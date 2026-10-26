SUV hạng D mạnh 408 mã lực, di chuyển 220km không cần đổ xăng, giá hơn 580 triệu đồng

Về thiết kế, Jetour Shanhai L7 Plus 2027 tiếp tục duy trì phong cách của phiên bản hiện hành, kết hợp những chi tiết tạo hình hiện đại nhằm tăng khả năng nhận diện. Phần đầu xe nổi bật với lưới tản nhiệt kín và hốc hút gió hình thang phía dưới, mang đến diện mạo thể thao.

Jetour Shanhai L7 Plus 2027.

Trong khi đó, cụm đèn hậu LED thiết kế liền mạch theo dạng vòng sao, kết hợp các đường viền hình chữ J ở hai bên, tạo điểm nhấn riêng cho phần đuôi xe. Nhìn từ bên hông, mẫu SUV hạng D này sử dụng tay nắm cửa bán ẩn cùng bộ mâm đa chấu, góp phần tăng vẻ tinh tế và hiện đại.

Jetour Shanhai L7 Plus 2027 có kích thước dài 4.810 mm, rộng 1.930 mm và cao 1.705 mm, chiều dài cơ sở đạt 2.820 mm. Các thông số này đưa Shanhai L7 Plus vào nhóm SUV cỡ trung, với không gian cabin được kỳ vọng đáp ứng nhu cầu sử dụng của gia đình.

Bên trong, khoang nội thất sử dụng nhiều vật liệu mềm nhằm tạo cảm giác thoải mái, đồng thời tập trung vào trải nghiệm công nghệ với màn hình LCD 10,25 inch phía sau vô-lăng và màn hình giải trí trung tâm 15,6 inch dạng hoa hướng dương. Màn hình trung tâm có thể xoay 10 độ sang trái hoặc phải, cho phép điều chỉnh hướng hiển thị phù hợp với từng tình huống sử dụng, từ dẫn đường đến giải trí đa phương tiện.

Hệ thống thông tin giải trí của Jetour Shanhai L7 Plus 2027 vận hành trên nền tảng Tour OS 3.2, sử dụng chip Qualcomm SA8255, kết hợp RAM 24 GB và bộ nhớ trong 256 GB. Xe tích hợp mô hình trí tuệ nhân tạo iFlytek Xinghuo, hỗ trợ tương tác giọng nói bốn vùng, qua đó cho phép người dùng điều khiển các chức năng trong cabin bằng giọng nói thuận tiện hơn. Hệ thống âm thanh Boya Zhiyin với 12 loa cũng được trang bị nhằm nâng cao trải nghiệm giải trí cho người ngồi trong xe.

Một trong những điểm đáng chú ý trên Jetour Shanhai L7 Plus 2027 là gói hỗ trợ lái xe thông minh Falcon 700 dành cho phiên bản có LiDAR. Hệ thống sử dụng tổng cộng 27 cảm biến, bao gồm một cảm biến LiDAR, ba radar sóng milimét, 11 camera và 12 radar siêu âm.

Bộ xử lý hỗ trợ lái xe thông minh Qualcomm 8650 có năng lực tính toán 200 TOPS, tạo nền tảng cho các tính năng hỗ trợ lái nâng cao. Theo thông tin công bố, hệ thống hỗ trợ dẫn đường NOA trên đường cao tốc, NOA trong đô thị và chức năng đỗ xe nhiều tầng có khả năng ghi nhớ. Tuy nhiên, một số tính năng dự kiến chỉ được kích hoạt sau đợt cập nhật phần mềm OTA vào quý IV.

Bên cạnh các tính năng hỗ trợ di chuyển, xe còn được trang bị một số công nghệ an toàn chủ động như phanh khẩn cấp ở tốc độ thấp MEB và hệ thống đánh lái khẩn cấp tự động AES. Ngoài ra, chức năng MAA được giới thiệu nhằm hạn chế tình huống người lái vô tình đạp nhầm chân ga. Những trang bị này hướng đến việc giảm thiểu nguy cơ va chạm trong các tình huống giao thông khác nhau, dù khả năng hoạt động thực tế còn phụ thuộc vào điều kiện đường sá, môi trường và giới hạn của từng hệ thống.

Shanhai L7 Plus 2027 sử dụng hệ truyền động hybrid cắm sạc Kunpeng Super Hybrid C-DM 6.0 với hai cấu hình động cơ. Phiên bản đầu tiên kết hợp động cơ hybrid tăng áp 1.5TGDI, có công suất tối đa 156 mã lực và mô-men xoắn cực đại 220 Nm. Động cơ này đạt hiệu suất nhiệt 45,79%, trong khi tổng công suất của hệ truyền động đạt 408 mã lực và mô-men xoắn cực đại 500 Nm.

Cấu hình còn lại sử dụng động cơ hybrid chuyên dụng 1.5L hút khí tự nhiên, cho công suất tối đa 111 mã lực và mô-men xoắn cực đại 137 Nm, với hiệu suất nhiệt được công bố ở mức 46,09%. Khi kết hợp với mô-tơ điện, hệ truyền động này đạt tổng công suất 363 mã lực và mô-men xoắn cực đại 417 Nm.

Cả hai cấu hình đều sử dụng bộ pin dung lượng 32,66 kWh, cho phép xe di chuyển thuần điện tối đa 220 km theo điều kiện thử nghiệm được công bố. Bình nhiên liệu có dung tích 70 lít, giúp phạm vi hoạt động kết hợp đạt 1.700 km theo chu trình CLTC. Jetour cho biết, xe hỗ trợ sạc nhanh DC, cho phép sạc pin từ 30% lên 80% trong khoảng 20 phút. Xe cũng có chức năng cấp điện ra ngoài với công suất 6,6 kW và ổ cắm điện 220 V bên trong cabin, phục vụ việc sử dụng các thiết bị điện khi cần thiết.