm quanh khu vực cửa kính. Phần đuôi xe sử dụng cụm đèn hậu kéo dài liền mạch, trong khi logo Roewe được đặt phía trên, tạo điểm nhấn cho thiết kế tổng thể. Mẫu SUV có chiều dài 4.900 mm, rộng 1.910 mm và cao 1.745 mm hoặc 1.753 mm tùy cấu hình, với chiều dài cơ sở 2.908 mm. Xe được cung cấp 6 màu ngoại thất gồm tím long pha lê, xám mã não, xanh sapphire, đen chân tây, trắng kim cương và xanh ngọc lục bảo.

Không gian nội thất của Roewe Jiayue 07 2027 được thiết kế theo hướng hiện đại với bảng điều khiển dạng bao quanh, cụm đồng hồ LCD tích hợp và màn hình trung tâm 15,6 inch dạng nổi. Các chi tiết trang trí mạ crôm được sử dụng để tăng cảm giác cao cấp. Một trong những trang bị đáng chú ý là hệ thống đèn nội thất AI có khả năng tương tác với các hoạt động bên trong xe, hướng tới trải nghiệm chiếu sáng có tính tương tác và cá nhân hóa cao.

Hành khách phía sau có màn hình giải trí 15,6 inch có thể điều chỉnh góc tới 110 độ, hỗ trợ chia vùng giải trí, chuyển đổi giao diện bằng một thao tác và phản chiếu màn hình không dây. Hệ thống điều khiển bằng giọng nói được phát triển trong khuôn khổ hợp tác giữa Roewe và Volcano Engine, tích hợp khả năng AI gốc nhằm nhận diện ý định của người dùng, xử lý yêu cầu và điều khiển các chức năng tương ứng trên xe. Màn hình phía sau cũng được chứng nhận TÜV Rheinland về khả năng lọc ánh sáng xanh. Đáng chú ý, hệ thống âm thanh 18+2 loa được trang bị tiêu chuẩn trên toàn bộ các phiên bản.

Roewe cũng tập trung đáng kể vào sự thoải mái của hành khách. Hai ghế trước có thiết kế không trọng lực, hỗ trợ điều chỉnh nhiều hướng ở phần chân và tích hợp massage 16 điểm cùng chức năng sưởi. Ghế hành khách phía trước còn được trang bị khu vực trang điểm tích hợp cùng hệ thống đèn chiếu sáng dịu, trong khi hàng ghế sau có thể điều chỉnh điện tới 143 độ và hỗ trợ cả sưởi ấm lẫn thông gió.

Một trang bị khá đặc biệt khác là hệ thống làm đá nhanh kết hợp tủ lạnh đa năng sử dụng công nghệ AI và cấu trúc máy nén kết hợp bán dẫn. Thiết bị có dung tích 7,5 lít, hỗ trợ kiểm soát nhiệt độ trong khoảng từ -6 đến 50 độ C, làm lạnh không đóng tuyết, khử mùi và khử trùng bằng plasma PST+. Hệ thống cũng có chức năng nhắc nhở vệ sinh bằng AI và có thể tạo đá nhanh trong khoảng 10 phút, đồng thời hỗ trợ tự động tách đá chỉ bằng một nút bấm.

Không gian chứa đồ của Jiayue 07 cũng được thiết kế phù hợp với nhu cầu sử dụng gia đình. Khoang hành lý phía sau có dung tích tiêu chuẩn 834 lít, đủ chỗ cho khoảng 10 vali kích thước 20 inch. Bên dưới sàn cốp còn có một khoang chứa đồ riêng dung tích 81 lít, có thể chứa thêm một vali 20 inch. Tổng dung tích chứa đồ đạt khoảng 915 lít.

Về vận hành, Roewe Jiayue 07 2027 sử dụng hệ truyền động hybrid sạc ngoài dạng mở rộng phạm vi với động cơ xăng 4 xi lanh dung tích 1,5 lít đóng vai trò bộ mở rộng phạm vi. Mô-tơ điện đạt công suất cực đại 220 mã lực. Toàn bộ các phiên bản đều sử dụng pin do CATL cung cấp với hai lựa chọn dung lượng 32,6 kWh và 44,2 kWh.

Phiên bản sử dụng bộ pin 32,6 kWh có phạm vi hoạt động thuần điện theo tiêu chuẩn CLTC đạt 220 km, trong khi mức tiêu thụ nhiên liệu kết hợp theo WLTC là 5,29 lít/100 km. Với bộ pin lớn hơn 44,2 kWh, phạm vi hoạt động thuần điện tăng lên 320 km. Đặc biệt, phạm vi hoạt động kết hợp theo CLTC đạt tới 1.480 km, trong khi mức tiêu thụ nhiên liệu kết hợp theo WLTC giảm xuống còn 4,97 lít/100 km.

Phiên bản pin 44,2 kWh cũng hỗ trợ sạc nhanh, cho phép nâng dung lượng pin từ 30% lên 80% trong khoảng 15 phút. Với phạm vi thuần điện lên tới 320 km và khả năng vận hành kết hợp 1.480 km, Roewe Jiayue 07 hướng đến việc giảm đáng kể nhu cầu dừng sạc hoặc tiếp nhiên liệu trong những hành trình dài.

- Video cận cảnh Roewe Jiayue 07 2027. Nguồn: New Cars Technology.