SUV hạng D Nissan động cơ PHEV, di chuyển thuần điện 320km, giá từ 500 triệu đồng

Được phát triển trên nền tảng hybrid Nissan AI Cloud-Power, Nissan NX7 PHEV 2027 gây chú ý với phạm vi di chuyển thuần điện lên tới 320 km và tổng phạm vi hoạt động kết hợp đạt 1.666 km theo tiêu chuẩn CLTC. Nissan NX7 có ba phiên bản, giá bán trước dao động từ 129.900-149.900 Nhân dân tệ (tương đương 500,88-578,00 triệu đồng).

Nissan NX7 PHEV 2027.

Về thiết kế, Nissan NX7 2027 tiếp tục phát triển ngôn ngữ tạo hình thuộc dòng sản phẩm N của thương hiệu Nhật Bản, kết hợp phong cách hiện đại với những chi tiết hướng đến hiệu quả khí động học. Phần đầu xe nổi bật với cụm đèn pha thiết kế tách rời, đi kèm logo Nissan phát sáng ở vị trí trung tâm. Hai bên cản trước được bố trí các khe hút gió có thiết kế tối ưu luồng không khí, góp phần tạo nên diện mạo thể thao và hiện đại.

Mẫu SUV hạng D này sở hữu kích thước lần lượt là 4.785 x 1.920 x 1.660 mm, chiều dài cơ sở đạt 2.815 mm. Đây là những thông số cho thấy NX7 có không gian tương đối rộng rãi, phù hợp với nhu cầu sử dụng gia đình. Thân xe được thiết kế với tay nắm cửa bán ẩn nhằm tăng tính liền mạch, trong khi khách hàng có thể lựa chọn bộ mâm hợp kim kích thước 18 hoặc 19 inch tùy phiên bản.

Một trong những điểm đáng chú ý trên Nissan NX7 PHEV 2027 là gói công nghệ hỗ trợ lái xe thông minh, bao gồm cảm biến LiDAR được tích hợp trên nóc xe và giải pháp phần mềm Momenta R7. Hệ thống này hỗ trợ tính năng dẫn đường tự động trong đô thị NOA, cho phép xe xử lý nhiều tình huống giao thông phức tạp như di chuyển trong điều kiện ùn tắc, điều hướng tại các nút giao và tự động lựa chọn lộ trình phù hợp trong môi trường đô thị.

Việc kết hợp LiDAR với các công nghệ nhận diện và xử lý dữ liệu được kỳ vọng giúp NX7 nâng cao khả năng quan sát môi trường xung quanh, hỗ trợ người lái trong quá trình di chuyển. Đây cũng là trang bị quan trọng giúp mẫu SUV hybrid của Nissan tăng sức cạnh tranh trước những đối thủ Trung Quốc đang đẩy mạnh ứng dụng công nghệ lái xe thông minh.

Không gian nội thất của Nissan NX7 được thiết kế theo phong cách khoang lái bao quanh, tập trung vào trải nghiệm số hóa và sự tiện nghi cho hành khách. Trung tâm bảng táp-lô là màn hình giải trí độ phân giải 3K, kích thước 17,3 inch, kết hợp với cụm đồng hồ LCD kỹ thuật số và hệ thống màn hình hiển thị thông tin trên kính lái AR-HUD có kích thước hiển thị 55 inch. Xe sử dụng chip Qualcomm Snapdragon 8295P, kết hợp hệ điều hành Nissan OS 3.0 được phát triển với sự hợp tác của iFlytek.

Hệ thống này hỗ trợ tương tác bằng giọng nói nâng cao, nhận diện khuôn mặt và các thiết lập cá nhân hóa, qua đó mang lại trải nghiệm sử dụng hiện đại hơn cho người lái cũng như hành khách. Việc trang bị nền tảng xử lý mạnh mẽ cũng cho thấy Nissan đang chú trọng nâng cấp khả năng kết nối và giải trí trên các dòng xe dành riêng cho thị trường Trung Quốc.

Đáng chú ý, Nissan NX7 PHEV được trang bị hệ thống ghế ngồi mang tên AI Zero-Pressure Cloud Blanket, sử dụng cảm biến kết hợp các đệm khí để tự động điều chỉnh theo cơ thể người sử dụng. Cả bốn vị trí ghế đều có chức năng sưởi ấm, thông gió và massage 12 điểm theo phong cách SPA, mang đến trải nghiệm tiện nghi cho toàn bộ hành khách thay vì chỉ tập trung vào hàng ghế trước.

Ghế trước còn có khả năng ngả gần như hoàn toàn, tạo tư thế nghỉ ngơi tương tự giường nằm, phù hợp khi dừng chân trong những hành trình dài. Bên cạnh đó, xe được trang bị tủ lạnh mini dung tích 6,33 lít, đáp ứng nhu cầu bảo quản đồ uống và thực phẩm. Khả năng chứa hành lý cũng là một ưu điểm đáng chú ý khi khoang hành lý hai lớp có dung tích tiêu chuẩn 783 lít và có thể mở rộng lên tới 1.878 lít khi cần thiết.

NX7 2027 sử dụng cấu hình hybrid cắm điện PHEV, kết hợp động cơ xăng hút khí tự nhiên dung tích 1.5L với mô-tơ điện. Động cơ xăng được thiết kế chuyên biệt để hoạt động trong hệ thống hybrid, sản sinh công suất tối đa 98 mã lực, trong khi mô-tơ điện đạt công suất 230 mã lực. Đáng chú ý, cả ba phiên bản của xe đều được trang bị tiêu chuẩn bộ pin lithium sắt photphat (LFP) dung lượng 40,9 kWh do CATL cung cấp.

Theo công bố của nhà sản xuất, Nissan NX7 có thể di chuyển thuần điện tối đa 320 km sau mỗi lần sạc đầy theo tiêu chuẩn CLTC, tương đương khoảng 259 km theo tiêu chuẩn WLTP. Khi kết hợp cả động cơ xăng và mô-tơ điện, tổng phạm vi hoạt động của xe đạt 1.666 km theo CLTC, tương đương khoảng 1.349 km theo WLTP.

- Video cận cảnh Nissan NX7 2027. Nguồn: Vision Effect TV.