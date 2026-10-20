SUV hạng D công suất 374 mã lực, siêu tiết kiệm xăng, giá hơn 540 triệu đồng

Changan Qiyuan Q07 Tian Shu Navigator 2027 cơ bản vẫn duy trì phong cách thiết kế của đời cũ. Phần đầu xe nổi bật với cụm đèn pha tách rời kết hợp dải đèn LED hình vòng sao, tạo diện mạo dễ nhận diện. Lưới tản nhiệt phía trước được thiết kế kín, đi cùng những đường gân nổi trên nắp ca-pô nhằm tăng vẻ khỏe khoắn và cơ bắp cho mẫu SUV.

Changan Qiyuan Q07 Tian Shu Navigator 2027.

Đáng chú ý, hãng bổ sung tùy chọn màu tím sao cho cả ngoại thất và nội thất, mang đến thêm lựa chọn cá nhân hóa cho khách hàng. Nhìn từ bên hông, xe có đường mái tương đối phẳng, góp phần tạo cảm giác không gian trần rộng rãi. Phía sau là cụm đèn hậu nối liền với thiết kế nhiều lớp ở hai bên, kết hợp đèn phanh trên cao gồm hai phần, giúp tăng khả năng nhận diện khi xe di chuyển trên đường.

Một trong những điểm nhấn quan trọng của Changan Qiyuan Q07 Tian Shu Navigator Edition 2027 là hệ thống hỗ trợ lái thông minh được trang bị tiêu chuẩn trên cả 4 phiên bản. Hệ thống cảm biến đa chiều của xe bao gồm một cảm biến lidar, 3 radar sóng milimét, 11 camera độ nét cao và 12 radar siêu âm. Cấu hình này kết hợp chip Horizon Journey 6M có năng lực tính toán 128 Tops cùng kiến trúc SDA Tian Shu, tạo nền tảng cho hệ thống hỗ trợ lái Tianshu Navigator Pro.

Bên cạnh đó, mẫu SUV hybrid còn được trang bị tiêu chuẩn hệ thống treo thông minh CDC và hệ thống điều khiển mô-men xoắn động IDTC. Theo thông tin từ hãng, những công nghệ này giúp cải thiện 10% khả năng chống lật khi vào cua và tăng 15% hiệu suất bám đường của hệ thống treo phía sau, qua đó hướng đến khả năng vận hành ổn định hơn trong nhiều điều kiện di chuyển.

Khoang nội thất của Qiyuan Q07 Tian Shu Navigator 2027 tiếp tục theo đuổi phong cách tối giản, với vô-lăng đa chức năng ba chấu và màn hình trung tâm kích thước 15,4 inch. Các đường nét thẳng trên bảng táp-lô tạo cảm giác gọn gàng, hiện đại và trang nhã.

Về công nghệ, xe sử dụng hệ điều hành Tianyu OS, kết hợp mô hình trí tuệ nhân tạo Tianshu hỗ trợ tương tác bằng giọng nói thông minh trong nhiều tình huống sử dụng. Theo thông tin được công bố, hệ thống còn tích hợp sẵn 10 kịch bản sử dụng trong xe và cho phép người dùng tùy chỉnh theo nhu cầu cá nhân, góp phần nâng cao sự tiện lợi trong quá trình vận hành.

Qiyuan Q07 Tian Shu Navigator Edition 2027 sử dụng hệ truyền động hybrid cắm điện Blue Whale của Changan, kết hợp bộ truyền động DHT tích hợp thế hệ thứ hai. Tùy từng phiên bản, xe được trang bị động cơ xăng 4 xi lanh tăng áp dung tích 1,5 lít hoặc động cơ xăng 4 xi lanh hút khí tự nhiên dung tích 1,5 lít, với tổng công suất hệ thống lần lượt đạt 374 và 322 mã lực.

Mẫu xe SUV hạng D này được trang bị tiêu chuẩn pin CATL cùng công nghệ pin Golden Bell, cho phạm vi di chuyển thuần điện theo chu trình CLTC đạt 215 km. Khi kết hợp động cơ xăng và mô-tơ điện, phạm vi hoạt động tổng thể được công bố vượt 1.400 km. Mức tiêu thụ nhiên liệu theo tiêu chuẩn NEDC khi pin cạn là 3,9 lít/100 km, cho thấy mẫu xe hướng đến khả năng tiết kiệm nhiên liệu trong quá trình sử dụng. Ngoài ra, công nghệ sạc nhanh 3C cho phép nạp pin từ 30% lên 80% trong khoảng 15 phút, giúp rút ngắn thời gian chờ sạc và tăng tính linh hoạt khi di chuyển đường dài.