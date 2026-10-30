SUV hạng D công suất 249 mã lực, trang bị ấn tượng, giá chưa tới 600 triệu đồng

Xpeng Mona L05 2027 theo đuổi phong cách thân xe rộng, gầm thấp và các đường nét tạo hình hướng đến vẻ ngoài hiện đại, năng động. Phần đầu xe sử dụng cụm đèn pha lấy cảm hứng từ hình dáng phi thuyền, kết hợp lưới tản nhiệt hút gió chủ động AGS bố trí ở khu vực cản trước. Một điểm đáng chú ý là khoang hành lý phía trước có dung tích 102 lít, bổ sung không gian chứa đồ bên cạnh cốp sau.

Xpeng Mona L05 2027.

Mona L05 2027 có kích thước dài 4.870 mm, rộng 1.930 mm, cao 1.636 mm và chiều dài cơ sở 2.940 mm, tạo nền tảng cho không gian nội thất rộng rãi. Các trang bị ngoại thất gồm cửa không khung, đường viền dưới cửa sổ được thiết kế ẩn và bộ mâm 18 inch tối ưu lực cản không khí. Người dùng cũng có thể lựa chọn mâm thể thao 20 inch thiết kế năm chấu, đi kèm chi tiết ốp kẹp phanh màu vàng, tăng vẻ cá tính cho chiếc SUV điện.

Ở phía sau, Xpeng Mona L05 nổi bật với cụm đèn hậu liền mạch tạo hình vòng sao, tích hợp ít nhất 300 đèn LED khắc laser theo thông tin từ nhà sản xuất. Khoang hành lý phía sau có dung tích tiêu chuẩn 702 lít và có thể mở rộng lên 1.913 lít khi gập hàng ghế sau, giúp xe đáp ứng nhu cầu sử dụng gia đình cũng như những chuyến đi dài.

Mẫu SUV này được giới thiệu với sáu màu ngoại thất gồm bạc Crescent, tím Roland, xám Crescent, trắng Nebula, đen Crystal và xanh Fairy. Ngoài ra, gói trang bị ROAM mang đến các lựa chọn phối màu ngoại thất, nội thất riêng cùng những chi tiết tùy chỉnh, giúp người mua cá nhân hóa chiếc xe theo sở thích.

Khoang cabin của Xpeng Mona L05 2027 được phát triển theo phong cách buồng lái bao quanh người lái, sử dụng bảng táp-lô hai tầng dạng nổi, cửa gió điều hòa ẩn và hệ thống đèn viền nội thất 256 màu với hiệu ứng ánh sáng kiểu thác nước. Theo thông tin công bố, khoảng 74% bề mặt nội thất được phủ vật liệu mềm, trong khi trần xe sử dụng chất liệu bọc nhung. Khu vực điều khiển trung tâm có màn hình cảm ứng 17,3 inch kết hợp màn hình hiển thị thông tin trên kính lái W-HUD 26,8 inch.

Xe sử dụng vô-lăng hai chấu, tạo điểm nhấn khác biệt cho thiết kế khoang lái. Hệ thống buồng lái thông minh XOS tích hợp trợ lý ảo Master Agent, hỗ trợ điều khiển bằng giọng nói tại bốn vùng trong cabin và giao diện người dùng Yuguang. Hệ thống âm thanh AI gồm 20 loa hứa hẹn nâng cao trải nghiệm giải trí, trong khi khu vực trung tâm còn có đế sạc điện thoại không dây và tổng cộng 22 cổng mở rộng để kết nối các thiết bị ngoại vi, chẳng hạn camera hành trình.

Xpeng Mona L05 cũng chú trọng sự thoải mái của hành khách với nhiều tính năng trên ghế ngồi. Ghế trước có khả năng điều chỉnh hỗ trợ chân và thắt lưng, đồng thời tích hợp thông gió, sưởi ấm và massage. Hành khách phía trước còn có thể kích hoạt chế độ không trọng lực chỉ bằng một thao tác. Hàng ghế sau được trang bị chức năng sưởi ấm, tựa lưng điều chỉnh góc nghiêng, tựa đầu riêng biệt và các điểm kết nối ISOFIX để lắp ghế an toàn cho trẻ em.

Mona L05 có cửa sổ trời toàn cảnh chia thành hai phần; khu vực ghế sau được bổ sung kính chống nhìn trộm, cổng sạc Type-C, bàn nhỏ phục vụ nhu cầu sử dụng trong cabin, màn hình giải trí 17,3 inch và ngăn chứa đồ 10 lít bố trí dưới đệm ghế. Những trang bị này giúp Mona L05 hướng đến nhóm khách hàng đề cao tiện nghi, đặc biệt trong các chuyến đi dài hoặc khi sử dụng xe cho gia đình.

Về công nghệ an toàn và hỗ trợ lái, Xpeng Mona L05 2027 được trang bị hệ thống Xpeng NGP Turing AI Intelligent Driving. Ở phiên bản cao cấp, xe sử dụng hai chip AI Turing với tổng sức mạnh tính toán tối đa được công bố ở mức 1.500 Tops. Hệ thống hỗ trợ các chức năng lái xe từ vị trí đỗ này đến vị trí đỗ khác và định vị không cần dẫn đường, qua đó mở rộng khả năng hỗ trợ người lái trong nhiều tình huống.

Xpeng Mona L05 có hai cấu hình truyền động chính gồm thuần điện và mở rộng phạm vi hoạt động. Phiên bản thuần điện sử dụng một mô-tơ điện công suất tối đa 248 mã lực. Bộ pin cung cấp hai lựa chọn phạm vi hoạt động theo tiêu chuẩn CLTC là 535 km và 635 km. Mức tiêu thụ điện năng thấp nhất được công bố là 12,2 kWh/100 km, trong khi thời gian sạc pin từ 10% lên 80% là 19,1 phút. Phiên bản này có khả năng tăng tốc từ 0 lên 100 km/h trong thời gian nhanh nhất 6,8 giây.

Trong khi đó, phiên bản mở rộng phạm vi hoạt động sử dụng động cơ xăng 1,5 lít làm máy phát điện. Động cơ điện mạnh 249 mã lực, với thời gian tăng tốc 0-100 km/h là 6,8 giây. Theo công bố, xe có thể chạy thuần điện tối đa 310 km theo tiêu chuẩn CLTC và đạt tổng phạm vi hoạt động kết hợp lên tới 1.310 km khi sử dụng cả năng lượng từ pin và nhiên liệu. Mức tiêu thụ nhiên liệu theo chuẩn WLTC là 5,26 lít/100 km trong điều kiện pin cạn, còn thời gian sạc từ 10% lên 80% được công bố ở mức 14,7 phút.

Hệ thống khung gầm của Xpeng Mona L05 2027 sử dụng hệ thống treo độc lập MacPherson phía trước và treo đa liên kết phía sau. Xe còn được trang bị giảm xóc DCC có khả năng điều chỉnh đặc tính giảm chấn cùng hệ thống định vị khung gầm thông minh AI, nhằm cân bằng giữa sự êm ái và khả năng kiểm soát thân xe.

- Video cận cảnh Xpeng Mona L05. Nguồn: Glamour Grille.